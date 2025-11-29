Borussia Dortmund: Niko Kovac kritisiert wütenden Serhou Guirassy

Borussia Dortmunds Topstürmer Serhou Guirassy verweigert bei seiner Auswechslung den Handschlag mit Niko Kovac. Der findet anschließend klare Worte.

Trainer Niko Kovac hat Borussia Dortmunds Topstürmer Serhou Guirassy für dessen Verhalten bei der Auswechslung in Leverkusen gerüffelt. "Unnötig - wenn einer Serhou die Stange hält, dann bin ich das. Dann muss man auch mal akzeptieren, wenn ich ihn auswechsele", sagte der Kroate bei "Sky" nach dem 2:1 (1:0)-Erfolg bei Bayer Leverkusen.

Guirassy hatte seine Handschuhe nach der Auswechslung in der 61. Minute weggeworfen, Kovac dazu den Handschlag verweigert und war danach sichtbar wütend zur Bank gestapft. Kovac nahm sich den Angreifer nach der Partie zur Brust und redete intensiv auf ihn ein.