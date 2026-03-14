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FC Bayern: Sven Ulreich angeschlagen - wer steht gegen Atalanta Bergamo im Tor?
- Aktualisiert: 14.03.2026
- 20:25 Uhr
- ran.de
Der FC Bayern bangt um Sven Ulreich. Die Nummer drei des Rekordmeisters hat sich gegen Bayer Leverkusen eine Blessur zugezogen. Die Diagnose steht noch aus.
Steht im Rückspiel der Champions League am Mittwoch ein 16-Jähriger im Bayern-Tor? Was sich anhört wie ein "Wir-malen-den-Teufel-an-die-Wand"-Szenario liegt tatsächlich im Bereich des Möglichen.
Denn beim 1:1 in der Bundesliga gegen Bayern Leverkusen hat sich Keeper Sven Ulreich womöglich eine Verletzung zugezogen.
"Ich habe ein bisschen was gespürt. Ich hoffe, nichts Schlimmes", sagte Bayerns Nummer drei nach Abpfiff bei "DAZN". In der Schlussphase hatte er die Abstöße nicht mehr durchführen können, hielt aber bis zum Ende durch.
Urbig und Neuer noch nicht fit
Dem FC Bayern gehen die Torhüter aus. Denn Manuel Neuer laboriert noch an einem Muskelfaserriss in der Wade und Jonas Urbig ist nach seinem Zusammenprall mit Atalanta-Stürmer Nikola Kristovic mit einer Gehirnerschütterung außer Gefecht. Ob er rechtzeitig fit wird, ist unklar.
Als letzte Option bliebe dem Rekordmeister der 16-jährige Leonard Prescott. Der Teenager saß diese Woche bereits im Hinspiel gegen Bergamo und am Samstag in der Bundesliga gegen Leverkusen auf der Bank.