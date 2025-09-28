Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
1. FC Köln: Kritik nach kuriosem Elfmeter für den VfB Stuttgart
- Veröffentlicht: 28.09.2025
- 18:52 Uhr
- ran.de
Beim Bundesliga-Duell am Sonntagabend zwischen dem 1. FC Köln und dem VfB Stuttgart gab es schon im ersten Durchgang große Diskussionen um einen Elfmeterpfiff für die Schwaben.
Das Bundesliga-Duell am Sonntagabend zwischen dem 1. FC Köln und dem VfB Stuttgart hatte schon in der ersten Halbzeit eine durchaus kuriose Szene zu bieten.
In der 27. Minute entschied Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck beim Stand von 1:0 für die Rheinländer auf Strafstoß für die Stuttgarter.
- Augsburg: Sandro Wagner "fehlen die Argumente" - der Trend ist kein Friend
- Fußball: Das sind die 15 wertvollsten Mannschaften der Welt
Was war passiert? Kölns Keeper Marvin Schwäbe ließ sich zu lange Zeit im Spielaufbau und verlor den Ball an Ermin Demirovic. Weil Schwäbe anschließend hinterhergrätschte und dabei Demirovic an der Hacke traf, gab es hinterher einen VAR-Check.
Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze
Dieser Check dauerte gut drei Minuten, erst dann entschied sich Jöllenbeck dazu, einen Strafstoß für den VfB aufgrund des vermeintlichen Fouls von Schwäbe an Demirovic zu geben.
Kurios vor allem: Demirovic ließ sich trotz des Kontakts von Schwäbe nicht einfach fallen, sondern lief dem Ball konsequent hinterher, den er nach dem Zusammenprall mit dem FC-Keeper nicht kontrollieren konnte und der aus dem Strafraum raus in Richtung Mittelfeld flog.
Borussia Mönchengladbach entlässt Trainer Gerardo Seoane: Eugen Polanski wohl weiterhin Favorit auf Nachfolge
Gladbach entlässt Trainer Seoane: Die Nachfolge-Kandidaten
Borussia Mönchengladbach hat Trainer Gerardo Seoane nach nur drei Bundesliga-Spieltagen entlassen. Nach dem verkorksten Saisonstart, der in der 0:4-Heimniederlage gegen Werder Bremen seinen Tiefpunkt fand, müssen die "Fohlen" sich bereits frühzeitig neu aufstellen. ran zeigt, welche Kandidaten für die Seoane-Nachfolge in Frage kommen.
Eugen Polanski (Interimstrainer)
Trotz der desaströsen ersten Halbzeit der Borussia beim 4:6 gegen Eintracht Frankfurt ist Interimstrainer Eugen Polanski laut "Kicker" wohl weiterhin Favorit auf die Seoane-Nachfolge. "Es wäre unfair, Eugen nach zwei Spielen zu beurteilen", erklärte Geschäftsführer Sport Roland Virkus zusätzlich nach der Partie. Der 39-Jährige müsse "die Mannschaft erst besser kennenlernen". Polanski soll zunächst zeigen, dass er das Team stabilisieren kann, heißt es in dem Bericht weiter. Als nächstes geht es gegen den SC Freiburg.
Pellegrino Matarazzo (vereinslos, zuletzt TSG Hoffenheim)
Der ehemalige TSG-Coach Matarazzo soll sich laut "Sport 1" bereits in Gesprächen mit der Borussia befinden. Zuvor hatte der "Kicker" den 47-Jährigen als Kandidaten genannt. Seit seiner Entlassung im November 2024 ist Matarazzo ohne Team. Für den gebürtigen Amerikaner spricht seine Erfahrung, so stand er von Dezember 2019 bis Oktober 2022 insgesamt 100 Pflichtspiele für den VfB Stuttgart an der Seitenlinie.
Martin Demichelis (vereinslos, zuletzt CF Monterrey)
Wird ein ehemaliger Star des FC Bayern neuer Trainer bei der Borussia? Wie der "Kicker" berichtet, soll Demichelis zum Kandidatenkreis für die Nachfolge von Seoane zählen. Der 44-Jährige wurde im vergangenen Mai als Trainer des Monterrey CF aus Mexiko entlassen und stünde damit umgehend zur Verfügung. Zuvor stand Demichelis unter anderem auch bei River Plate in Argentinien an der Seitenlinie sowie bei diversen Jugendmannschaften des deutschen Rekordmeisters.
Edin Terzic (vereinslos, zuletzt Borussia Dortmund)
Der ehemalige Trainer des BVB will wieder ein Team übernehmen und es könnte laut eigener Aussage "sofort losgehen". In Dortmund hatte der 42-Jährige von Dezember 2020 bis Sommer 2021 sowie von Juli 2022 bis Ende Juni 2024 insgesamt 128 Pflichtspiele an der Seitenlinie gestanden. Der "Kicker" bringt Terzic ebenfalls als Anwärter auf den Trainerstuhl in Mönchengladbach ins Spiel.
Roger Schmidt (vereinslos, zuletzt Benfica Lissabon)
Der 58-Jährige wird seit Jahren immer wieder mit einer Bundesliga-Rückkehr in Verbindung gebracht. Auch nach dem Seoane-Aus in Gladbach muss sein Name genannt werden. Zuletzt trainierte Schmidt von Juli 2022 bis August 2024 Benfica. Die "Bild" bezweifelt in einem Bericht über den erfahrenen Coach jedoch, ob BMG sein Gehalt überhaupt stemmen könnte. In der Bundesliga stand er bis Anfang 2017 in insgesamt 125 Pflichtspielen für Bayer Leverkusen an der Seitenlinie.
Urs Fischer (vereinslos, zuletzt Union Berlin)
Mit dem Schweizer könnten die "Fohlen" ebenfalls einen sehr erfahrenen Mann verpflichten. Fischer war bis November 2023 als Trainer von Union Berlin tätig und führte die "Eisernen" einst bis in die Bundesliga und sogar bis in die Champions League. Seitdem ist der 59-Jährige vereinslos.
Bo Svensson (vereinslos, zuletzt Union Berlin)
Der Däne spielte einst selbst einenhalb Jahre für die Borussia, ehe der Defensivspieler zu einer Säule bei Mainz 05 wurde. Später trainierte der heute 46-Jährige auch das Team und machte dabei 104 Pflichtspiele an der Seitenlinie. Deutlich kürzer und weniger erfolgreich verlief das Kapitel bei Union Berlin. Dort fehlte der Erfolg, wo er als Nachfolger von Fischer bereits nach nur einem halben Jahr Ende Dezember 2024 wieder gehen musste.
Lucien Favre (vereinslos, zuletzt OGC Nizza)
Oder kommt es zur ganz großen Feel-Good-Story? Der 67-Jährige ist seit seiner Entlassung in Nizza im Januar 2023 ohne neuen Klub. Favre ist einer der erfolgreichsten Trainer in der jüngeren Vereinsgeschichte der Borussia. In der Bundesliga leitete er bis Dezember 2020 auch für 110 Pflichtspiele Borussia Dortmund an. An Erfahrung kann es kaum jemand mit dem Schweizer aufnehmen. Die Frage wird sein, ob man es Favre erneut zutraut, die Mannschaft in die Spur zu bringen, oder er mittlerweile zu lange aus dem Geschäft raus ist und sein Spielstil noch für den modernen Fußball geeignet ist.
Raphael Wicky (vereinslos, zuletzt BSC Young Boys)
Bereits vor einigen Monaten war Wicky als möglicher Seoane-Ersatz gehandelt worden. Nun ploppt sein Name erneut auf. Der ehemalige Spieler des HSV stand zuletzt bei den Young Boys Bern unter Vertrag – wie einst Seoane. Mit den Schweizern gewann der 48-Jährige 2022/23 das Double, im März 2024 folgte die Trennung.
Externer Inhalt
Kölns Co-Trainer Kaspari: "Wenn ich jetzt sage, was ich wirklich denke, ..."
Kritik an der Elfmeter-Entscheidung gab es schon zur Pause von Kölner Seite. "Der Schiedsrichter hat sich die Szene ja drei Minuten angeschaut. Das müssen wir akzeptieren", sagte Co-Trainer Frank Kaspari bei "DAZN", "wenn ich jetzt sage, was ich wirklich denke, wird es schwierig".
Den von Jöllenbeck geahndeten Strafstoß verwandelte der gefoulte Demirovic selbst zum 1:1 in der 28. Minute.