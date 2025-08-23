Bundesliga: Nicht der FC Bayern! Mario Basler glaubt an Meisterschaft von Eintracht Frankfurt

Mario Basler ist für steile Thesen bekannt. In seinem Podcast "Basler ballert" hat er sich ausführlich zu Eintracht Frankfurt geäußert - und traut den Hessen sogar den ganz großen Wurf zu.

Zum 1. Spieltag jeder Bundesliga-Saison geben Experten und Fans gewohntermaßen ihren Meistertipp ab. Häufig wird sich dabei auf den FC Bayern München festgelegt, der auch bei den Buchmachern der klare Favorit auf den Titel ist.

Mario Basler geht aber einen anderen Weg. In seinem Podcast "Basler ballert" spricht der ehemalige Bayern-Star ausführlich über Eintracht Frankfurt - und glaubt sogar an eine Sensation. "Ich glaube, dass die Eintracht ein ganz gewaltiges Wörtchen mitreden wird und die könnten die Überraschung sein, so wie es Leverkusen vor zwei Jahren war."

Und Basler geht noch weiter. "Es wird wahrscheinlich viele überraschen, ich tippe, dass die Eintracht Deutscher Meister wird", lehnt sich der Europameister von 1996 weit aus dem Fenster.

Basler gerät bei der Eintracht ins Schwärmen: "Alles, was so die letzten Jahre da passiert ist, das ist erstaunlich. Da kann man nur applaudieren und deswegen freue ich mich auf die Saison mit der Eintracht, auch in der Champions League, auch mit ihren Fans, wenn sie auf Reisen gehen."