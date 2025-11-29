Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Borussia Dortmund: Niko Kovac kritisiert wütenden Serhou Guirassy
- Aktualisiert: 29.11.2025
- 21:42 Uhr
- SID
Borussia Dortmunds Topstürmer Serhou Guirassy verweigert bei seiner Auswechslung den Handschlag mit Niko Kovac. Der findet anschließend klare Worte.
Trainer Niko Kovac hat Borussia Dortmunds Topstürmer Serhou Guirassy für dessen Verhalten bei der Auswechslung in Leverkusen gerüffelt. "Unnötig - wenn einer Serhou die Stange hält, dann bin ich das. Dann muss man auch mal akzeptieren, wenn ich ihn auswechsele", sagte der Kroate bei "Sky" nach dem 2:1 (1:0)-Erfolg bei Bayer Leverkusen.
Guirassy hatte seine Handschuhe nach der Auswechslung in der 61. Minute weggeworfen, Kovac dazu den Handschlag verweigert und war danach sichtbar wütend zur Bank gestapft. Kovac nahm sich den Angreifer nach der Partie zur Brust und redete intensiv auf ihn ein.
Niko Kovac über Serhou Guirassy: "Wir sind ein Herz und eine Seele"
"Man darf das jetzt gar nicht großartig hochstilisieren. Wir sind ein Herz und eine Seele. Wir verstehen uns", sagte Kovac später: "Dass ein Spieler nicht unbedingt raus möchte, das verstehe ich. Er hat auch verstanden, warum das der Fall war. Von daher ist alles wieder gut und war auch gar nicht schlecht."
Kovac hob dazu seine Unterstützung für Guirassy in den vergangenen schwierigeren Wochen hervor. "Ich habe ihn gestützt und ich werde ihn weiter stützen, weil er unser wichtigster Stürmer ist. Ich weiß, wie wichtig er für uns ist", sagte der BVB-Coach, aber Guirassy wisse auch, "wie wichtig ich für ihn bin".