Sebastien Haller steht nach mehreren Leihen aktuell wieder im Kader von Borussia Dortmund. Doch wie sieht die Zukunft des Torjägers aus? Womöglich öffnet sich eine Tür und er schlüpft in eine neue Rolle. Als Sebastien Haller im Sommer 2022 zu Borussia Dortmund wechselte, erhoffte sich die sportliche Führung einen Nachfolger für Erling Haaland. Der Norweger verließ den BVB seinerzeit für 60 Millionen Euro in Richtung Manchester City. 31 Millionen Euro und damit mehr als die Hälfte dieser Ablöse flossen in den Mann von der Elfenbeinküste, der bei Eintracht Frankfurt zuvor seine Bundesliga-Tauglichkeit bewiesen hatte. Eine enorme Summe, die Haller in Schwarz-Gelb nie rechtfertigen konnte. Nun könnte er aber dennoch noch einmal unerwartet an Bedeutung gewinnen. Borussia Dortmund: Nächster Anlauf bei Jadon Sancho? - die aktuellen BVB-Gerüchte im Check Nach zwei Leihen - zu CD Leganes und zum FC Utrecht - ist der Stürmer seit Anfang Juli wieder zurück in Dortmund und geht wohl auch die Vorbereitung mit dem Team von Trainer Niko Kovac an.

Notfallplan: Bleibt Haller jetzt doch beim BVB? Fest steht, dass Hallers Arbeitspapier im kommenden Sommer ausläuft. Will der BVB noch einmal Geld mit dem 31-Jährigen machen, muss man ihn in den kommenden Wochen verkaufen. Noch fehlen jedoch jegliche Angebote. Zuletzt platzte auch ein fester Wechsel nach Utrecht - der Klub aus der Eredivisie kann offenbar das Gehalt des Neuners nicht stemmen. Ein Problem, das dem BVB einen Strich durch die Rechnung machen könnte. Auch deswegen bereitet sich die sportliche Führung offenbar bereits darauf vor, mit Haller in die Saison zu gehen. Einem Bericht der "WAZ" zufolge wurde ein Notfallplan entworfen. Der besagt, dass der BVB Haller behält, um als Backup für Stürmer-Star Serhou Guirassy auf ihn zurückgreifen zu können. Ein Umdenken, das sich bezahlt machen könnte. Der Stürmer sucht seit Jahren nach seiner Form, die er noch in Frankfurt und Amsterdam abrufen konnte, was sich auch in seinem Marktwert zeigt - seit seiner Ankunft beim BVB ist der auf dem Portal "transfermarkt.de" von 35 Millionen Euro auf lediglich drei Millionen gefallen. Das hängt natürlich auch mit seiner Hodenkrebs-Erkrankung zusammen, die kurz nach seiner Ankunft in Dortmund diagnostiziert wurde und ihn ein halbes Jahr außer Gefecht setzte. Nun könnte Haller unverhofft eine neue Chance erhalten. Auch, weil sich die Dortmunder bewusst sein dürften, dass ein externer Ersatz wohl nicht günstiger werden würde.

Bundesliga-Saison 2025/26: Fixe Zu- und Abgänge der 18 Klubs - alle Transfers in der Übersicht 1 / 19 © IMAGO/DeFodi Images Zu- und Abgänge aller Bundesligisten im Sommer 2025

Die Teams der Bundesliga befinden sich bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison - auch auf dem Transfermarkt wurden die Bundesligisten bereits tätig. ran schafft einen Überblick, welche Zu- und Abgänge bereits in trockenen Tüchern sind. Spieler die von Leihen zurückkehren, aus dem eigenen Nachwuchs hochgezogen wurden oder deren Leihe ausläuft, werden nicht aufgeführt. (Stand 11. Juli 2025, Quelle für Ablösesummen: transfermarkt.de) © IMAGO/HMB-Media Hamburger SV

Zugänge:

Nicolas Capaldo (RB Salzburg, Ablöse: 3 Mio. Euro)

Rayan Philippe (Eintracht Braunschweig, Ablöse: 2,5 Mio. Euro)

Nicolai Remberg (Holstein Kiel, Ablöse: 2,1 Mio. Euro)

Jordan Torunarigha (KAA Gent, ablösefrei)

Fernando Dickes (RB Leipzig U19, ablösefrei)



Abgänge:

Ludovit Reis (Club Brügge, Ablöse: 6 Mio. Euro)

Andras Nemeth (Puskas AFC, Ablöse: 450.000 Euro)

Lucas Perrin (Sporting Gijon, ablösefrei)

Nicolas Oliveira (Jahn Regensburg, ablösefrei)

Valon Zumberi (Vitesse Arnheim, ablösefrei)

Davie Selke (Basaksehir)

Tom Mickel (Karriereende) © IMAGO/Beautiful Sports 1.FC Köln

Zugänge:

Isak Johannesson (Fortuna Düsseldorf, Ablöse: 5,5 Mio. Euro)

Ragnar Ache (1.FC Kaiserslautern, Ablöse: 4,5 Mio. Euro)

Ron Robert Zieler (Hannover 96, Ablöse: 200.000 Euro)

Jakub Kaminski (VfL Wolfsburg, Leihe)

Tom Krauß (1.FSV Mainz 05, Leihe)



Abgänge:

Damion Downs (FC Southampton, Ablöse: 8 Mio. Euro)

Max Finkgräfe (RB Leipzig, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Mathias Olesen (Greuther Fürth, ablösefrei)

Jonas Nickisch (1.FC Saarbrücken, ablösefrei)

Dejan Ljubicic (Dinamo Zagreb, ablösefrei)

Tim Lemperle (TSG Hoffenheim, ablösefrei)

Marvin Obuz (RW Essen, ablösefrei)

Mark Uth (vereinslos)

Rasmus Carstensen (Aarhus GF, Leihe)

Jaka Cuber Potocnik (RW Essen, Leihe) © IMAGO/Sportfoto Rudel 1.FC Heidenheim

Zugänge:

Arijon Ibrahimovic (FC Bayern München, Leihe)



Abgänge:

Christopher Negele (SpVgg Unterhaching, ablösefrei)

Vitus Eicher (vereinslos)

Norman Theuerkauf (Karriereende) © IMAGO/foto2press TSG Hoffenheim

Zugänge:

Leon Avdullahu (FC Basel, Ablöse: 8 Mio. Euro)

Koki Machida (Union Saint-Gilloise, Ablöse: 4,75 Mio. Euro)

Tim Lemperle (1.FC Köln, ablösefrei)

Bernardo (VfL Bochum, ablösefrei)

Deniz Zeitler (FC Ingolstadt, Ablöse: nicht bekannt)



Abgänge:

Joshua Quarshie (FC Southampton, Ablöse: 3,5 Mio. Euro)

Tom Bischof (FC Bayern München, Ablöse: 300.000 Euro)

Christopher Lenz (Fortuna Düsseldorf, ablösefrei)

Pavel Kaderabek (Sparta Prag, ablösefrei)

Bambase Conte (SV Elversberg, Leihe)

Florian Micheler (Arminia Bielefeld, Leihe)

Nahuel Noll (Hannover 96, Leihe)

Diadie Samassekou (vereinslos) © IMAGO/Jens Doden FC St. Pauli

Zugänge:

Joel Chima Fujita (VV St. Truiden, Ablöse: 3,5 Mio. Euro)

Louis Oppie (Arminia Bielefeld, Ablöse: 2 Mio. Euro)

Jannik Robatsch (Austria Klagenfurt, Ablöse: 400.000 Euro)

Simon Spari (Austria Klagenfurt, Ablöse: 200.000 Euro)

Arkadiusz Pyrka (Piast Gliwice, ablösefrei)

Mathias Pereira Lage (Stade Brest, ablösefrei)

Ricky-Jade Jones (Peterborough, ablösefrei)

Andreas Hountondji (FC Burnley, Leihe)



Abgänge:

Philipp Treu (SC Freiburg, Ablöse: 5,5 Mio. Euro)

Elias Saad (FC Augsburg, Ablöse, 2 Mio. Euro)

Morgan Guilavogui (RC Lens, Ablöse: 1,5 Mio. Euro)

Carlo Boukhalfa (FC St. Gallen, ablösefrei)

Johannes Eggestein (vereinslos)

Eric Oelschlägel (vereinslos)

Sascha Burchert (Karriereende)

Simon Zoller (Karriereende) © IMAGO/Matthias Koch 1.FC Union Berlin

Zugänge:

Andrej Ilic (LOSC Lille, Ablöse: 5. Mio. Euro)

Woo-yeong Jeong (VfB Stuttgart, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Ilyas Ansah (SC Paderborn, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Matheo Raab (Hamburger SV, Ablöse: nicht bekannt)

Oliver Burke (Werder Bremen, ablösefrei)



Abgänge:

Benedict Hollerbach (1.FSV Mainz 05, Ablöse: 10 Mio. Euro)

Robin Gosens (AC Florenz, Ablöse: 7 Mio. Euro)

Ivan Prtajin (1.FC Kaiserslautern, Ablöse: 1 Mio. Euro)

Kevin Volland (1860 München, ablösefrei)

Kevin Vogt (VfL Bochum, Ablöse: nicht bekannt)

Lennart Grill (Dynamo Dresden, Ablöse: nicht bekannt)

Jerome Roussillon (vereinslos)

Alexander Schwolow (vereinslos) © IMAGO/DiZ-PiX FC Augsburg

Zugänge:

Chrislain Matsima (AS Monaco, Ablöse: 5 Mio. Euro)

Cedric Zesiger (VfL Wolfsburg, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Elias Saad (FC St. Pauli, Ablöse: 2 Mio. Euro)

Robin Fellhauer (SV Elversberg, Ablöse: 700.000 Euro)

Kyliane Dong (ESTAC Troyes, ablösefrei)

Nathanael Mbuku (Dinamo Zagreb, Ablöse: nicht bekannt)



Abgänge:

Felix Uduokhai (Besiktas Istanbul, Ablöse: 5 Mio. Euro)

Irvin Cardona (AS St.-Etienne, Ablöse: 2,5 Mio. Euro)

Patric Pfeiffer (SV Darmstadt, Ablöse: 700.000 Euro)

Lasse Günther (SV Elversberg, Ablöse: nicht bekannt)

Robert Gumny (Lech Posen, ablösefrei)

Nathanael Mbuku (Montpellier, Leihe)

Marcel Lubik (Gornik Zabrze, Leihe)

Reece Oxford (vereinslos)

Fredrik Jensen (vereinslos) © IMAGO/regios24 VfL Wolfsburg

Zugänge:

Vini Souza (Sheffield United, Ablöse: 15 Mio. Euro)

Mohamed Amoura (Union St. Gilloise, Ablöse: 14,75 Mio. Euro)

Aaron Zehnter (SC Paderborn, Ablöse: 4,5 Mio. Euro)

Denis Vavro (FC Kopenhagen, Ablöse: 2 Mio. Euro)

Jakub Zielinski (Legia Warschau, Ablöse: 900.000 Euro)



Abgänge:

Sebastiaan Bornauw (Leeds United, Ablöse: 6 Mio. Euro)

Cedric Zesiger (FC Augsburg, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Manuel Braun (Hannover II, ablösefrei)

Lukas Nmecha (Leeds United, ablösefrei)

Jakub Kaminski (1.FC Köln, Leihe)

Kofi Amoako (Dynamo Dresden, Ablöse: nicht bekannt)

Kevin Behrens (vereinslos)

Bartosz Bialek (vereinslos) © IMAGO/fohlenfoto Borussia Mönchengladbach

Zugänge:

Jens Castrop (1.FC Nürnberg, Ablöse: 4,5 Mio. Euro)

Kevin Diks (FC Kopenhagen, ablösefrei)



Abgänge:

Stefan Lainer (RB Salzburg, ablösefrei) © IMAGO/Sportfoto Rudel VfB Stuttgart

Zugänge:

Lorenz Assignon (Stade Rennes, Ablöse: 12 Mio. Euro)

Lazar Jovanovic (Roter Stern Belgrad, Ablöse: 5 Mio. Euro)

Noah Darvich (FC Barcelona, Ablöse: 1 Mio. Euro)



Abgänge:

Woo-yeong Jeong (Union Berlin, Ablöse: 4 Mio. Euro)

Luca Raimund (Fortuna Düsseldorf, Ablöse: 400.000 Euro)

Dennis Seimen (SC Paderborn, Leihe)

Luca Pfeiffer (SV Elversberg, Ablöse: nicht bekannt) © IMAGO/Nordphoto SV Werder Bremen

Zugänge:

Maximilian Wöber (Leeds United, Leihe)



Abgänge:

Milos Veljkovic (Roter Stern Belgrad, ablösefrei)

Anthony Jung (SC Freiburg, ablösefrei)

Oliver Burke (Union Berlin, ablösefrei)

Abdenego Nankishi (VfB Stuttgart II, ablösefrei) © IMAGO/motivio RB Leipzig

Zugänge:

Arthur Vermeeren (Atletico Madrid, Ablöse: 20 Mio. Euro)

Ezechiel Banzuzi (OH Leuven, Ablöse: 16 Mio. Euro)

Max Finkgräfe (1.FC Köln, Ablöse: 4. Mio Euro)



Abgänge:

Ilaix Moriba (Celta Vigo, Ablöse: 6 Mio. Euro)

Timo Schlieck (Greuther Fürth, Leihe)

Jonathan Norbye (Arminia Bielefeld, Leihe)

Frederik Jäkel (Eintracht Braunschweig, Leihe) © IMAGO/Martin Hoffmann 1.FSV Mainz 05

Zugänge:

Benedict Hollerbach (Union Berlin, Ablöse: 10 Mio. Euro)

Kasey Bos (Melborne Victory, Ablöse: 500.000 Euro)

Sota Kawasaki (Kyoto Sanga, Leihe)

Konstantin Schopp (Sturm Graz II, ablösefrei)



Abgänge:

Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt, Ablöse: 21 Mio. Euro)

Ludovic Ajorque (Stade Brest, Ablöse: 2 Mio. Euro)

Tom Krauß (1.FC Köln, Leihe) © IMAGO/Steinsiek.ch SC Freiburg

Zugänge:

Yuito Suzuki (Bröndby IF, Ablöse: 10 Mio. Euro)

Cyriaque Irie (ESTAC Troyes, Ablöse: 8,5 Mio. Euro)

Igor Matanovic (Eintracht Frankfurt, Ablöse: 6,7 Mio. Euro)

Philipp Treu (FC St. Pauli, Ablöse: 5,5 Mio. Euro)

Derry Scherhant (Hertha BSC, Ablöse: 2 Mio. Euro)

Anthony Jung (Werder Bremen, ablösefrei)



Abgänge:

Kenneth Schmidt (Fortuna Düsseldorf, Ablöse: 400.000 Euro)

Robert Wagner (Holstein Kiel, Leihe)

Manuel Gulde (Karriereende) © IMAGO/Nicolo Campo Borussia Dortmund

Zugänge:

Jobe Bellingham (AFC Sunderland, Ablöse: 30,5 Mio. Euro)

Yan Couto (Manchester City, Ablöse: 20 Mio. Euro)

Daniel Svensson (Nordsjaelland, Ablöse: 6,5 Mio. Euro)

Patrick Drewes (VfL Bochum, Ablöse: 250.000 Euro)



Abgänge:

Jamie Gittens (FC Chelsea, Ablöse: 64,3 Mio. Euro)

Soumaila Coulibaly (Racing Straßburg, Ablöse: 7,5 Mio. Euro)

Youssoufa Moukoko (FC Kopenhagen, Ablöse: 5 Mio. Euro)

Kjell Wätjen (VfL Bochum, Leihe)

Marcel Lotka (Fortuna Düsseldorf, ablösefrei) © IMAGO/Schüler Eintracht Frankfurt

Zugänge:

Jonathan Burkardt (1.FSV Mainz 05, Ablöse: 21 Mio. Euro)

Rasmus Kristensen (Leeds United, Ablöse: 6 Mio. Euro)



Abgänge:

Igor Matanovic (SC Freiburg, Ablöse: 6,7 Mio. Euro)

Nacho Ferri (KVC Westerlo, Ablöse: 2 Mio. Euro) © IMAGO/HMB-Media Bayer Leverkusen

Zugänge:

Jarell Quansah (FC Liverpool, Ablöse: 35 Mio. Euro)

Ibrahim Maza (Hertha BSC, Ablöse: 12 Mio. Euro)

Mark Flekken (FC Brentford, Ablöse: 10 Mio. Euro)

Abdoulaye Faye (BK Häcken, Ablöse: 2,7 Mio. Euro)

Tim Oermann (VfL Bochum, Ablöse: 1,8 Mio. Euro)

Axel Tape (Paris Saint-Germain U23, ablösefrei)



Abgänge:

Florian Wirtz (FC Liverpool, Ablöse: 125 Mio. Euro)

Jeremie Frimpong (FC Liverpool, Ablöse: 40 Mio. Euro)

Odilon Kossounou (Atalanta Bergamo, Ablöse: 20 Mio. Euro)

Gustavo Puerta (Hull City, Ablöse: 3,5 Mio. Euro)

Jonathan Tah (FC Bayern München, Ablöse: 2 Mio. Euro)

Luca Novodomsky (TSV Solingen, ablösefrei)

Francis Onyeka (VfL Bochum, Leihe)

Tim Oermann (Sturm Graz, Leihe)

Artem Stepanov (1.FC Nürnberg, Leihe) © IMAGO/HMB-Media FC Bayern München

Zugänge:

Jonathan Tah (Bayer Leverkusen, Ablöse: 2 Mio. Euro)

Tom Bischof (TSG Hoffenheim, Ablöse: 300.000 Euro)



Abgänge:

Mathys Tel (Tottenham Hotspur, Ablöse: 35 Mio. Euro)

Frans Krätzig (RB Salzburg, Ablöse: 3,5 Mio. Euro)

Gabriel Vidovic (Dinamo Zagreb, Ablöse: 1,2 Mio. Euro)

Eric Dier (AS Monaco, ablösefrei)

Leroy Sane (Galatasaray Istanbul, ablösefrei)

Arijon Ibrahimovic (1. FC Heidenheim, Leihe)

Maurice Krattenmacher (Hertha BSC, Leihe)

Thomas Müller (vereinslos, ablösefrei)

Sven Ulreich, vereinslos, ablösefrei)

Niko Kovac: Erfolgs-Duo aus Frankfurt wieder vereint Doch auch Kovac könnte eine entscheidende Rolle einnehmen und Haller wieder zum Laufen bekommen. Der Kroate kennt den Torjäger bestens, trainierte ihn bereits in Frankfurt. Unter Kovac startete der Offensivspieler direkt durch. In der Saison 2017/18 erzielte Haller wettbewerbsübergreifend 13 Tore und legte sieben weitere Treffer auf. Die Krönung: der Titel im DFB-Pokal. Kovac frohlockte: "Wenn er gesund bleibt, kann er eine große Karriere machen." Dieses Glück sollte Haller allerdings wie erwähnt nicht vergönnt sein. Dennoch dürfte die Hoffnung groß sein, dass Kovac den letztjährigen Afrikameister wieder in Schuss bekommt. Klar ist: Neben Guirassy stellt Haller den einzigen klassischen Mittelstürmer im Kader der Borussia dar. Mit Maximilian Beier steht zwar ein weiterer Allrounder für die Offensive zur Verfügung - der Deutsche ist jedoch kein klarer Zielspieler.

