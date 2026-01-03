- Anzeige -
FC Bayern München

FC Bayern – Darts-Weltmeister Littler wirbt um Bayern-Youngster für Manchester United: "Bring Harry Kane gleich mit"

  • Aktualisiert: 03.01.2026
  • 23:48 Uhr
  • SID

Luke Littler hat sich auf dem Weg zu seinem zweiten WM-Titel auch über Glückwünsche aus München gefreut. Nach dem Finaltriumph scherzte der Darts-Weltmeister, dass einer der Bayern-Youngster Manchester United helfen könne – am liebsten gemeinsam mit Harry Kane.

Auf dem Weg zu seinem zweiten WM-Titel hat Darts-Überflieger Luke Littler von einem anderen Youngster aus Deutschland Unterstützung erhalten - und mit einem Augenzwinkern um ihn geworben.

Der 17-jährige Lennart Karl vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München habe ihm vor einem seiner Spiele im WM-Verlauf geschrieben, berichtete Littler (18) nach seinem Finaltriumph gegen den Niederländer Gian van Veen (7:1) im Interview bei Sport1.

"Der Bayern-München-Spieler - ich sage seinen Vornamen nicht - Karl hat mir geschrieben. Er meinte so etwas wie: 'Mach weiter so'. Ich folge ihm seitdem", sagte Littler, der Fan des immer wieder strauchelnden englischen Rekordmeisters Manchester United ist.

Scherzhaft versuchte der Ausnahmekönner deshalb, Karl auf die Insel zu locken: "Wenn er will, kann er uns helfen. Danke - und bring Harry Kane gleich mit!"

Zwei Teenager, zwei Sportarten: Littler und Bayern-Juwel Karl im Fokus

Die beiden Jungstars haben eines gemeinsam, in ihren Sportarten sorgen sie derzeit für Furore.

Karl hat beim FC Bayern in dieser Saison einen fulminanten Aufstieg hingelegt und wird als WM-Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft gehandelt. Littler unterstrich am Samstagabend in seinem dritten WM-Finale seine Ausnahmestellung im Darts.

