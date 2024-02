Bundesliga: Im Investoren-Streit droht die Eskalation - Bosse um Schlichtung bemüht

Der Blick auf die Historie dürfte durchaus Sorge bereiten. 13 Mal unterlag der FCB in einem Hinspiel einer CL-K.o.-Runde, nur drei Mal gelang noch der Einzug in die nächste Runde. Die jüngsten sieben Male schieden die Münchner jedes Mal aus. Ob es ein achtes Mal in Folge gibt, entscheidet sich am 5. März in der Allianz Arena ( ab 21 Uhr im Liveticker ).