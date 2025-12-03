- Anzeige -
- Anzeige -
13. Spieltag der Bundesliga

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und Ticker

  • Veröffentlicht: 03.12.2025
  • 15:52 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern München gastiert am 13. Spieltag der Bundesliga-Saison beim VfB-Stuttgart. So verfolgt ihr das Duell im TV, Livestream und Liveticker.

Am Samstagnachmittag steht das Duell zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart (ab 15:30 Uhr im Liveticker) auf dem Programm.

Der FC Bayern dominiert die Bundesliga nach Belieben. Die Münchner haben aus den ersten zwölf Partien 34 von 36 möglichen Punkten geholt und in der Tabelle acht Punkte Vorsprung auf RB Leipzig.

In den letzten Wochen zeigten sich die Münchner allerdings nicht mehr ganz so souverän. Am vergangenen Samstag konnte das Team von Vincent Kompany den 1. FC St. Pauli erst nach einem Doppelschlag in der Nachspielzeit mit 3:1 bezwingen.

Der VfB Stuttgart hat am Samstag die ganz große Chance verpasst, sich unter die Top vier der Bundesliga-Tabelle zu schieben. Die Schwaben verloren in Überzahl mit 1:2 beim Hamburger SV. Mit 22 Zählern rangieren die Stuttgarter aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz.

Das Duell Stuttgart vs. Bayern hat es in dieser Spielzeit bereits gegeben. Im Rahmen des Franz-Beckenbauer-Supercups vor dem Bundesliga-Start bezwangen die Münchner den VfB mit 2:1.

Am Samstagnachmittag werden die Roten erneut favorisiert ins Duell gehen, jedoch sind die Stuttgarter ein gefährlicher Herausforderer.

- Anzeige -
- Anzeige -

Die Bundesliga und 2. Bundesliga auf Joyn

- Anzeige -
- Anzeige -

VfB Stuttgart vs. FC Bayern im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt?

  • Spiel: VfB Stuttgart vs. FC Bayern
  • Wettbewerb: Bundesliga; 13. Spieltag
  • Datum: 6. Dezember 2025
  • Uhrzeit: 15:30 Uhr
  • Austragungsort: MHP Arena (Stuttgart)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Bundesliga live: Läuft die Partie VfB Stuttgart - Bayern München im Free-TV?

Nein. Die Partie zwischen Stuttgart und Bayern München läuft nicht im Free-TV.

FC Bayern zu Gast beim VfB Stuttgart: Wo läuft das Match live im Pay-TV?

Der Pay-TV-Sender "Sky" hat die Rechte für die Einzelspiele am Samstagnachmittag und wird Stuttgart vs. Bayern live übertragen. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.

- Anzeige -

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt VfB Stuttgart gegen Bayern München live?

Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.

- Anzeige -

Bayern München gastiert in Stuttgart: Wo gibt's einen Ticker zum Bundesliga-Spiel?

Einen Ticker zu VfB Stuttgart gegen Bayern München gibt es wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels

  • Begegnung: VfB Stuttgart vs. FC Bayern
  • Datum und Uhrzeit: 6. Dezember 2025; 15:30 Uhr
  • Trainer: Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), Vincent Kompany (FC Bayern)
  • Free-TV: -
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Sky GO, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos zum Fußball
Bo Henriksen muss in Mainz gehen
News

Sturz auf Platz 18: Mainz entlässt Trainer Henriksen

  • 03.12.2025
  • 16:07 Uhr
Ann-Katrin Berger vor dem Spiel in Madrid
News

Nach Gespräch mit Wück: Bergers Zukunft weiter offen

  • 03.12.2025
  • 16:02 Uhr
30.11.2025, xrekx, Fussball 1.Bundesliga, SC Freiburg - FSV Mainz 05 v.l. Spielende Bo Henriksen Trainer (1.FSV Mainz 05) (DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE SEQUENCES and...
News

Offiziell: Mainz 05 trennt sich von Trainer Bo Henriksen

  • 03.12.2025
  • 15:59 Uhr
Alexander Meyer bleibt beim BVB
News

BVB verlängert mit Torwart Meyer

  • 03.12.2025
  • 15:33 Uhr
Will weiter in der MLS jubeln: Thomas Müller
News

MLS-Finale mit Thomas Müller und Lionel Messi: Inter Miami - Vancouver Whitecaps im Livestream - alle Infos

  • 03.12.2025
  • 15:13 Uhr
Vonovia ist Hauptsponsor des VfL
News

Bochum sieht keinen "Interessenskonflikt" im Wirtschaftsrat

  • 03.12.2025
  • 14:59 Uhr
BMW Open by American Express 2023 - Day 6
News

Fliegt Lisa Müller zum MLS-Finale von Thomas?

  • 03.12.2025
  • 14:55 Uhr
Kovac
News

BVB raus! War's das jetzt mit Schlotterbeck?

  • 03.12.2025
  • 14:54 Uhr
FC Bayern München v FC St. Pauli - Bundesliga
News

Wunsch der Fans erhört? So soll Bayerns neues Heimtrikot aussehen

  • 03.12.2025
  • 14:41 Uhr
Will weiter in der MLS jubeln: Thomas Müller
News

Müller holt Titel in der MLS - doch der zählt nicht

  • 03.12.2025
  • 14:34 Uhr