- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga live in Sat.1, auf Joyn und ran.de

Bundesliga: Kevin Kampl verlässt RB Leipzig - Abschied vom Profifußball für die Familie

  • Aktualisiert: 17.01.2026
  • 22:49 Uhr
  • SID

Kevin Kampl wird RB Leipzig Ende Januar vorzeitig verlassen. Nach Schicksalsschlägen hat für den Routinier nun die Familie Vorrang.

Das Schicksal, das musste Kevin Kampl schmerzvoll erfahren, trifft einen manchmal hart und unerwartet. Völlig überraschend war sein Bruder Seki im Oktober gestorben, plötzlich stand Kampls Welt auf dem Kopf.

Und in den Wochen danach erkannte der Routinier von RB Leipzig, dass er dem Profifußball den Rücken kehren muss. Für die Familie.

Den Entschluss, Leipzig nach achteinhalb Jahren schon Ende Januar vorzeitig zu verlassen, hat sich Kampl wohl überlegt.

"Der plötzliche Verlust meines Bruders hat mir schmerzlich vor Augen geführt, wie wertvoll Zeit ist und wie wichtig es ist, sie mit den Menschen zu verbringen, die einem am nächsten stehen", schrieb der 35-Jährige in einer Abschiedsbotschaft.

- Anzeige -
- Anzeige -

Abschied von RB Leipzig: Kevin Kampl kehrt für die Familie nach Hause zurück

Kampl zieht es mit seiner Frau Vanessa und den beiden Söhnen zurück nach Solingen im Rheinland. "Nach all den Jahren habe ich für mich gemerkt", so Kampl, "dass es an der Zeit ist, nach Hause zu gehen – auch, weil es meinem Vater gesundheitlich nicht gut geht und ich mehr gemeinsame Zeit mit ihm verbringen möchte. Zeit, die nicht zurückkommt."

Zeit, die sein Bruder Seki nicht mehr hatte, als er im Alter von gerade einmal 51 Jahren aus dem Leben gerissen wurde. Zuvor war Kampl, wie er der "Bild" erzählte, in der Länderspielpause im Oktober noch gemeinsam mit ihm im Mallorca-Urlaub gewesen.

- Anzeige -
- Anzeige -

Dayot Upamecano, Leon Goretzka & Co.: Diese Stars dürfen ab dem 1. Januar offiziell verhandeln

1 / 23
<em><strong>FC Bayern, BVB &amp; Co.: Diese Stars dürfen ab dem 1. Januar offiziell verhandeln</strong><br>Ab Jahresbeginn dürfen viele Stars offiziell mit anderen Klubs verhandeln. Insgesamt laufen mehrere Verträge 2026 aus. Besonders spannend: Beim FC Bayern steht gleich ein ganzer Block an Spielern im Fokus. <strong>ran</strong> zeigt die Spieler, die ab dem 1. Januar 2026 mit anderen Teams verhandeln dürfen.</em>
© IMAGO/Jan Huebner

FC Bayern, BVB & Co.: Diese Stars dürfen ab dem 1. Januar offiziell verhandeln
Ab Jahresbeginn dürfen viele Stars offiziell mit anderen Klubs verhandeln. Insgesamt laufen mehrere Verträge 2026 aus. Besonders spannend: Beim FC Bayern steht gleich ein ganzer Block an Spielern im Fokus. ran zeigt die Spieler, die ab dem 1. Januar 2026 mit anderen Teams verhandeln dürfen.

<strong>Antonio Rüdiger (Real Madrid)</strong><br> Marktwert: 12 Mio. €
© Getty Images

Antonio Rüdiger (Real Madrid)
Marktwert: 12 Mio. €

<strong>Julian Brandt (Borussia Dortmund)</strong><br> Marktwert: 20 Mio. €
© Kirchner-Media

Julian Brandt (Borussia Dortmund)
Marktwert: 20 Mio. €

<strong>Manuel Neuer (FC Bayern München)</strong><br> Marktwert: 4 Mio. €
© IMAGO/STEINSIEK.CH

Manuel Neuer (FC Bayern München)
Marktwert: 4 Mio. €

<strong>Mike Maignan (AC Mailand)</strong><br> Marktwert: 25 Mio. €
© SOPA Images

Mike Maignan (AC Mailand)
Marktwert: 25 Mio. €

<strong>Raphael Guerreiro (FC Bayern München)</strong><br> Marktwert: 6 Mio. €
© 2025 Getty Images

Raphael Guerreiro (FC Bayern München)
Marktwert: 6 Mio. €

<strong>Marc Guehi (Crystal Palace)</strong><br> Marktwert: 55 Mio. €
© Getty Images

Marc Guehi (Crystal Palace)
Marktwert: 55 Mio. €

<strong>Robert Lewandowski (FC Barcelona)</strong><br> Marktwert: 9 Mio. €
© 2025 Getty Images

Robert Lewandowski (FC Barcelona)
Marktwert: 9 Mio. €

<strong>Weston McKennie (Juventus Turin)</strong><br> Marktwert: 22 Mio. €
© IPA Sport

Weston McKennie (Juventus Turin)
Marktwert: 22 Mio. €

<strong>Dayot Upamecano (FC Bayern München)</strong><br> Marktwert: 70 Mio. €
© Nordphoto

Dayot Upamecano (FC Bayern München)
Marktwert: 70 Mio. €

<strong>Emre Can (Borussia Dortmund)</strong><br>Marktwert: 6 Mio. €
© 2025 Getty Images

Emre Can (Borussia Dortmund)
Marktwert: 6 Mio. €

<strong>Jonas Wind (VfL Wolfsburg)</strong><br> Marktwert: 7 Mio. €
© FIRO/SID/-

Jonas Wind (VfL Wolfsburg)
Marktwert: 7 Mio. €

<strong>Niklas Süle (Borussia Dortmund)</strong><br> Marktwert: 5 Mio. €
© Kirchner-Media

Niklas Süle (Borussia Dortmund)
Marktwert: 5 Mio. €

<strong>Ibrahima Konaté (FC Liverpool)</strong><br> Marktwert: 50 Mio. €
© News Images

Ibrahima Konaté (FC Liverpool)
Marktwert: 50 Mio. €

<strong>Stefan Ortega (Manchester City)</strong><br> Marktwert: 5 Mio. €
© Pro Sports Images

Stefan Ortega (Manchester City)
Marktwert: 5 Mio. €

<strong>Xaver Schlager (RB Leipzig)</strong><br> Marktwert: 10 Mio. €
© AFP/SID/RONNY HARTMANN

Xaver Schlager (RB Leipzig)
Marktwert: 10 Mio. €

<strong>Serge Gnabry (FC Bayern München)</strong><br> Marktwert: 20 Mio. €
© Eibner

Serge Gnabry (FC Bayern München)
Marktwert: 20 Mio. €

<strong>Bernardo Silva (Manchester City)</strong><br> Marktwert: 27 Mio. €
© MB Media Solutions

Bernardo Silva (Manchester City)
Marktwert: 27 Mio. €

<strong>Danilho Doekhi (Union Berlin)</strong><br> Marktwert: 13 Mio. €
© Jan Huebner

Danilho Doekhi (Union Berlin)
Marktwert: 13 Mio. €

<strong>Harry Maguire (Manchester United)</strong><br> Marktwert: 10 Mio. €
© Martin Dalton

Harry Maguire (Manchester United)
Marktwert: 10 Mio. €

<strong>Dusan Vlahovic (Juventus Turin)</strong><br> Marktwert: 35 Mio. €
© LaPresse

Dusan Vlahovic (Juventus Turin)
Marktwert: 35 Mio. €

<strong>Leon Goretzka (FC Bayern München)</strong><br> Marktwert: 15 Mio. €
© 2025 Getty Images

Leon Goretzka (FC Bayern München)
Marktwert: 15 Mio. €

<strong>David Alaba (Real Madrid)</strong><br> Marktwert: 4 Mio. €
© SOPA Images

David Alaba (Real Madrid)
Marktwert: 4 Mio. €

Dort lagen sie sich "in den Armen und haben darüber geredet, was wir alles machen, wenn ich mal mit dem Fußball aufhöre".

Nun kam das Ende wohl schneller als gedacht. Sein Vertrag, der im Sommer ausgelaufen wäre, wird zum 31. Januar aufgelöst. Am 17. Januar bekommt Kampl beim Heimspiel gegen Bayern München seinen Abschied.

Das könnte es dann mit der Profikarriere gewesen sein – oder doch nicht? "Dass ich irgendwann irgendwo noch einmal auf den Platz zurückkehre, möchte ich nicht final ausschließen, auch wenn es sich derzeit absolut unrealistisch anfühlt", so Kampl.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

RB Leipzig verabschiedet Kampl – Rückkehr in anderer Rolle möglich

Und vielleicht kehrt der einstige Mittelfeldstratege ja irgendwann in anderer Funktion nach Leipzig zurück. Laut Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer stehe "die Tür bei RB Leipzig für Kevin immer offen".

Immerhin ist Kampl, der 2017 von Bayer Leverkusen zu RB gewechselt war, eines der Gesichter der erfolgreichsten Phase der Vereinsgeschichte, in der RB zweimal den DFB-Pokal (2022, 2023) gewann und 2020 das Halbfinale der Champions League erreichte.

Zuletzt hatte Kampl derweil nicht mehr zum Stammpersonal gehört. Vor dem Tod seines Bruders absolvierte er in der laufenden Bundesliga-Saison lediglich drei Kurzeinsätze.

"Ich hätte mir sehr gewünscht, noch einmal in unserem Stadion vor euch, unseren Fans, aufzulaufen. So wie jetzt habe ich mir diesen Abschied eigentlich nicht vorgestellt", sagte Kampl: "Doch manchmal verlangt das Leben andere Prioritäten, und ich bin im Reinen mit dieser Entscheidung."

Mehr News und Videos
imago images 1071361965
News

Bayern-Noten: Edeljoker sorgt für Gala gegen RB

  • 17.01.2026
  • 23:27 Uhr
imago images 1070575077
News

Anzeige zurückgezogen: Neue Entwicklungen im Kuntz-Fall

  • 17.01.2026
  • 22:55 Uhr
17.01.2026, Borussia Dortmund vs. FC St. Pauli, 1. Bundesliga, 18. Spieltag Tor zum 1:0 durch Julian Brandt (Borussia Dortmund, 10) Karim Adeyemi (Borussia Dortmund, 27) Wichtiger Hinweis: Gemaess ...
News

BVB-Noten: Zwei Fünfer bei Sieg - Adeyemi meldet sich zurück

  • 17.01.2026
  • 22:50 Uhr
imago images 1066910304
News

Schicksalsschlag: Kampl löst Vertrag mit RB Leipzig auf

  • 17.01.2026
  • 22:47 Uhr
17.01.2026, xgox, Fussball 1.Bundesliga, RB Leipzig - FC Bayern München v.l. Torjubel nach dem Tor zum celebrating the goal celebrate 1:5 durch Michael Olise (FC Bayern Muenchen) mit Jamal Musiala ...
News

Bayern schießt Leipzig ab: "Zweite Halbzeit, mein Gott!"

  • 17.01.2026
  • 22:01 Uhr

FC Bayern: Keine rote Karte gegen RB? Fans im Netz sind außer sich

  • Video
  • 02:24 Min
  • Ab 0
Bayern-Leipzig
News

RB Leipzig vs. FC Bayern heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker - Ergebnis 1:5

  • 17.01.2026
  • 20:28 Uhr
Olise Musiala
News

Perfekte Musiala-Rückkehr: FC Bayern deklassiert Leipzig

  • 17.01.2026
  • 20:28 Uhr
13.01.2026: Fußball: Borussia Dortmund - SV Werder Bremen, 17. Spieltag im Signal-Iduna-Park. Serhou Guirassy (Borussia Dortmund) (l) spricht mit Fabio Silva (Borussia Dortmund). WICHTIGER HINWEIS:...
News

Silva oder Guirassy? Es kann derzeit nur einen beim BVB geben

  • 17.01.2026
  • 20:02 Uhr
2256130034
News

Last-Minute-Sieg: BVB zittert gegen St. Pauli

  • 17.01.2026
  • 18:04 Uhr