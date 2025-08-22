Anzeige
Erfolgreicher Auftakt

FC Bayern München: Kantersieg gegen RB Leipzig darf nicht über dünnen Kader hinwegtäuschen - ein Kommentar

  • Veröffentlicht: 23.08.2025
  • 00:19 Uhr
  • Chris Lugert

Der FC Bayern feiert einen glamourösen Auftakt in die neue Bundesliga-Saison. Doch der Kantersieg gegen RB Leipzig darf mit Blick auf nötige Transfers nicht die Sinne vernebeln. Ein Kommentar.

Von Chris Lugert

Wie schnell es im Fußball gehen kann.

Gut eine Stunde vor dem Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig, als der Rekordmeister seine Aufstellung veröffentlichte, tobte der bajuwarische Anhang.

Was nicht an den elf Spielern lag, die in der Startelf aufgelistet waren, sondern an den Namen auf der Auswechselbank. Zwei Torhüter, zwei Abwehrspieler, zwei Mittelfeldakteure, drei Youngster für den Angriff - aber nirgendwo ein gestandener Offensivspieler.

Sollte es noch einen Beweis gebraucht haben, dass der Kader der Bayern auf Kante genäht ist, so wurde er in dem Moment der Bekanntgabe der Aufstellung erbracht. Und die Reaktionen waren entsprechend heftig.

Einige Stunden und ein famoses 6:0 später war die Stimmungslage eine andere. Seht her, der Kader reicht doch völlig aus, die Youngster um Lennart Karl kriegen ihre Spielzeit, alles ist bestens, zumal Jamal Musiala ohnehin noch fehlt - wer also braucht Transfers?

FC Bayern: In der Spitze top, in der Breite flop

Die Antwort: der FC Bayern, und zwar immer noch. Die reflexartige Neigung, überzureagieren, kann in beide Richtungen ausschlagen. Der Glaube, ein gelungenes Spiel gegen schwache Leipziger sei der Beweis, dass alles bestens ist, wäre ein böser Trugschluss.

Dass der Kader für die Bundesliga genug sein sollte, streitet kaum jemand ab. Die besten 13 oder 14 Spieler der Bayern sind in einer anderen Liga unterwegs, verglichen mit der vermeintlichen Konkurrenz. Ob Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise oder eben Musiala - solche Spieler hat schlicht niemand sonst in Deutschland.

Doch der Anspruch des FC Bayern geht über die nationalen Wettbewerbe hinaus. Und in Europa gibt es sehr wohl reichlich andere Mannschaften, die es mit der Startelf der Münchner aufnehmen können. Entscheidend ist, wer dahinter die größeren Trümpfe hat. Spoiler: Die Bayern sind es nicht.

Anzeige
Anzeige

Thomas Müller in der MLS: Diese alten Bekannten stehen mit ihm auf dem Platz

1 / 22
<em><strong>Müllers Weggefährten in der MLS</strong><br>Thomas Müller ist in diesem Sommer zu den Vancouver Whitecaps in die MLS gewechselt. <strong>ran</strong>&nbsp;zeigt, auf welche ehemaligen Weggefährten er dort trifft - Profis, mit denen er bereits auf Vereinsebene zusammengespielt hat oder gegen die er früher mal angetreten ist.</em>
© IMAGO/PxImages

Müllers Weggefährten in der MLS
Thomas Müller ist in diesem Sommer zu den Vancouver Whitecaps in die MLS gewechselt. ran zeigt, auf welche ehemaligen Weggefährten er dort trifft - Profis, mit denen er bereits auf Vereinsebene zusammengespielt hat oder gegen die er früher mal angetreten ist.

<strong>Tim Leibold (31, Sporting Kansas City)</strong><br>- in der Bundesliga für 1. FC Nürnberg aktiv<br>- seit Januar 2023 in der MLS
© imago/Bernd Müller

Tim Leibold (31, Sporting Kansas City)
- in der Bundesliga für 1. FC Nürnberg aktiv
- seit Januar 2023 in der MLS

<strong>Erik Thommy (31, Sporting Kansas City)</strong><br>- in der Bundesliga für Fortuna Düsseldorf, FC Augsburg und VfB Stuttgart aktiv<br>- seit Juli 2022 in der MLS
© imago/ActionPictures

Erik Thommy (31, Sporting Kansas City)
- in der Bundesliga für Fortuna Düsseldorf, FC Augsburg und VfB Stuttgart aktiv
- seit Juli 2022 in der MLS

<strong>Alexander Hack (31, RB New York)</strong><br>- in der Bundesliga für Mainz 05 aktiv<br>- seit Januar 2025 in der MLS
© imago images/Sven Simon

Alexander Hack (31, RB New York)
- in der Bundesliga für Mainz 05 aktiv
- seit Januar 2025 in der MLS

<strong>Marco Reus (36, L.A. Galaxy)</strong><br>- in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund aktiv<br>- in der MLS seit August 2024<br>- zusammen in der DFB-Elf gespielt
© IMAGO/MIS

Marco Reus (36, L.A. Galaxy)
- in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund aktiv
- in der MLS seit August 2024
- zusammen in der DFB-Elf gespielt

<strong>Emil Forsberg (33, RB New York)</strong><br>- in der Bundesliga für RB Leipzig aktiv<br>- seit Januar 2024 in der MLS
© imago images/motivio

Emil Forsberg (33, RB New York)
- in der Bundesliga für RB Leipzig aktiv
- seit Januar 2024 in der MLS

<strong>Eric-Maxim Choupo-Moting (36, RB New York)</strong><br>- in der Bundesliga für Hamburger SV, 1. FC Nürnberg, Mainz 05 und Schalke 04 aktiv<br>- Ex-Teamkollege von Müller beim FC Bayern<br>- in der MLS seit Januar 2025
© IMAGO/Sven Simon

Eric-Maxim Choupo-Moting (36, RB New York)
- in der Bundesliga für Hamburger SV, 1. FC Nürnberg, Mainz 05 und Schalke 04 aktiv
- Ex-Teamkollege von Müller beim FC Bayern
- in der MLS seit Januar 2025

<strong>Roman Bürki (34, St. Louis City SC)</strong><br>- in der Bundesliga für Borussia Dortmund aktiv<br>- in der MLS seit Juli 2022
© imago/Sven Simon

Roman Bürki (34, St. Louis City SC)
- in der Bundesliga für Borussia Dortmund aktiv
- in der MLS seit Juli 2022

<strong>Timo Baumgartl (29, St. Louis City SC)</strong><br>- in der Bundesliga für VfB Stuttgart und Union Berlin aktiv<br>- seit Januar 2025 in der MLS
© imago/Sportfoto Rudel

Timo Baumgartl (29, St. Louis City SC)
- in der Bundesliga für VfB Stuttgart und Union Berlin aktiv
- seit Januar 2025 in der MLS

<strong>Marcel Hartel (29, St. Louis City SC)</strong><br>- in der Bundesliga für Arminia Bielefeld und 1. FC Köln aktiv<br>- in der MLS seit Juli 2024
© IMAGO/Icon Sportswire

Marcel Hartel (29, St. Louis City SC)
- in der Bundesliga für Arminia Bielefeld und 1. FC Köln aktiv
- in der MLS seit Juli 2024

<strong>Eduard Löwen (St. Louis City SC)</strong><br>- in der Bundesliga für 1. FC Nürnberg, Hertha BSC, FC Augsburg und VfL Bochum aktiv<br>- in der MLS Seit Juli 2022
© IMAGO/Imagn Images

Eduard Löwen (St. Louis City SC)
- in der Bundesliga für 1. FC Nürnberg, Hertha BSC, FC Augsburg und VfL Bochum aktiv
- in der MLS Seit Juli 2022

<strong>Cedric Teuchert (28, St. Louis City SC)</strong><br>- in der Bundesliga für Schalke 04 und Union Berlin aktiv<br>- seit Juli 2024 in der MLS
© IMAGO/Imagn Images

Cedric Teuchert (28, St. Louis City SC)
- in der Bundesliga für Schalke 04 und Union Berlin aktiv
- seit Juli 2024 in der MLS

<strong>Marcus Ingvartsen (29, San Diego FC)</strong><br>- in der Bundesliga für Mainz 05 und Union Berlin aktiv<br>- seit Januar 2025 in der MLS
© IMAGO/Imagn Images

Marcus Ingvartsen (29, San Diego FC)
- in der Bundesliga für Mainz 05 und Union Berlin aktiv
- seit Januar 2025 in der MLS

<strong>Hannes Wolf (26, New York City FC)</strong><br>- in der Bundesliga für RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach aktiv<br>- seit Januar 2024 in der MLS
© imago images/Uwe Kraft

Hannes Wolf (26, New York City FC)
- in der Bundesliga für RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach aktiv
- seit Januar 2024 in der MLS

<strong>Hugo Lloris (38, LAFC)</strong><br>- in der Champions League für Tottenham Hotspur aktiv<br>- seit Januar 2024 in der MLS
© IMAGO/ZUMA Press Wire

Hugo Lloris (38, LAFC)
- in der Champions League für Tottenham Hotspur aktiv
- seit Januar 2024 in der MLS

<strong>Heung-min Son (33, LAFC)</strong><br>- in der Bundesliga für Hamburger SV und Bayer Leverkusen aktiv<br>- in der Champions League für Tottenham Hotspur aktiv<br>- seit August 2025 in der MLS
© IMAGO/Gonzales Photo

Heung-min Son (33, LAFC)
- in der Bundesliga für Hamburger SV und Bayer Leverkusen aktiv
- in der Champions League für Tottenham Hotspur aktiv
- seit August 2025 in der MLS

<strong>Hany Mukhtar (30, Nashville SC)</strong><br>- in der Bundesliga für Hertha BSC aktiv<br>. seit Januar 2020 in der MLS
© IMAGO/NurPhoto

Hany Mukhtar (30, Nashville SC)
- in der Bundesliga für Hertha BSC aktiv
. seit Januar 2020 in der MLS

<strong>Wilfried Zaha (32, Charlotte FC)</strong><br>- in der Champions League für Galatasaray Istanbul aktiv<br>- seit Januar 2025 in der MLS
© IMAGO/Beautiful Sports

Wilfried Zaha (32, Charlotte FC)
- in der Champions League für Galatasaray Istanbul aktiv
- seit Januar 2025 in der MLS

<strong>Ryan Kent(28, Seattle Sounders FC)</strong><br>- in der Bundesliga für SC Freiburg aktiv<br>- seit März 2025 in der MLS
© IMAGO/Imagn Images

Ryan Kent(28, Seattle Sounders FC)
- in der Bundesliga für SC Freiburg aktiv
- seit März 2025 in der MLS

<strong>Riqui Puig (26, L.A. Galaxy)</strong><br>- in der Champions League für FC Barcelona aktiv<br>- seit August 2022 in der MLS
© IMAGO/Imagn Images

Riqui Puig (26, L.A. Galaxy)
- in der Champions League für FC Barcelona aktiv
- seit August 2022 in der MLS

<strong>Sebastian Schonlau (31, Vancouver Whitecaps FC)</strong><br>- in der Bundesliga für SC Paderborn aktiv<br>- seit August 2025 in der MLS<br>- neuer Teamkollege von Müller
© imago/Sven Simon

Sebastian Schonlau (31, Vancouver Whitecaps FC)
- in der Bundesliga für SC Paderborn aktiv
- seit August 2025 in der MLS
- neuer Teamkollege von Müller

<strong>Jordi Alba (36), Luis Suarez (38), Lionel Messi (38), Sergio Busquets (37) (alle bei Inter Miami)</strong><br>- Alba in der Champions League für FC Valencia und FC Barcelona aktiv<br>- Suarez in der Champions League für Ajax Amsterdam, FC Barcelona und Atletico Madrid aktiv<br>- Messi in der Champions League für FC Barcelona und Paris Saint-Germain aktiv<br>- Busquets in der Champions League für FC Barcelona aktiv<br>- Alba, Messi und Busquets in der MLS seit Juli 2023, Suarez in der MLS seit Januar 2024
© IMAGO/USA TODAY Network

Jordi Alba (36), Luis Suarez (38), Lionel Messi (38), Sergio Busquets (37) (alle bei Inter Miami)
- Alba in der Champions League für FC Valencia und FC Barcelona aktiv
- Suarez in der Champions League für Ajax Amsterdam, FC Barcelona und Atletico Madrid aktiv
- Messi in der Champions League für FC Barcelona und Paris Saint-Germain aktiv
- Busquets in der Champions League für FC Barcelona aktiv
- Alba, Messi und Busquets in der MLS seit Juli 2023, Suarez in der MLS seit Januar 2024

Zwar kommen Musiala, Alphonso Davies, Tom Bischof und Hiroki Ito irgendwann zurück, doch dann wird es andere Verletzte geben. Sich auf die Hoffnung zu verlassen, es würden schon alle fit bleiben, wäre Naivität in einer Ausprägung, wie sie sich ein Verein wie der FC Bayern nicht leisten kann.

Jeder Klub hat im Laufe der Saison mit Verletzungen zu kämpfen, das gehört zum Geschäft. Auch Formkrisen sind hin und wieder an der Tagesordnung. So etwas bleibt nicht aus. In dieser Situation ist es wichtig für einen Trainer, Alternativen zu haben.

Vorsaison als mahnendes Beispiel für die Bayern

Vincent Kompany hat die aktuell nicht, zumindest nicht im Angriff. Es ist richtig, dass Karl endlich Spielzeit bekommt. Aber es ist ein Unterschied, ob ein 17-Jähriger in der Bundesliga ohne Druck eingewechselt wird oder plötzlich in der K.-o.-Runde der Champions League spielen muss. Eben weil es keine Alternativen gibt.

Die vergangene Saison hat gezeigt, was passiert, wenn das Verletzungspech zuschlägt. Im Viertelfinale gegen Inter Mailand war Endstation, weil zu viele gute Spieler fehlten. Der Unterschied: Damals war der Kader mit Profis wie Kingsley Coman, Leroy Sane und Thomas Müller noch deutlich breiter.

Davon ist aktuell nichts zu sehen. Man kann sich ausrechnen, wie es im April aussieht, wenn aus dem aktuellen Aufgebot auch nur zwei oder drei Offensivkräfte fehlen - was gerade in der heißen Phase einer Saison mit englischen Wochen am Fließband immer passieren kann.

Der Bundesliga-Auftakt gegen Leipzig mag diese Realitäten kurzzeitig vergessen lassen, doch deshalb sind sie nicht verschwunden. Will der FC Bayern in der Champions League mitmischen, muss in den anderthalb Wochen bis zum Ende der Transferperiode noch etwas passieren.

Schon ein oder zwei zusätzliche Alternativen genügen, um die Breite zu stärken. Denn genau die wird darüber entscheiden, wie weit es in Europas Königsklasse geht.

