Fußball: Bei Verschärfungen der Politik - Fans drohen mit Widerstand

Der Konflikt zwischen den deutschen Fußballfans und der Politik spitzt sich immer weiter zu. Die Fanorganisation "Unsere Kurve" hat vor Verschärfungen der Sicherheitsmaßnahmen in den Stadien gewarnt und mit weiteren Protesten gedroht. Sollte es bei der Innenministerkonferenz (IMK) von Mittwoch bis Freitag zu "handfesten Veränderungen" kommen, werde dies "nicht kommentarlos hingenommen", sagte Thomas Kessen von "Unsere Kurve" im ZDF-Sportstudio. Er ließ offen, wie diese Proteste aussehen könnten. "Dann wird man sich besprechen", ergänzte Kessen mit Blick auf das befürchtete Vorhaben der Politik, künftig rund um die Stadien härter vorzugehen.

In "Hinterzimmerterminen" seien "Verschärfungen und Grundrechtseingriffe" beschlossen worden. "Das ist zu verurteilen und macht fassungslos."

Fußballfans protestieren mit Stille im Stadion Deutsche Fußballfans stellten sich am Wochenende abermals bundesweit mit Nachdruck gegen schärfere Sicherheitsmaßnahmen - etwa mit einem provokanten Banner der Südkurve in München gegen Hamburgs Innensenator Andy Grote oder vielerorts mit zwölf Minuten Stille in den Stadien. Die organisierten Fans befürchten etwa eine Personalisierung von Eintrittskarten, Stadionverbote auf Verdacht oder die Einführung KI-gestützter Gesichtserkennung. Immer mehr Vereine und auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die Deutsche Fußball Liga (DFL) hatten den Anhängern zuletzt Unterstützung zugesagt.

Sachsens Innenminister Armin Schuster sprach sich jüngst für einen Dialog aus. Man müsse "relativ bald" mit den Fans in Kontakt kommen und sie "eventuell" dabei haben, sagte der CDU-Politiker dem MDR.

