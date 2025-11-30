- Anzeige -

Uli Hoeneß: "Ich habe gehört..." Der Ehrenpräsident des Vereins war bei einer Business-Veranstaltung in der Münchner Olympiahalle zu Gast. Als er auf das Thema angesprochen wurde, sagte er: "Wenn es nach uns geht - und ich habe gehört auch nach ihm -, dann wird er den Vertrag verlängern."

Als Begründung für seine Vermutung verwies Hoeneß auf Kanes private Situation. "Seine Familie fühlt sich super wohl. In München kannst du nach wie vor in aller Ruhe unterwegs sein. Harry Kane hat zu Hause (in London; Anm. d. Red.) nur mit Bodyguards gearbeitet", sagte Hoeneß. Auch der 32-Jährige selbst betonte in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder, wie wohl er und seine Familie sich in München fühlen. Was seine weitere Zukunft in München angeht, sagt Kane zuletzt: "Ich bin mir sicher, dass ich mit Bayern in den nächsten Monaten Gespräche haben werde, dann sehen wir, was das Beste für die Zukunft ist." Sportvorstand Max Eberl wurde in dem Zusammenhang noch etwas konkreter. "Wir haben mit Harry einen klaren Fahrplan und haben gesagt: Anfang des Jahres setzen wir uns hin", sagte er: "Ich glaube, dass Harry jedes Spiel auf dem Platz zeigt, wie wohl er sich fühlt. Er ist in der Form seines Lebens."

