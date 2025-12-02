Das neue Heimtrikot der Bayern ist offenbar geleakt worden. Sollten die Stars in der kommenden Saison tatsächlich damit auflaufen, dürfte das den Fans zumindest besser gefallen als das gerade erhältliche Aufwärmtrikot.

Bei Bayern München sorgen derzeit die Trikots mal wieder für Aufsehen - genauer gesagt deren Design.

Ungefähr zur gleichen Zeit, als das neue und aufgrund der Farbgebung teils umstrittene Aufwärmdress offiziell in den Online Shop des deutschen Rekordmeisters aufgenommen wurde, veröffentlichte "Footyheadlines" ein Foto des angeblich geleakten neuen Heimtrikots.

Das dürfte den Bayern-Fans zumindest auf den ersten Blick deutlich besser gefallen.