Die Bundesliga legt wieder los! Am Freitag startet die höchste deutsche Spielklasse mit dem Eröffnungsspiel zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern München (ab 19:30 Uhr live in SAT.1, bei Joyn und auf ran.de) in ihre 61. Saison. ran hat das aktuelle Power Ranking zu den 18 Klubs erstellt.

Von Chris Lugert

Drei Monate lang ruhte die Action in der deutschen Bundesliga, am Freitag geht es endlich wieder los. Die Vorbereitung lief bei den Klubs höchst unterschiedlich, auch die Veränderungen in den jeweiligen Kadern verliefen mal mehr, mal weniger gravierend.

Als Favorit geht einmal mehr der FC Bayern München in die Saison, nicht zuletzt der 100-Millionen-Neuzugang Harry Kane soll die doch recht durchwachsene Vorsaison vergessen lassen. Allerdings präsentierten sich die Bayern im Supercup gegen RB Leipzig (0:3) weit weg von ihrer Bestform.

Wer ist bereit für die neue Saison? Und bei wem hätte die Vorbereitung ruhig noch etwas länger dauern dürfen? ran hat das aktuelle Power Ranking der 18 Klubs.