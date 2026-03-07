Der VfB Stuttgart trifft beim 1. FSV Mainz 05 zweimal binnen einer Minute. Für den Dreier reicht das aber nicht.

DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart hat im Rennen um die Champions League wichtige Punkte liegen lassen. Die Schwaben spielten beim Abstiegskandidaten 1. FSV Mainz 05 2:2 (0:1) und sammelten bei der Generalprobe für das Europa-League-Achtelfinale kommenden Donnerstag nur wenig Selbstvertrauen.

Immerhin Platz vier verteidigte Stuttgart durch das Remis. Für die Mainzer hatte der nächste Punkt im Tabellenkeller vor ihrem K.o.-Spiel in der Conference League hingegen einen hohen Wert.

Jae-sung Lee (39.) sorgte mit seinem Kopfballtor in einem munteren Spiel für die Führung der Mannschaft von Trainer Urs Fischer. Ermedin Demirovic (76.) und Deniz Undav (77.) drehten die Partie innerhalb von 60 Sekunden, doch Danny da Costa (90.+1) ließ Mainz spät jubeln.

Am Donnerstag wartet mit dem Heimspiel gegen den FC Porto ein harter Brocken im Europacup auf den VfB. Mainz, mit 24 Punkten noch immer nah an der Abstiegszone dran, tankte vor dem Hinspiel im Conference-League-Achtelfinale beim tschechischen Klub Sigma Olmütz in fünf Tagen Selbstvertrauen.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hatte im Vorfeld auf die zuletzt positive Bilanz gegen Mainz verwiesen. "Wir haben sie schon zweimal geschlagen in dieser Saison", hatte er mit Bezug auf die Duelle in Liga und DFB-Pokal gesagt. Dennoch warnte Hoeneß: "Das wird anspruchsvoll, das war es schon immer in Mainz - jetzt mit der neuen Energie vielleicht noch ein bisschen mehr".

Die 05er seien unter Fischer "nicht mehr zu vergleichen" mit der Mannschaft, die im Dezember noch am Tabellenende gestanden hatte. Dennoch waren es die Stuttgarter, die druckvoll begannen, den ersten gefährlichen Abschluss durch Maximilian Mittelstädt verbuchten (4.) und den Großteil des Ballbesitzes an sich rissen.