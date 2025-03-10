Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund. Hier findet ihr aktuelle Transfer-News und Gerüchte rund um Borussia Dortmund. Damit verpasst ihr keine wichtigen Nachrichten zum BVB. Ein Überblick zu den Transfergerüchten der Bundesliga und den internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf unserer Seite.

+++ 25. August, 11:32 Uhr: Anselmino und Chukwuemeka wohl vor Medizincheck +++ Die Dortmunder dürften wohl in Kürze zwei Transfers bestätigen. Wie unter anderem Fabrizio Romano berichtet, soll der BVB neben Carney Chukwuemeka dessen Chelsea-Teamkollegen Aaron Anselmino von den "Blues" ausleihen. Bei beiden Spielern sei der Medizincheck für diesen Montag geplant, sodass mit einer offiziellen Bestätigung der Transfers zeitnah zu rechnen sei. Chukwuemeka spielte bereits im Frühjahr 2025 auf Leihbasis im Signal Iduna Park und konnte unter Coach Niko Kovac durchaus überzeugen. Der 21-Jährige soll laut "Sky" nun fest zur Borussia wechseln, obwohl die Dortmunder zunächst eine weitere Leihe als Transfermodell favorisiert haben sollen.

+++ 24. August, 19:07 Uhr: Eltern von Jobe Bellingham sorgen nach Pauli-Spiel für Ärger +++ Nach dem enttäuschenden Bundesliga-Auftakt beim FC St. Pauli (3:3) ist es bei Borussia Dortmund offensichtlich zu einem Eklat rund um die Eltern von Jobe Bellingham gekommen. Das berichtet "Sky". Demnach hätten Vater Mark, der auch Bellinghams Berater ist, sowie Mutter Denise nach dem Spiel den Kabinentrakt im Millerntor-Stadion aufgesucht, nachdem Sicherheitskräfte sie erkannt und hereingelassen hatten. Anschließend hätten sich die Eltern einen Streit mit Sportdirektor Sebastian Kehl geliefert. Dabei sei es um die frühe Auswechslung ihres Sohnes gegangen, zudem wurde die "biedere und unkreative Spielweise" des BVB kritisiert, wie es heißt. Trainer Niko Kovac hatte Bellingham bereits in der Halbzeit ausgewechselt, im Pokalspiel bei Rot-Weiss Essen am vergangenen Montag war der 30-Millionen-Euro-Neuzugang nur von der Bank gekommen. Die Dortmunder selbst sollen mit dem Auftritt der Eltern überhaupt nicht einverstanden gewesen sein, gegenüber "Sky" meldete sich Kehl am Sonntag zu Wort und wies die Familie Bellingham zurecht. "Wir sind alle enttäuscht über das Ergebnis gestern. Und trotzdem ist und bleibt der Aktivenbereich bei uns Spielern, Trainern und Verantwortlichen vorbehalten, nicht Familien und Beratern. Das wird es nicht noch einmal geben. Darüber haben wir alle Beteiligten klar informiert", wird er zitiert. Jobe Bellingham, Bruder des früheren BVB- und aktuellen Real-Madrid-Profis Jude Bellingham, war im Sommer vom Premier-League-Aufsteiger AFC Sunderland gekommen. Sein Debüt feierte er bereits bei der FIFA Klub-WM.

+++ 24. August, 10:20 Uhr: BVB holt Chukwuemeka und Anselmino vom FC Chelsea +++ Der BVB und der FC Chelsea haben sich auf einen Doppel-Deal geeinigt. Wie "Sky" berichtet, wird Innenverteidiger Aaron Anselmino per Leihe kommen und Mittelfeldspieler Carney Chukwuemeka fest verpflichtet. Für das Gesamtpaket überweist der BVB demnach 25 Millionen Euro an die Londoner. Chukwuemeka, der bereits in der vergangenen Saison an den BVB ausgeliehen war, wird nun dauerhaft verpflichtet. Der 21-Jährige sammelte insgesamt 17 Einsätze für Dortmund, erzielte dabei einen Treffer. Anselminos Leihe enthält keine Kaufoption, Dortmund übernimmt aber das volle Gehalt des 20-jährigen Argentiniers. Der Innenverteidiger war erst im Januar für 16,5 Millionen Euro von Boca Juniors zu Chelsea gewechselt, konnte sich dort jedoch nicht durchsetzen. Seinen einzigen Einsatz für die Blues sammelte er bei der Klub-WM im Sommer, als er für zwei Minuten eingewechselt wurde. Nach "Sky"-Informationen sollen beide Spieler gemeinsam nach Dortmund fliegen, um ihre Transfers abzuschließen.

+++ 23. August, 17:35 Uhr: Reyna-Wechsel nach Gladbach offiziell +++ Giovanni Reyna verlässt nach insgesamt sechs Jahren Borussia Dortmund und schließt sich Borussia Mönchengladbach an. Das gaben beide Vereine am Samstag bekannt. Berichten zufolge beläuft sich die Ablösesumme inklusive aller möglichen Boni auf sieben Millionen Euro. "In den vergangenen Spielzeiten ist seine Entwicklung leider nicht so verlaufen, wie wir alle uns das erhofft haben. Auch deshalb ist es für ihn nun an der Zeit, ein neues sportliches Kapitel aufzuschlagen. Wir wünschen Gio dafür viel Erfolg und hoffen, dass er gesund bleibt und über Spielzeit und Selbstvertrauen in Mönchengladbach wieder zu alter Stärke finde", sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl. Der US-Amerikaner Reyna war 2019 als 16-Jähriger aus der Nachwuchsakademie des New York City FC zum BVB gekommen. Für die Schwarz-Gelben bestritt er unter anderem 106 Bundesligaspiele (15 Tore) und 27 Champions-League-Partien. 2021 gewann Reyna mit dem Klub den DFB-Pokal.

+++ 22. August, 19:09 Uhr: BVB verkauft Reyna wohl nach Gladbach +++ Giovanni Reyna wechselt offenbar vom BVB zu Borussia Mönchengladbach. Nach" Bild"-Informationen haben sich beide Klubs auf den Transfer verständigt, die Ablösesumme könnte mit Bonuszahlungen bis zu sieben Millionen Euro betragen. Der Offensivspieler aus den USA hat in Dortmund keine Zukunft mehr, zuletzt war der 22-Jährige auch mit dem italienischen Erstligisten Parma Calcio in Verbindung gebracht worden. Gladbach war nach dem Abgang von Alassane Plea zum PSV Eindhoven auf der Suche nach Ersatz. Laut "Bild" soll sich der BVB eine Weiterverkaufsklausel von rund 15 Prozent gesichert haben.

+++ 21. August, 13:32: Doppeldeal für BVB? Offenbar Interesse an Verteidigertalent von Chelsea++ Laut einem Bericht von "Sky" verhandelt der BVB erneut mit dem FC Chelsea. Dabei geht es um gleich zwei Spieler. Carney Chukwuemeka gilt seit Ende der vergangenen Saison als nahezu permanentes Transfergerücht bei den Schwarz-Gelben. Inzwischen soll ein Deal weit fortgeschritten sein – offenbar in Kombination mit einem Teamkollegen. Gemeint ist Innenverteidigertalent Aaron Anselmino. Der Argentinier wechselte im Sommer 2024 für 16,5 Millionen Euro von den Boca Juniors zu den Blues, fand im überfüllten Kader jedoch bislang keinen Platz. Chelsea soll den Borussen nun ein Paketangebot unterbreitet haben. Es soll einen festen Transfer von Chukwuemeka sowie ein Leihgeschäft für Anselmino umfassen. Chelsea-Coach Enzo Maresca sagte über Anselmino: "Er trainiert sehr hart, er ist ein fantastischer Junge und ein guter Spieler. Aber er braucht Spiele. Er muss spielen. Er ist ein weiterer Spieler, der auf Lösungen wartet."

+++ 19. August, 20:25: Nach Couto-Schock - BVB ändert wohl Transferstrategie +++ Nach dem Horror-Foul an Rechtsverteidiger Yan Couto reagiert der BVB offenbar mit einem Sinneswandel auf dem Transfermarkt. Zwar gab es Entwarnung beim Brasilianer, der im DFB-Pokalspiel gegen Rot-Weiß Essen mit einer Trage vom Platz gebracht werden musste, dennoch sollen die Borussen ihre Lehren aus dem Schockmoment ziehen und bis zum Deadline Day am 1. September handeln wollen. Wie die "Bild" berichtet, hätten sich die Prioritäten der Dortmunder in der Kaderplanung mittlerweile verschoben und der Fokus nach der Verletztenmisere in der Defensive auf die Verpflichtung eines weiteren Verteidigers gerichtet. Demnach werde derzeit wohl eine Liste mit potenziellen Zugängen in der Innenverteidigung abgearbeitet. Aufgrund des begrenzten Transferbudgets der "Schwarz-Gelben" - wie Sportdirektor Sebastian Kehl in der Sommerpause mehrfach betonte - und der überbordenden Ablöseforderungen auf dem Transfermarkt is offenbar eine Leihe mit Kaufoption die realistischste Variante. Der gesuchte Neuzugang soll dabei wohl eine Investition in die Zukunft sein und sowohl kurz- als auch langfristig dem Team von Trainer Niko Kovac weiterhelfen. Kommentar zum Wanner-Verkauf: Bayerns Transferstrategie ist kaum nachvollziehbar Bis dato lag der Transferfokus offenbar darin, mit dem schmalen Budget in Höhe von etwas über 30 Millionen Euro noch einen kreativen Mittelfeldspieler und einen Stürmer zu verpflichten, wie es in der Meldung weiter heißt. Das Blatt nennt auch einige Namen von möglichen Kandidaten. Bei den meisten wird es aber wohl keinen Deal geben. Victor Lindelöf, der vereinslose Ex-Spieler von Manchester United, ist offenbar kein Thema. Loic Bade vom FC Sevilla wäre ein Kandidat gewesen, den Franzosen zieht es in Kürze wohl zu Konkurrent Bayer Leverkusen. Und auch bei Renato Veiga vom FC Chelsea, für den offenbar 25 Millionen Euro aufgerufen wurden, wird demnach nicht kommen. So soll sich der FC Villareal laut Transfer-Experte Fabrizio Romano bereits mit dem Spieler geeinigt haben. Juan Gimenez von Rosario Central ist laut Bericht ebenfalls keine Option mehr, obwohl bereits alles klar schien, nachdem der 19-Jährige sich schwer am Knie verletzt hat. Bleibt noch Maxence Larcroix von Crystal Palace, den Trainer kennt noch aus gemeinsamen Zeiten beim VfL Wolfsburg kennt. Beim 25-Jährigen stellt sich aber wohl die Frage, ob er die erhoffte Verstärkung für die Borussia wäre. Es bleibt also spannend in den kommenden Tagen ...

+++ 19. August, 15:25: Entwarnung bei Yan Couto nach Horrorfoul - Einsatz zu Bundesligastart möglich +++ Nachdem Kelsey Owusu ganz Fußball-Deutschland mit seinem brutalen Tritt gegen Yan Couto kurz vor Abpfiff im DFB-Pokalspiel zwischen RW Essen und dem BVB geschockt hatte, gibt es einem Bericht des "kicker" zufolge nun leichte Entwarnung. Auch wenn der Schiedsrichter die Szene nur mit Gelb ahndete, war an Coutos Reaktion klar zu erkennen, dass er heftig getroffen wurde – spätestens, als er mit der Trage vom Platz gebracht werden musste. Am Dienstag dann die Entwarnung gegeben: Miit etwas Glück und schneller Genesung könnte der BVB-Verteidiger schon am Samstag beim Bundesliga-Auftakt gegen den FC St. Pauli wieder auf dem Platz stehen. Die am Dienstag durchgeführten Untersuchungen brachten wohl Entwarnung: Bei Couto liegt keine Bänderverletzung vor, er hat sich "nur" eine schmerzhafte Knieprellung zugezogen. Damit könnten sich die Dortmunder Sorgen etwas verringern: Sowohl Julian Ryerson als auch Couto könnten zum Bundesliga-Auftakt gegen den FC St. Pauli wieder zur Verfügung stehen. Zudem wusste Youngster Filippo Mané zu überzeugen und empfahl sich damit für weitere Einsätze.

+++ 19. August, 10:25 Uhr: Ryerson-Ausfall: Abwehrsorgen weiten sich aus +++ Die Abwehrsorgen beim BVB nehmen ein neues Ausmaß an: Nachdem Yan Couto beim Pokal-Spiel gegen RW Essen nach einem üblen Foulspiel mit der Trage abtransportiert werden musste, droht Dortmund ein Problem auf der rechten Außenverteidiger-Position. Denn Julian Ryerson, der eigentlich auf der Position gesetzt ist, fiel gestern bereits wegen einer Wadenverletzung aus. "Es war sehr unglücklich im Training. Es war ein Zweikampf, er war am Ball und dann rutschte ihm jemand hinten mit dem Knie gegen die Wade rein. Das ist schon ziemlich schmerzhaft", erklärt Niko Kovac vor dem Spiel gegen Essen. Sollte der Norweger den Bundesliga-Start am Samstag gegen St. Pauli verpassen, gehen Kovac die Optionen aus. Der BVB-Trainer zeigte sich vor dem Spiel gegen Essen allerdings zuversichtlich, dass Ryerson zum Wochenende wieder auf den Platz zurückkehren kann. "Die Wade ist ein eher kleiner Muskel und wenn sich das mit ein bisschen Blut füllt, ist da sehr wenig Platz. Ich hoffe, dass es bis zum Wochenende reicht. Wir haben heute Morgen einen Test gemacht, ob wir ihn mit auf der Bank haben können, das hat aber nicht funktioniert. Wir haben noch ein paar Tage, aber ich bin trotzdem zuversichtlich."

+++ 19. August, 07:47 Uhr: Giovanni Reyna soll den Verein verlassen +++ BVB-Trainer Niko Kovac baut dem Vernehmen nach nicht mehr auf Giovanni Reyna. Der US-amerikanische Nationalspieler darf Borussia Dortmund demnach bei einem entsprechenden Angebot verlassen. Seit Wochen soll sich Parma Calcio um den Offensivspieler bemühen. Das letzte Angebot soll bei acht Millionen Euro plus Boni gelegen haben. Doch der BVB fordert Minimum eine zweistellige Millionensumme. Die "Bild" berichtet, dass Parma derweil Konkurrenz aus Spanien erhält. Real Sociedad San Sebastian baggern demnach - mal wieder - an Reyna. Bereits 2024 war das Interesse groß. Jetzt anscheinend der erneute Anlauf. Ein konkretes Angebot soll den Schwarz-Gelben aber noch nicht vorliegen. Die Zeit drängt. Der Vertrag des 22-Jährigen befindet sich im letzten Jahr. Sollte es keine Einigung geben, schrumpft eine mögliche Ablöse im Winter, ehe Reyna im kommenden Sommer ablösefrei gehen könnte. Auch interessant: Borussia Dortmund: Niklas Süle fällt lange aus - mögliche Transfer-Kandidaten für die BVB-Abwehr

+++ 18. August, 13:16 Uhr: Sancho-Deal geplatzt! Ist der BVB wieder im Rennen? +++ Transferexperte Fabrizio Romano hat neue Bewegung in die Personalie Jadon Sancho gebracht: Zwar besteht bereits eine Einigung zwischen Manchester United und Besiktas Istanbul über die Modalitäten, doch Sancho lehnt einen Wechsel in die Türkei derzeit ab. Möglich wäre für ihn ein Transfer nur zu einem späteren Zeitpunkt – das türkische Transferfenster ist noch bis zum 12. September geöffnet. Auch mit der AS Rom war man sich auf Vereinsseite bereits einig, aber auch hier weigert sich der Ex-BVB-Star. Romano berichtet: "Der Berater von Jadon Sancho hat zudem die AS Roma darüber informiert, dass das vorliegende Angebot nicht akzeptiert wird." "Sancho möchte stattdessen andere Angebote prüfen, während sich die Roma nach alternativen Optionen umsieht." Unterdessen hofft Manchester United auf weitere Gebote in einer ähnlichen Größenordnung wie die 20 Millionen Pfund, die aus Rom geboten wurden. Der Wechsel eines anderen Ex-Bundesliga-Stars zur Roma rückt derweil immer näher: Der Transfer von Leon Bailey von Aston Villa nach Italien soll sich bereits in den letzten Zügen befinden. Nach Sanchos zahlreichen Absagen an europäische Topklubs und dem bislang sehr ruhigen Transferfenster der Schwarz-Gelben könnte nun doch wieder Bewegung in die Personalie des englischen Flügelspielers kommen.

+++ 15. August, 19:08 Uhr: Verlängert Trainer Niko Kovac bald seinen Vertrag? +++ Nachdem Niko Kovac Borussia Dortmund in der Vorsaison stabilisieren konnte und durch einen starken Endspurt sogar noch in die Champions League führte, winkt dem Trainer laut "Sky" nun wohl eine baldige Vertragsverlängerung. Demnach soll möglicherweise noch vor der Länderspielpause im September eine Einigung verkündet werden. Dem Bericht nach sind die Gespräche über eine Vertragsverlängerung bis zum Sommer 2027 bereits weit fortgeschritten.

+++ 15. August, 17:49 Uhr: Chelsea nach BVB-Angebot für Chukwuemeka wohl beleidigt +++ Borussia Dortmund kommt im Werben um Carney Chukwuemeka wohl nicht voran. Wie Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll Chelsea ein Leihangebot mit anschließender Kaufpflicht des BVB umgehend abgelehnt haben. Laut "Talksport" bot die Borussia demnach 17,5 Millionen Euro für eine feste Verpflichtung nach einer einjährigen Leihe. Im Bericht heißt es, dass sich die Londoner von dieser Offerte des Bundesligisten sogar beleidigt fühlen, da Chelsea mit anderen Vereinen wohl über einen festen Transfer verhandle. Chukwuemeka war in der Vorsaison von den "Blues" an den BVB verliehen, bei Chelsea hat er noch einen langfristigen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Rot-Weiss Essen - BVB: DFB-Pokal heute hier im kostenlosen Livestream und im Free-TV

+++ 15. August, 8:12 Uhr: Poker um Abfindung - muss Sebastien Haller doch bleiben? +++ Borussia Dortmund und Sebastien Haller können sich aktuell offenbar nicht auf eine Abfindung einigen, die das laufende Vertragsverhältnis beenden würde. Das berichtet die "Bild". Demnach liegen beide Seiten in ihren Vorstellungen weit auseinander. Der BVB würde dem Ivorer angeblich zwei Millionen Euro zahlen, Haller fordere sechs Millionen Euro. Ausgang? Offen. Sogar ein Verbleib des Großverdieners scheint möglich. Ein Knackpunkt in den Verhandlungen soll sein, dass Haller für sein letztes Vertragsjahr bereits zwei Monatsgehälter - Juli und August - kassiert hat. Sportlich spielt der 31-Jährige eigentlich keine Rolle mehr. Ein Verkauf von Haller war zuletzt gescheitert, weshalb beide Seiten eine Vertragsauflösung anstreben, damit der Angreifer sofort zum FC Utrecht wechseln kann. Für die Niederländer hatte Haller in der Rückrunde bereits auf Leihbasis gespielt.

+++ 14. August, 07:56 Uhr: Guirassy-Wechsel "nicht ausgeschlossen" +++ Ein Abgang von BVB-Stürmer Serhou Guirassy scheint weiterhin möglich. Doch nur beim entsprechenden Preis für die Ablöse. Laut "Sky" ist ein Wechsel in diesem Sommer "nicht ausgeschlossen", wenn ein interessierter Verein mit einer Offerte zwischen 80 und 100 Millionen um Guirassy wirbt. Laut der "BILD" soll der Stürmer gesprächsbereit sein. Sein Vertrag beim BVB geht noch bis 2028. Guirassy selbst beschäftigt sich damit - zumindest öffentlich - nicht: "Zunächst mal, es wird immer viel über einen Wechsel nach Saudi-Arabien gesprochen, aber nichts davon ist bis zu mir vorgedrungen. Ständig bekomme ich Fragen dazu gestellt, aber ich selbst habe nie davon gehört. Ich kümmere mich gar nicht um diese Themen", erklärte der 29-Jährige im Gespräch mit "Sky".

+++ 12. August, 19:11 Uhr: Abwehrtalent aus Norwegen beim BVB im Gespräch +++ Niklas Süle fällt für zwei Monate aus, Nico Schlotterbeck trainiert zwar wieder mit Ball, wird jedoch voraussichtlich noch bis Anfang Oktober fehlen und Emre Can plagen Adduktorenprobleme. Aktuell verfügt der Dortmunder Kader mit Waldemar Anton nur über einen Innenverteidiger mit Profi-Erfahrung. Hinzu kommt das 20-jährige Talent Filippo Mané, das jedoch noch keine Minute im Profibereich absolviert hat. Deswegen sieht die Führungsetage noch Handlungsbedarf: Im Gespräch soll nach Informationen der "Bild" jetzt Eivind Helland vom norwegischen Erstligisten SK Brann sein. Der 20-Jährige war in der abgelaufenen Saison absoluter Stammspieler bei seinem Verein und ist ein vielseitiger Defensivspezialist, der in der Innenverteidigung, als Rechtsverteidiger und im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann. Mit 1,96 Metern Körpergröße und hoher Spielintelligenz hat sich der norwegische U21-Nationalspieler bereits ins Blickfeld einiger europäischer Topklubs gespielt. Da sein Vertrag nur noch bis 2026 läuft, könnte der BVB leichter verhandeln. Sein Marktwert beträgt 3,5 Millionen Euro. Auch interessant: Borussia Dortmund: Neuer BVB-Job für Marco Reus in Aussicht?

+++ 11. August, 17:25 Uhr: Droht dem BVB doch noch ein Guirassy-Abschied? +++ Serhou Guirassy spielt im BVB-Angriff eine bedeutende Rolle. Offenbar gibt es beim Star-Stürmer aber durchaus Überlegungen, die Borussen früher oder später zu verlassen. Jüngst berichtete "Sky", dass Saudi-Klub Al-Hilal einen Vorstoß gewagt hat und 80 Millionen Euro für die Dienste des Stürmers aufbringen wollte. Laut Informationen der "Bild" hat der BVB aber sofort abgeblockt, weil man den Angreifer unbedingt behalten möchte. Zwar erklärte Guirassy selbst, dass kein Angebot zu ihm vorgedrungen sei und sich sein Bruder und Agent Karamba Guirassy mit derartigen Sachen befasse, jedoch versucht dieser wohl gerade, den Angreifer aktiv ins Schaufenster zu stellen. Dem Bericht zufolge soll er den BVB-Star aktiv bei mehreren Klubs angeboten haben. Das Motiv liege demnach darin, nach Möglichkeit überall im Gespräch zu bleiben. Demnach will sich das Umfeld von Guirassy alle Möglichkeiten offen halten, um doch noch andernorts einen hoch dotierten Vertrag zu unterschreiben. Der 29-Jährige, der für den Ballon d'Or nominiert wurde, verdient beim BVB aktuell rund neun Millionen Euro. Seine Position auf dem Markt war nie besser, wessen sich Guirassy und seine Familie bewusst sind. Laut "Bild" sollen Guirassy und dessen Bruder, der ihn mit seiner Agentur "KGSMI" berät, auch interessiert gewesen sein, sich das Angebot von Al-Hilal zumindest anzuhören. Ein Wechsel in diesem Sommer ist allerdings eher unwahrscheinlich. Zum einen ist Dortmund nicht verkaufsbereit und zum anderen fühlt sich der 29-Jährige beim BVB extrem wohl. Auch interessant: Borussia Dortmund: Niklas Süle verletzt! Muss der BVB jetzt Mats Hummels zurückholen?

+++ 11. August, 09:30 Uhr: Verdacht auf Muskelbündel-Riss bei Niklas Süle +++ Nachdem Niklas Süle beim Testspiel des BVB gegen Juventus Turin eine Verletzung erlitten hat, gibt es nun laut "Bild" wohl den Verdacht, dass es sich um einen Muskelbündel-Riss in der Wade handeln könnte. Damit droht dem Innenverteidiger dem Bericht nach ein Ausfall von sechs bis zwölf Wochen, sollte sich die Diagnose rund um Süle bestätigen. Süle klagte bereits vor der Partie gegen die "Alte Dame" über Wadenprobleme. "Er hatte schon die letzten Tage ein bisschen Probleme mit der Wade, deswegen haben wir immer wieder dosiert. Wir müssen schauen, ob die Wade zugemacht hat oder ob da nicht vielleicht mehr ist", sagte BVB-Coach Niko Kovac. Mehr dazu: BVB: Update zu Süle-Verletzung - das bereitet Kovac Kopfschmerzen

+++ 10. August, 18:55 Uhr: Wieder das Sprunggelenk? Sorge um Süle +++ Das lässt nichts Gutes erahnen: Niklas Süle hat sich im Testspiel von Borussia Dortmund gegen Juventus Turin verletzt. In der 43. Minute spielte der Abwehrmann einen Rückpass und ging danach ohne Fremdeinwirkung zu Boden. Dabei hielt er sich den rechten Fuß. Dadurch werden Erinnerungen wach, denn Süle hatte sich in der jüngeren Vergangenheit bereits zweimal am rechten Sprunggelenk verletzt und war deshalb mehrere Monate lang ausgefallen. Was ebenfalls Sorgen bereitet: Süle hielt sich auf dem Boden liegend die Hände vor das Gesicht und konnte nur mit Unterstützung das Feld verlassen. Eine Diagnose steht noch aus.

+++ 9. August, 11:14 Uhr: Adeyemi spricht über abgelehntes Neapel-Angebot +++ Dortmund-Star Karim Adeyemi hatte Anfang 2025 die Möglichkeit, zur SSC Neapel zu wechseln. Eine entsprechende Offerte bestätigt der 23-Jährige nun der "WAZ". "Ich bin vor drei Jahren nach Dortmund gekommen, obwohl ich vielleicht auch damals andere, finanziell bessere Angebote hatte. Aber in Dortmund hatte ich von Anfang an ein gutes Gefühl, weil sie mir eine Chance geben und hinter mir stehen. Auch im Winter war das so", sagte Adeyemi: "Ob ich woanders mehr verdient hätte, war für mich nie entscheidend, auch wenn es ein großer und renommierter Verein in Italien war. Das ist richtig. Es entspricht nicht meinem Charakter, wenn es ein halbes Jahr nicht läuft, zu gehen. Deshalb habe ich mich bewusst entschieden zu bleiben – und habe es nicht bereut, im Gegenteil." Neapel bot für ihn wohl 40 Millionen Euro Ablöse, doch der antrittsstarke Adeyemi entschied sich dennoch für einen Verbleib in Dortmund, wo er noch einen Vertrag bis zum Sommer 2027 hat.

+++ 8. August, 09:54 Uhr: Kovac setzt wohl auf Sabitzer - der will trotz Angeboten bleiben +++ Obwohl Marcel Sabitzer zuletzt immer wieder mal als möglicher Streichkandidat gehandelt wurde, dürfte der Mittelfeldspieler nun doch in Dortmund bleiben. Laut "Bild" spielt der 31-Jährige in den Planungen von Trainer Niko Kovac sogar eine wichtige Rolle. Durch gute Leistungen in der Vorbereitung soll er sich bei Kovac nachhaltig empfohlen haben. In einem persönlichen Gespräch soll der Trainer dem Sportler wohl zusätzlich erläutert haben, welche Pläne er mit ihm verfolge. Aufgrund dieser Wertschätzung dürfte Sabitzer lukrative Angebote aus Saudi-Arabien und Katar abgelehnt haben. Sabitzers Vertrag in Dortmund läuft noch bis 30. Juni 2027.