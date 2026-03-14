Der FC Bayern bangt um Sven Ulreich. Die Nummer drei des Rekordmeisters hat sich gegen Bayer Leverkusen eine Blessur zugezogen. Die Diagnose steht noch aus.

Steht im Rückspiel der Champions League am Mittwoch ein 16-Jähriger im Bayern-Tor? Was sich anhört wie ein "Wir-malen-den-Teufel-an-die-Wand"-Szenario liegt tatsächlich im Bereich des Möglichen.

Denn beim 1:1 in der Bundesliga gegen Bayern Leverkusen hat sich Keeper Sven Ulreich womöglich eine Verletzung zugezogen.

"Ich habe ein bisschen was gespürt. Ich hoffe, nichts Schlimmes", sagte Bayerns Nummer drei nach Abpfiff bei "DAZN". In der Schlussphase hatte er die Abstöße nicht mehr durchführen können, hielt aber bis zum Ende durch.