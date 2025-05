Die Spielzeiten im deutschen Profifußball neigen sich dem Ende entgegen und die Relegationsspiele rücken immer näher. Wer würde derzeit aufeinandertreffen? Und wo kann ich die Partien live verfolgen?

In der Bundesliga sowie in der 2. Liga und 3. Liga stehen die letzten Spieltage an. Somit rücken auch die Entscheidungen über Auf- und Abstiege immer näher.

Seit 2009 können sich Teams auch wieder über die Relegation retten oder eben doch noch aufsteigen. Dabei trifft der Klub, der nach 34 Spieltagen auf Rang 16 steht, auf den 3. der jeweils niederigeren Liga.

Auch in dieser Saison könnten dabei wieder spannende Duelle entstehen.

Erst im vergangenen Jahr sorgte der VfL Bochum für ein wahres Spektakel. Nachdem der Ruhrpott-Klub das Hinspiel im heimischen Ruhrstadion gegen Fortuna Düsseldorf mit 0:3 verlor, drehte der VfL die Partie im Rückspiel und setzte sich auf dramatische Art und Weise im Elfmeterschießen durch.

Wer würde im Moment gegeneinader spielen? Und wo kann man die Partien LIVE im Free-TV verfolgen? ran gibt einen Überblick.