FC Bayern: Sonderanfertigung - Manuel Neuer setzt nun auf einen Vier-Finger-Handschuh
- Veröffentlicht: 30.11.2025
- 14:57 Uhr
- Julian Erbs
Manuel Neuer sorgt derzeit für jede Menge Gesprächsstoff. Nun fällt er auch noch mit neuen Torwarthandschuhen auf.
Seit Wochen wird öffentlich über eine Rückkehr von Manuel Neuer in die deutsche Nationalmannschaft gesprochen.
Dann absolvierte der Bayern-Torwart vier Partien, in denen er patzte oder zumindest unglücklich aussah.
Das betraf das 2:2 gegen Union Berlin, das 6:2 gegen den SC Freiburg, das 1:3 gegen den FC Arsenal und auch das 3:1 gegen St. Pauli am Samstag, als der Gegentreffer in seiner kurzen Torwartecke einschlug.
Ein interessantes Detail fällt besonders auf: Neuer nutzt seit zwei Begegnungen einen Vier-Finger-Handschuh. Bereits auf dem Weg nach London war erkennbar, dass er an der linken Hand den Ringfinger und den kleinen Finger miteinander fixiert hatte.
Manuel Neuer vermutlich auch im DFB-Pokal mit Spezialanfertigung
Dieses Tape-Verfahren wird häufig bei Kapselverletzungen angewendet. Für die Spiele gegen Arsenal und St. Pauli bekam er daher einen individuell angefertigten Handschuh, in dem beide Finger gemeinsam geführt werden.
Es ist gut denkbar, dass Neuer den Spezialhandschuh auch am Mittwoch im DFB-Pokal in Berlin gegen Union erneut trägt.
Sicher ist bereits, dass der Torhüter nach seiner Rotsperre aus den ersten beiden Runden im Achtelfinale wieder ins Gehäuse zurückkehrt.
Bayern-Trainer Vincent Kompany erklärte nach dem Sieg gegen St. Pauli, dass Neuer wieder im Tor stehen werde und betonte, dass es keine Gespräche darüber gegeben habe, ob es einen Pokal-Torwart geben soll oder nicht.
