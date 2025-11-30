Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
FC Bayern: Harry Kane vor Vertragsverlängerung? Uli Hoeneß sorgt spannender Aussage für Aufsehen
- Aktualisiert: 03.12.2025
- 10:54 Uhr
- Tobias Wiltschek
Der Ehrenpräsident plaudert bei einer Business-Veranstaltung aus dem Nähkästchen und deutet an, dass Harry Kane bei den Bayern gerne verlängern würde.
Dass Harry Kane seinen bis 2027 laufenden Vertrag beim FC Bayern erfüllen wird, gilt in München schon länger als offenes Geheimnis.
Wie die "Bild" meldet, werde der Engländer auch im kommenden Januar seine Ausstiegsklausel von kolportierten 65 Millionen Euro nicht ziehen, so dass die Bayern auch für das letzte Vertragsjahr fest mit ihrem Stürmerstar planen können.
Mittlerweile aber mehren sich die Anzeichen dafür, dass Kane sogar noch länger beim deutschen Rekordmeister bleibt. Den jüngsten Hinweis lieferte am Sonntag Uli Hoeneß.
Uli Hoeneß: "Ich habe gehört..."
Der Ehrenpräsident des Vereins war bei einer Business-Veranstaltung in der Münchner Olympiahalle zu Gast. Als er auf das Thema angesprochen wurde, sagte er: "Wenn es nach uns geht - und ich habe gehört auch nach ihm -, dann wird er den Vertrag verlängern."
Als Begründung für seine Vermutung verwies Hoeneß auf Kanes private Situation. "Seine Familie fühlt sich super wohl. In München kannst du nach wie vor in aller Ruhe unterwegs sein. Harry Kane hat zu Hause (in London; Anm. d. Red.) nur mit Bodyguards gearbeitet", sagte Hoeneß.
Auch der 32-Jährige selbst betonte in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder, wie wohl er und seine Familie sich in München fühlen.
Was seine weitere Zukunft in München angeht, sagt Kane zuletzt: "Ich bin mir sicher, dass ich mit Bayern in den nächsten Monaten Gespräche haben werde, dann sehen wir, was das Beste für die Zukunft ist."
Sportvorstand Max Eberl wurde in dem Zusammenhang noch etwas konkreter. "Wir haben mit Harry einen klaren Fahrplan und haben gesagt: Anfang des Jahres setzen wir uns hin", sagte er: "Ich glaube, dass Harry jedes Spiel auf dem Platz zeigt, wie wohl er sich fühlt. Er ist in der Form seines Lebens."
Uli Hoeneß kritisiert Liverpool: "Der arme Florian Wirtz"
Einer, der das aktuell nicht von sich behaupten kann, den die Bayern im Sommer aber sehr gerne verpflichtet hätten, ist Florian Wirtz. Der Nationalspieler durchlebt beim FC Liverpool aktuell eine schwierige Phase, der gesamte Klub ist sportlich in den vergangenen Wochen massiv abgestürzt. Auch zur Situation der "Reds" äußerte sich Hoeneß.
"Die haben 500 Millionen ausgegeben und spielen eine katastrophale Saison. Das liegt meiner Meinung nach daran, dass du nur noch Superstars hast. Du hast nur noch Häuptlinge und keine Indianer - das darf ich gar nicht sagen, das sind Indigene", sagte der 73-Jährige.
Für Hoeneß stehen sich die vielen Topstars bei Liverpool gegenseitig im Weg. "Ich sage immer: In Liverpool müssen sie demnächst mit fünf Bällen spielen, weil die Stars keinen Ball mehr hergeben wollen. Der arme Florian Wirtz, der bekommt da gar keinen Ball, weil Salah und Szoboszlai und wie sie alle heißen mit ihrem eigenen Ball spielen wollen", sagte er.
Zudem kritisierte er Liverpool-Trainer Arne Slot für angeblich gebrochene Versprechungen Richtung Wirtz. "Er hat ihm versprochen, dass er die Zehn kriegt und er um ihn herum eine neue Mannschaft aufbaut", führte Hoeneß aus und betonte: "Ein Dreck ist! Er hat die Sieben gekriegt und die neue Mannschaft spielt alles, nur nicht um Florian Wirtz herum."