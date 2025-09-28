Beim Bundesliga-Duell am Sonntagabend zwischen dem 1. FC Köln und dem VfB Stuttgart gab es schon im ersten Durchgang große Diskussionen um einen Elfmeterpfiff für die Schwaben.

Das Bundesliga-Duell am Sonntagabend zwischen dem 1. FC Köln und dem VfB Stuttgart hatte schon in der ersten Halbzeit eine durchaus kuriose Szene zu bieten.

In der 27. Minute entschied Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck beim Stand von 1:0 für die Rheinländer auf Strafstoß für die Stuttgarter.

Was war passiert? Kölns Keeper Marvin Schwäbe ließ sich zu lange Zeit im Spielaufbau und verlor den Ball an Ermin Demirovic. Weil Schwäbe anschließend hinterhergrätschte und dabei Demirovic an der Hacke traf, gab es hinterher einen VAR-Check.