Vom HSV nach Kanada

Bundesliga: Müller-Club Vancouver Whitecaps vor Verpflichtung von HSV-Kapitän Sebastian Schonlau

  • Aktualisiert: 20.08.2025
  • 10:57 Uhr
  • SID

Nach Thomas Müller zieht es wohl auch den langjährigen HSV-Kapitän Sebastian Schonlau zu den Vancouver Whitecaps.

Sebastian Schonlau steht vor einem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps. Das berichten die "Bild" und "Sky". Demnach soll der Innenverteidiger beim kanadischen Klub aus der MLS einen Vertrag bis Ende 2026 mit einer Option für ein weiteres Jahr erhalten

Schonlau hat beim Bundesliga-Aufsteiger aus Hamburg keine Zukunft mehr und ist schon länger ein Wechselkandidat.

Der HSV soll eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich kassieren.

Schonlau führte HSV als Kapitän zurück in die erste Liga

Schonlau war 2021 vom SC Paderborn nach Hamburg gewechselt, als Kapitän führte der 31-Jährige den Klub in der vergangenen Saison nach sieben Jahren zurück ins Oberhaus.

Thomas Müller war Anfang des Monats vom FC Bayern nach Vancouver gegangen.

Der Weltmeister von 2014 gab am vergangenen Wochenende im Spiel gegen Houston Dynamo (1:1) sein Debüt.

