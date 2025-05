Nach dem 2:2-Unentschieden in Heidenheim geht es nun im Rückspiel der Bundesliga-Relegation in Elversberg um Aufstieg bzw. Klassenerhalt. So verfolgt ihr das Rückspiel live im Free-TV in Sat.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Update, 26. Mai, 22:50 Uhr: Heidenheim schlägt Elversberg und bleibt in der Bundesliga

Schluss in Elversberg! Heidenheim schlägt den Zweitligisten mit 2:1 und bleibt Erstklassig! Nach einem überragenden Hinspiel macht sich Léo Scienza unsterblich und wird erneut zum Helden. Mit seinem überragenden Treffer in der letzten Minute der Nachspielzeit rettet sich die Elf von Frank Schmidt und schafft den Klassenerhalt.

Dabei sah es in Halbzeit zwei lange so aus als hätten die Saarländer die Nase vorne, doch die höheren Spielanteile konnte die Elf von Horst Steffen nicht in entscheidende Torgefahr unwandeln. Trotz der knapp verpassten Sensation kann der Verein stolz auf die beste Saison in der Vereinsgeschichte sein und wird sicherlich nächste Saison von Neuem angreifen.