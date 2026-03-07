Nach gut einer Stunde wurde Maycon Cardozo im Heimspiel des FC Bayern München gegen Borussia Mönchengladbach eingewechselt. Der 17-jährige Brasilianer ist damit der erste Spieler der "FC Bayern World Squad", der sein Profi-Debüt feiert. Erst am Mittwoch unterschrieb er den nächsten Vertrag beim FC Bayern München. Beim 4:1-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga stand Maycon Cardozo dann zwei Tage später das erste Mal überhaupt im Profi-Kader und durfte sofort erste Spielminuten in der Allianz Arena sammeln. FC Bayern vs. Gladbach: Rote Karte für Rocco Reitz übertrieben? Schiri erklärt Entscheidung Der 17-Jährige war Teil der "FC Bayern World Squad", ein internationales Projekt, bei dem U19-Spieler aus der ganzen Welt ausgewählt und auf ihrem Weg begleitet werden. Zuvor hatte der Fußballer aus São Paulo in mehreren Nachwuchsteams in Thailand gespielt. Zu dieser Zeit wurde auch der deutsche Rekordmeister auf ihn aufmerksam, und vor zwei Jahren schaffte Cardozo den Sprung vom Bangkok Christian College FC zum U18-Team der Global Bayern Academy.

Training mit den Bayern-Profis seit Oktober Nach fünf Spielen in der "FC Bayern World Squad" und einem Probetraining bei Bayerns U17-Mannschaft, welches laut seinem damaligen Trainer Roy Makaay "alle Zweifel ausräumte", unterschrieb Cardozo im April 2024 bei Bayern.

Aufgrund einer Schulterverletzung verpasste er zwar große Teile der Rückrunde, wechselte im Sommer allerdings trotzdem in die U19-Mannschaft. Und bereits im Oktober lud Vincent Kompany ihn zum Training der Profis ein. FC Bayern München: Nächste Verletzung bei Manuel Neuer - Diagnose steht fest "Er hat im Training seine Möglichkeiten bekommen, er trainiert schon die ganze Saison mehr oder weniger regelmäßig mit. Darüber holt er sich seine Erfahrung, sein Vertrauen", erklärte Sportvorstand Max Eberl.

