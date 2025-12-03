Fußball
Bundesliga: Mainz 05 trennt sich von Trainer Bo Henriksen
- Veröffentlicht: 03.12.2025
- 15:59 Uhr
- SID/ran.de
Bo Henriksen ist nicht mehr Trainer des 1. FSV Mainz 05. Der Bundesligist gab die Trennung am Mittwoch bekannt.
Bundesliga-Schlusslicht FSV Mainz 05 hat sich von Trainer Bo Henriksen getrennt. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt, drei Tage nach der 0:4-Niederlage beim SC Freiburg. Vorübergehend übernimmt U23-Trainer Benjamin Hoffmann die Geschicke an der Seitenlinie.
"Mainz 05 verdankt Bo Henriksen sehr, sehr viel. Er hat in einer fast aussichtslosen Lage den Verein und die ganze Stadt aufgerüttelt und uns mit seiner empathischen, leidenschaftlichen Art zum Klassenerhalt und ein Jahr später sogar bis in die Conference League geführt", lobte Sportvorstand Christian Heidel die Verdienste des Dänen.
"Leider gibt es im Fußball aber auch immer wieder Entwicklungen, die aus sportlichen Gründen eine Neuorientierung nötig machen - obwohl alle Beteiligten bis zuletzt gemeinsam mit aller Kraft an Lösungen gearbeitet haben. Wir sind gemeinsam mit Bo zur Erkenntnis gekommen, dass wir einen solchen Punkt erreicht haben, auch wenn die Trennung wirklich schmerzt", so Heidel weiter.
Mainz gewann nur eines von zwölf Bundesligaspielen
Die Mainzer gewannen in dieser Saison nur eines ihrer bislang zwölf Bundesligaspiele und sammelten mit sechs Punkten die wenigsten der Liga. Seit dem 20. September wartet Mainz dort auf ein Erfolgserlebnis. Auch in der Conference League konnte Henriksen nach dem sehr enttäuschenden 0:1 bei Universitatea Craiova aus Rumänien keine Argumente mehr für sich sammeln.
"Mainz 05 ist ein toller Verein mit vielen tollen Menschen und tollen Fans. Wir haben gemeinsam sehr viel erreicht, ich bin total dankbar für die vielen Erlebnisse und die gemeinsame Zeit", wird Henriksen zitiert. "In dieser Saison ist es uns leider nicht gelungen, den gleichen erfolgreichen Fußball zu spielen, obwohl wir bis zuletzt dafür gekämpft haben. Das ist leider auch Fußball."