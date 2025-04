Über der Borussia schwebt damit das (finanzielle) Horror-Szenario einer möglichen Teilnahme "nur" an der UEFA Conference League - denn in diesem dritten und kleinsten Wettbewerb des Europapokals droht dem BVB ein Minus-Geschäft.

Borussia Dortmund droht nach der bislang durchwachsenen Saison möglicherweise "nur" eine Teilnahme an der UEFA Conference League - für den Klub möglicherweise ein finanzielles Minus-Geschäft.

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze

Wie die "Sport Bild" berichtet, wird zumindest vereinsintern darüber gemunkelt, in der Conference League finanziell negativ abschneiden zu können. Denn in diesem Wettbewerb bekommen die Klubs deutlich weniger Geld als in der Champions League. Das Startgeld beträgt etwa nur 3,17 Millionen Euro, für einen Sieg gibt es 400.000 Euro.

Zum Vergleich: In der Saison 2024/25 erhielten alle 36 Champions-League-Teilnehmer allein jeweils 18,62 Millionen Euro an Startgeld, zudem 2,1 Millionen Euro für einen Sieg in der Ligaphase.