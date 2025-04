Nach dem Aus im Europapokal wolle er den Saisonendspurt "mit voller Positivität und Enthusiasmus" angehen, hatte SGE-Coach Dino Toppmöller betont und dabei die Qualifikation für die Königsklasse fest in den Blick genommen: "Manchmal sind die bittersten Momente der Startschuss zum größten Erfolg."

Am Samstag ( ab 18:30 Uhr im Liveticker ) kommt es für die drittplatzierte Eintracht im Heimspiel gegen Tabellennachbar RB Leipzig nun zum direkten Duell um die Königsklassen-Plätze. Der FC Augsburg verpasste seinerseits den Anschluss an die internationalen Ränge, der Rückstand auf Platz sechs beträgt vier Zähler.

Eintracht Frankfurt hat seinen Europapokal-Kater mit in die Fußball- Bundesliga genommen und einen großen Schritt Richtung Champions-League -Qualifikation verpasst. Drei Tage nach dem Viertelfinal-Aus in der Europa League gegen Tottenham Hotspur kam die müde SGE beim FC Augsburg nur zu einem 0:0 und versäumte es, den Vorsprung auf den fünften Tabellenrang auf sechs Punkte auszubauen.

Eintracht Frankfurt gelingt es nicht, den Vorsprung auf RB Leipzig auszubauen. Die Hessen verpassen ein Erfolgserlebnis in Augsburg.

Trapp-Comeback - Erste Halbzeit ereignisarm

Die Eintracht, bei der Kapitän Kevin Trapp nach dem Kreuzbandriss von Kaua Santos erstmals seit Anfang März wieder im Tor stand, fand jedoch nur schleppend ins Spiel. Die Offensive, in der Michy Batshuayi den verletzten Mario Götze ersetze, kam gegen gewohnt disziplinierte Augsburger kaum zur Geltung.

In einer insgesamt ereignisarmen ersten Halbzeit verzeichnete die Eintracht keinen einzigen Torschuss. Während es der SGE-Offensive ohne Götze merklich an Kreativität mangelte, erarbeitete sich der FCA zumindest Halbchancen. Samuel Essende (19.) kam einem Treffer noch am nächsten.