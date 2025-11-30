- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn

Fußball: Bei Verschärfungen der Politik - Fans drohen mit Widerstand

Der Konflikt zwischen den deutschen Fußballfans und der Politik spitzt sich immer weiter zu.

Die Fanorganisation "Unsere Kurve" hat vor Verschärfungen der Sicherheitsmaßnahmen in den Stadien gewarnt und mit weiteren Protesten gedroht.

Sollte es bei der Innenministerkonferenz (IMK) von Mittwoch bis Freitag zu "handfesten Veränderungen" kommen, werde dies "nicht kommentarlos hingenommen", sagte Thomas Kessen von "Unsere Kurve" im ZDF-Sportstudio.

Er ließ offen, wie diese Proteste aussehen könnten. "Dann wird man sich besprechen", ergänzte Kessen mit Blick auf das befürchtete Vorhaben der Politik, künftig rund um die Stadien härter vorzugehen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn

- Anzeige -

In "Hinterzimmerterminen" seien "Verschärfungen und Grundrechtseingriffe" beschlossen worden. "Das ist zu verurteilen und macht fassungslos."

- Anzeige -

Fußballfans protestieren mit Stille im Stadion

Deutsche Fußballfans stellten sich am Wochenende abermals bundesweit mit Nachdruck gegen schärfere Sicherheitsmaßnahmen - etwa mit einem provokanten Banner der Südkurve in München gegen Hamburgs Innensenator Andy Grote oder vielerorts mit zwölf Minuten Stille in den Stadien.

Die organisierten Fans befürchten etwa eine Personalisierung von Eintrittskarten, Stadionverbote auf Verdacht oder die Einführung KI-gestützter Gesichtserkennung.

Immer mehr Vereine und auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatten den Anhängern zuletzt Unterstützung zugesagt.

Sachsens Innenminister Armin Schuster sprach sich jüngst für einen Dialog aus. Man müsse "relativ bald" mit den Fans in Kontakt kommen und sie "eventuell" dabei haben, sagte der CDU-Politiker dem MDR.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Fan-Vertreter Kessen: "So wie Politik aktuell agiert, ist sie unberechenbar"!

Er kritisierte aber auch: "Wir haben ein viel zu großes Polizeiaufgebot jedes Wochenende in ganz Deutschland, um die Sicherheit zu erzeugen, von denen viele heute meinen, sie sei schon in Ordnung."

Laut Kessen gab es bislang jedoch "keine Gespräche" mit der Politik und "keinerlei Einladungen oder Kontaktaufnahmen".

Der Fanvertreter wies dazu darauf hin, dass es in den Stadien "immer sicherer" werde.

"Es ist schlichtweg nicht nachvollziehbar, woher die Motivation für diesen Vorstoß der Innenminister kommt", sagte Kessen, der sich wenig hoffnungsvoll mit Blick auf die IMK zeigte: "So wie Politik aktuell agiert, ist sie unberechenbar, eben völlig losgelöst von Daten und Fakten."

Auch interessant: FC Bayern München: Luis Diaz ist das Puzzleteil, das dem FCB gefehlt hat - Kommentar

News und Videos
Guirassy (r.) war sichtbar verärgert
News

Guirassy verweigert Handschlag - Kovac reagiert

  • 30.11.2025
  • 11:25 Uhr
Musste in Bremen früh runter: Dominique Heintz
News

Nächster Defensivausfall: Zwangspause für Kölner Heintz

  • 30.11.2025
  • 11:00 Uhr
Sebastian KehlUpdate
News

Kehl räumt mit kuriosem Wolfsburg-Gerücht auf

  • 30.11.2025
  • 10:22 Uhr
Schöppner sorgt für den Heidenheimer Befreiungsschlag
News

Spieler des Tages: Jan Schöppner (1. FC Heidenheim)

  • 30.11.2025
  • 10:18 Uhr
Minjae Kim (FC Bayern Muenchen) und Jonathan Tah (FC Bayern Muenchen) jubeln, Bundesliga, FC Bayern München v Club Freiburg, Allianz Arena am 22. November 2025 in München, Deutschland. (Foto von Ma...
News

Der große Bayern-Verlierer: Bekommt Kim noch eine Chance?

  • 30.11.2025
  • 10:15 Uhr
imago images 1069143086
News

Tätigt der VfB Stuttgart einen Rekordtransfer?

  • 30.11.2025
  • 10:11 Uhr
Hoeneß
News

Bayern-Fans protestieren gegen 50+1-Aussage von Hoeneß

  • 30.11.2025
  • 10:10 Uhr

Borussia Dortmund: Niko Kovac mit lustiger Fußball-Gleichung

  • Video
  • 01:01 Min
  • Ab 0
Manuel NeuerUpdate
News

FC Bayern: Zeitplan für Verlängerung - Neuer wird konkret

  • 30.11.2025
  • 10:05 Uhr
FC Bayern München v FC St. Pauli - Bundesliga
News

Kommentar: Diaz ist das fehlende Puzzleteil der Bayern

  • 30.11.2025
  • 09:35 Uhr