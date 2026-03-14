Nur ein Pünktchen statt Big Points: Der 1. FC Köln hat im Kampf gegen den Abstieg den ersehnten Befreiungsschlag beim Hamburger SV verpasst. Im Duell der beiden Aufsteiger im Topspiel der Bundesliga kam der 1. FC Köln nicht über ein 1:1 (1:1) beim Hamburger SV hinaus. Said El Mala (45.) sicherte dem strauchelnden Traditionsklub mit seinem Kopfballtreffer aber immerhin noch einen Punkt, zuvor hatte Fábio Vieira (39.) den HSV mit einem Geniestreich in Führung gebracht. Für Köln war es das sechste sieglose Spiel in Serie, der in die Kritik geratene Trainer Lukas Kwasniok dürfte damit vor dem Derby gegen Borussia Mönchengladbach nächste Woche noch einmal stärker unter Druck geraten. Als Tabellen-13. hat Köln nun einen Punkt Vorsprung auf den FC St. Pauli auf dem Relegationsrang, auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt der Abstand vier Zähler. In doppelter Unterzahl: FC Bayern erkämpft Punkt in Leverkusen Der HSV kann mit dem Punkt vermutlich besser leben. Das Team von Merlin Polzin bleibt Zehnter und liegt sechs Zähler vor St. Pauli.

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HSV schlägt wie aus dem Nichts zu "Für beide Mannschaften geht es um sehr viel, auch weil die Spiele weniger werden", hatte Polzin vor der Partie gesagt. Und beiden Teams war dieser Druck zunächst deutlich anzusehen, erst einmal war belauern angesagt. Sicher stehen, bloß keinen Fehler machen - das schien das Motto zu sein. Mit der Zeit erarbeiteten sich die Kölner etwas mehr Übergewicht, ohne jedoch für die ganz große Gefahr sorgen zu können.

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Wie aus dem Nichts schlug dann aber der HSV eiskalt zu. William Mikelbrencis schlug einen weiten Pass auf Vieira - und der Portugiese düpierte mit einem herrlichen Lupfer FC-Keeper Marvin Schwäbe. Die Freude währte aber nicht lange, El Mala stand nur sechs Minuten goldrichtig und nickte per Kopf zum Ausgleich ein.

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