Fellhauer war in der Nachspielzeit der Partie gegen den FC Bayern München (2:3) am Samstagabend bei einem Kopfballduell mit Sacha Boey an der Schläfe getroffen worden und schien kurzzeitig bewusstlos zu sein. Im Anschluss musste der 27-Jährige minutenlang behandelt sowie mit einer Trage vom Feld getragen werden.

Mittelfeldspieler Robin Fellhauer vom FC Augsburg hat das Krankenhaus nach einer Nacht wieder verlassen können. "Er hat eine schwere Gehirnerschütterung, und es geht ihm den Umständen entsprechend", teilte der Fußball-Bundesligist am Sonntagvormittag mit.

Im Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München bleibt FCA-Profi Robin Fellhauer nach einem Foul von Sacha Boey liegen. Nun gibt der Verein ein Update.

Wagner mit Kritik an Bayern-Star Boey

"Klar bewegt das einen, wenn die Familie heult und in der Kabine ist und er jetzt ins Krankenhaus muss", hatte Augsburgs Trainer Sandro Wagner nach dem Spiel gesagt und von einem "brutalen Foul" gesprochen.

Boey wollte er "natürlich keine Absicht" unterstellen, "das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass er nicht ganz cool weggeht, zu cool für die Welt, sondern direkt Entschuldigung sagt und nicht erst, wenn er sieht, dass der junge Mann sich nicht mehr bewegen kann".

Schiedsrichter Florian Exner hatte Boey für das Foul mit einer Gelben Karte verwarnt.