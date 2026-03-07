RB Leipzig feiert gegen den FC Augsburg trotz Rückstands einen Heimsieg. Dabei vergeben die Gäste einen Elfmeter. RB Leipzig hat am 25. Spieltag der Bundesliga durch ein spätes Eigentor einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den FC Augsburg eingefahren und bleibt im Rennen um die Champions-League-Plätze mit Mühe auf Kurs. Vor heimischer Kulisse verschafften sich die Sachsen somit eine gute Ausgangslage für die anstehenden Duelle mit den direkten Konkurrenten im Kampf um die Königsklasse. Borussia Dortmund: Julian Brandt vor Abflug im Sommer? Yan Diomande (76.) und ein Eigentor von Arthur Chaves (90.+2) drehten die Partie für die Leipziger, die nun 47 Punkte auf dem Konto haben.

Werner setzt auf dieselbe Startelf wie gegen den HSV RB tat sich allerdings über weite Strecken gegen den kompakt verteidigenden FCA schwer und muss sich auf dem angestrebten Weg zurück in die Champions League in den kommenden Partien beim VfB Stuttgart und gegen die TSG Hoffenheim steigern. Augsburg hingegen kassierte nach drei Siegen in Folge trotz des Treffers von Robin Fellhauer (39.) wieder einen Rückschlag, hält sich aber mit 31 Zählern im Tabellenmittelfeld. "Es ist ein super enges Rennen", hatte Trainer Ole Werner im Vorfeld mit Blick auf die Tabelle gesagt und gemahnt, dass sein Team insbesondere beim "Thema Effizienz" im letzten Drittel der Saison noch einmal zulegen müsse. Dafür setzte der RB-Coach auf die gleiche Startelf wie beim 2:1 beim Hamburger SV.

Baumgartner mit der ersten Chance Im Hinspiel hatte RB seinen höchsten Auswärtssieg (6:0) in der Bundesliga gefeiert. Das sei im Vorfeld "natürlich Thema" gewesen, hatte FCA-Trainer Manuel Baum vor seiner Rückkehr nach Leipzig, wo er zwischen 2023 und 2025 als Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums tätig gewesen war, erklärt. Das Ergebnis, das noch Baums Vorgänger Sandro Wagner zu verantworten hatte, solle für das Rückspiel "Motivation genug sein". Dabei musste Baum auf den gelbgesperrten Cedric Zesiger und Alexis Claude-Maurice (private Gründe) verzichten. Doch zunächst übernahm Leipzig die Spielkontrolle und kam nach einer Freistoßvariante durch Christoph Baumgartner (5.) auch gleich zur ersten guten Chance. Der Flachschuss des Österreichers ging knapp rechts vorbei.

Glück für Leipzig: Vandevoordt pariert Foulelfmeter Die Augsburger waren um Entlastung bemüht und plötzlich bot sich den Gästen die Riesenmöglichkeit, in Führung zu gehen: Baumgartner fuhr im eigenen Strafraum den Ellenbogen aus und blockte einen Distanzschuss von Mert Kömür. Schiedsrichter Martin Petersen entschied nach Ansicht der Videobilder auf Handelfmeter - doch Keven Schlotterbeck scheiterte an RB-Keeper Maarten Vandevoordt (23.).

