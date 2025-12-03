FC Bayern München: Max Eberls Plan mit Lennart Karl

Lennart Karl gilt als das vielversprechendste Talent im deutschen Fußball. Der FC Bayern hat einen klaren Plan mit dem Youngster.

Der FC Bayern München setzt auf den 17-jährigen Lennart Karl als vielversprechendes Talent in der Offensive. Sportvorstand Max Eberl hat klare Pläne für die Weiterentwicklung des jungen Spielers, der bereits in der Bundesliga und Champions League überzeugt hat.

Karl, der aufgrund seiner Statur von 1,68 Metern Körpergröße den Spitznamen "Karl der Große" trägt, lebt derzeit auf dem Campus. Der Linksfuß hat in dieser Saison zehn Bundesliga-Einsätze und drei Champions-League-Partien absolviert.

Dabei erzielte er zwei Tore in der Königsklasse, darunter eines beim 1:3 gegen Arsenal, wo er als einer der besten Münchner Spieler hervorstach.