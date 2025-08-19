Nach Thomas Müller zieht es wohl auch den langjährigen HSV-Kapitän Sebastian Schonlau zu den Vancouver Whitecaps.

Sebastian Schonlau steht vor einem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps. Das berichten die "Bild" und "Sky". Demnach soll der Innenverteidiger beim kanadischen Klub aus der MLS einen Vertrag bis Ende 2026 mit einer Option für ein weiteres Jahr erhalten

Schonlau hat beim Bundesliga-Aufsteiger aus Hamburg keine Zukunft mehr und ist schon länger ein Wechselkandidat.

Der HSV soll eine Ablöse im niedrigen sechsstelligen Bereich kassieren.