ÜBERRASCHENDER MEISTERTIPP
Bundesliga: Nicht der FC Bayern! Mario Basler glaubt an Meisterschaft von Eintracht Frankfurt
- Aktualisiert: 24.08.2025
- 17:12 Uhr
- ran.de
Mario Basler ist für steile Thesen bekannt. In seinem Podcast "Basler ballert" hat er sich ausführlich zu Eintracht Frankfurt geäußert - und traut den Hessen sogar den ganz großen Wurf zu.
Zum 1. Spieltag jeder Bundesliga-Saison geben Experten und Fans gewohntermaßen ihren Meistertipp ab. Häufig wird sich dabei auf den FC Bayern München festgelegt, der auch bei den Buchmachern der klare Favorit auf den Titel ist.
Mario Basler geht aber einen anderen Weg. In seinem Podcast "Basler ballert" spricht der ehemalige Bayern-Star ausführlich über Eintracht Frankfurt - und glaubt sogar an eine Sensation. "Ich glaube, dass die Eintracht ein ganz gewaltiges Wörtchen mitreden wird und die könnten die Überraschung sein, so wie es Leverkusen vor zwei Jahren war."
Und Basler geht noch weiter. "Es wird wahrscheinlich viele überraschen, ich tippe, dass die Eintracht Deutscher Meister wird", lehnt sich der Europameister von 1996 weit aus dem Fenster.
Basler gerät bei der Eintracht ins Schwärmen: "Alles, was so die letzten Jahre da passiert ist, das ist erstaunlich. Da kann man nur applaudieren und deswegen freue ich mich auf die Saison mit der Eintracht, auch in der Champions League, auch mit ihren Fans, wenn sie auf Reisen gehen."
Eintracht Frankfurt: Mario Basler im Lobesrausch
Vor allem die Resilienz des Klubs beeindruckt den 56-Jährigen. "Man darf ja eines nicht vergessen, die Eintracht hat ja in den letzten fünf Jahren mit (Sportvorstand Fredi) Bobic, mit ganz vielen Sportdirektoren und guten Trainern auch noch alles abgegeben", gibt Basler zu bedenken.
Und er ergänzt: "Man hat dann immer erwartet, jetzt bricht der Verein zusammen und dann holt man (Sportvorstand Markus) Krösche, der nahtlos weitermacht und es sogar noch verbessert mit den Spielerkäufen. Erstaunlich und überragend, was bei der Eintracht da passiert. Und sie holen ja nicht nur dann Spieler aus dem Ausland, sie setzen ja auch auf den deutschen Nachwuchs."
Kritik in irgendwelchen Belangen? Fehlanzeige! "Mir würde jetzt nicht irgendwas einfallen, wo ich sagen würde, wir müssen doch auch etwas Negatives bei der Eintracht finden und wir finden nichts. Wir werden über die letzten Jahre, was die Eintracht gemacht hat, nichts Negatives finden. Und deswegen ist es erstaunlich und geil, was da passiert", erklärte Basler weiter.
Im Kampf um die Spitze in Deutschland sieht Basler Frankfurt dieses Jahr nicht als Eintagsfliege. "Sie haben sehr viel Geld eingenommen, jetzt kommen die Champions-League-Einnahmen noch dazu. Ich glaube, dass die Eintracht die nächsten Jahre eine große Gefahr auch für die Bayern werden kann, im Kampf um die deutsche Meisterschaft", prophezeit er.