Marco Rose muss seinen Posten als Trainer bei RB Leipzig räumen. Welchen Anteil Mastermind Jürgen Klopp daran hatte und wie es nun in der Trainerfrage weitergeht. Von Franziska Wendler und Martin Volkmar "Wir haben sehr lange an die Konstellation mit Marco und seinem Team geglaubt und bis zuletzt alles versucht, gemeinsam die Trendwende zu schaffen. Angesichts der Entwicklung und der ausbleibenden Ergebnisse sind wir allerdings fest davon überzeugt, dass wir für die verbleibenden Spiele einen neuen Impuls benötigen, um unsere Saisonziele zu erreichen." Mit diesen Worten begründete Marcel Schäfer, seines Zeichens Geschäftsführer Sport bei RB Leipzig, in der Klubmitteilung die Entscheidung der Verantwortlichen, Cheftrainer Marco Rose am Sonntag beim Bundesligisten mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben zu entbinden.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

Nach rund zweieinhalb Jahren ist also Schluss für den gebürtigen Leipziger, an seiner Stelle übernimmt ab sofort Zsolt Löw die Geschicke auf der Trainerbank. "Uns ist nach der Niederlage in Gladbach bewusst geworden, dass wir eine Veränderung herbeiführen müssen", sagte Schäfer am Montag auf einer Presserunde. "Denn letztendlich stehen unsere Ziele und dieser Klub über allem". Die Entscheidung gegen Rose fiel den Verantwortlichen alles andere als leicht. Allerdings wäre sie nach ran-Infos wohl schon viel früher gefallen, hätte sich nicht ein gewisser Jürgen Klopp lange für den nun entlassenen Coach eingesetzt.

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

RB Leipzig: Frühes Champions-League-Aus Rückblick: Bereits im September 2024 verpasste Red-Bull-Boss und RB-Aufsichtsratschef Oliver Mintzlaff Rose einen gehörigen Schlag. Im "kicker"-Interview erklärte er seinerzeit, Leipzig sei "noch nie" dagewesen, wenn die Konkurrenz geschwächelt habe. So auch nicht in den beiden Jahren unter Rose. Was seitdem folgte, konnte der RB-Führung nicht gefallen. Die prestigeträchtige Champions League mutierte zu einem Desaster. In der neu geschaffenen Gruppenphase gab es nur einen Sieg. Als 32. von 36 Teams waren die Playoffs der K.o.-Runde gänzlich außer Reichweite.

RB Leipzig nur 10. in der Rückrunde Und auch in der Bundesliga läuft es nicht wie gewünscht. In den zurückliegenden fünf Auswärtsspielen erzielte das Team nicht ein Tor, die Offensive ist trotz Topbesetzung harmlos, in der Rückrundentabelle steht nur Rang zehn und von der RB-DNA ist aktuell im Spiel fast nichts mehr zu sehen. Dazu kommt: Derzeit steht Leipzig nur dank des besseren Torverhältnisses noch auf Platz sechs, der für Europa qualifizieren würde. Europa bedeutet in diesem Fall aber nicht Champions League, sondern Europa League. DFB-Pokal Halbfinale: VfB Stuttgart gegen RB Leipzig live im Free-TV, Stream und Liveticker Mehrfach stand Rose in der laufenden Saison bereits vor dem Aus, beispielsweise nach der 1:5-Pleite gegen Wolfsburg im November. Wäre es nach Mintzlaff und dem Technischen Direktor und Mintzlaff-Vertrauten Mario Gomez gegangen, hätte Rose wohl schon damals sein Amt räumen müssen.

Anzeige

Schäfer und Klopp standen lange zu Rose Doch Sport-Geschäftsführer Schäfer stärkte Rose den Rücken. Dazu kamen die Siege im Achtelfinale und Viertelfinale des DFB-Pokals, beide retteten dem 48-Jährigen jeweils den Job. Ein ebenfalls nicht zu vernachlässigender Aspekt: In dem gebürtigern Leipziger Rose hatte der Klub endlich eine lokale Identifikationsfigur gefunden. Ein Trainer, der noch dazu einen guten Draht zur Mannschaft vorweisen konnte. Man erinnere sich nur daran, wie die Spieler mehrfach mit ihm jubelten, wenn es in engen Situationen Erfolgserlebnisse gab. An den schlechten Ergebnissen und der klar nach unten zeigenden Formkurve änderte dies jedoch nichts.

Anzeige

RB Leipzig: Fan-Zug mit Buttersäure attackiert

Und dennoch bekam Rose immer wieder eine Chance. Dank Schäfer – und auch dank Jürgen Klopp. Der langjährige Liverpool-Coach arbeitet seit Januar als Global Head of Soccer bei Red Bull und kennt Rose schon lange, zusammen stiegen sie einst mit Mainz 05 in die Bundesliga auf. Den alten Kumpel direkt zum Jobeinstieg zu feuern, wollte Klopp vermeiden. Ewig seine schützenden Hände über ihn halten, konnte der 57-Jährige aber auch nicht.

Anzeige

Mintzlaff will maximalen Erfolg Und so fiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Entscheidung. Nach der 0:1-Pleite bei Borussia Mönchengladbach sprachen sich die "Elefantenrunde" mit Mintzlaff, Gomez, Klopp und Schäfer in einer Telefonschalte gegen Rose aus. Weil nur Schäfer in Leipzig vor Ort war, musste dieser Rose am Sonntagmorgen von seinem Aus unterrichten. Keine leichte Angelegenheit, zumal Rose laut ran-Infos von der Entscheidung überrascht wurde. Das bereits am Mittwoch anstehende Pokal-Halbfinale gegen den VfB Stuttgart erschien ihm wie eine letzte Chance, den Job doch noch weiter behalten zu können. Es kam anders. Denn für Red Bull, allen voran Oberboss Mintzlaff, zählt vor allem eines: maximaler Marketingerfolg fürs Unternehmen. Die Teilnahme an der Champions League ist quasi Pflicht, der Einzug in das Finale des DFB-Pokals mehr als nur gerne gesehen. Von Emotionen geleitete Entscheidungen sind in diesem Zuge wenig hilfreich. Werden Pokalsieg und Champions-League-Teilnahme verpasst, wäre dies nicht nur aus PR-Sicht ein großer Rückschlag, sondern vor allem finanziell. Vermutlich müsste im Sommer ein weiterer Topspieler verkauft werden. Ein Szenario, welches die Verantwortlichen unter allen Umständen verhindern wollen.

Anzeige

Spannende Trainersuche: Schmidt, Glasner, Hasenhüttl? Noch bevor Rose am Wochenende entlassen wurde, galt ein Trainerwechsel im kommenden Sommer als fast sicher. Schlecht für RB: In Sebastian Hoeneß verlängerte ein Wunschkandidat erst kürzlich seinen Vertrag in Stuttgart. Umso spannender dürfte sich die Suche gestalten. Aktuell gelten der derzeit arbeitslose Roger Schmidt und Oliver Glasner (bei Crystal Palace unter Vertrag) als Top-Kandidaten, beide können eine Vergangenheit im Red-Bull-Kosmos vorweisen. Auch Ralph Hasenhüttl könnte zum Thema werden, schließlich ging dieser einst wegen Schäfer zum VfL Wolfsburg und bekam dort von Schäfer-Nachfolger Peter Christiansen im "kicker"-Interview nun keine Jobgarantie über die Saison hinaus. "Wir haben einen klaren Plan, was das Profil angeht und eine klare Idee, wie wir Fußball spielen lassen wollen", sagte Schäfer am Montag: "Dementsprechend werden wir bis zum Sommer Gespräche führen und dann eine überzeugende Lösung präsentieren."

Anzeige

Bundesliga-Transfergerüchte: Eintracht Frankfurt wohl kurz vor Verpflichtung von schwedischem Juwel 1 / 26 © Bildbyran Love Arrhov (IF Brommapojkarna)

Eintracht Frankfurt steht laut Informationen der schwedischen Zeitung "Aftonbladet" kurz vor der Verpflichtung des 16-Jährigen Love Arrhov. Der schwedische Juniorennationalspieler kann im offensiven Mittelfeld sowie als Linksaußen eingesetzt werden und debütierte bereits im schwedischen Pokal bei den Profis. Die Eintracht soll für ihn 4,6 Millionen Euro an den schwedischen Erstligisten überweisen. © Steinsiek.ch Albian Hajdari (FC Lugano)

Bayer 04 Leverkusen hat offenbar großes Interesse an Innenverteidiger Albian Hajdari. Der 21-Jährige Innenverteidiger steht aktuell beim Schweizer Klub FC Lugano unter Vertrag und gilt als einer der besten Abwehrspieler der Super League. Laut "Sky" soll sich die Werkself mit einem möglichen Transfer auf einen Abgang von Jonathan Tah und Piero Hincapie vorbereiten. © 2025 Getty Images Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt)

Lotst Manchester City nach Omar Marmoush das nächste Frankfurt-Talent in die Premier League? Laut "Sky" sind die "Citizens" stark an Hugo Larsson interessiert. Dem Bericht zufolge hat der englische Meister bereits erste Gespräche mit Eintracht Frankfurt und dem schwedischen Mittelfeldspieler geführt. Die SGE fordert wohl eine Ablösesumme von mindestens 60 Millionen Euro. © 2025 Getty Images Nick Woltemade (VfB Stuttgart)

Verliert der Vizemeister seinen Shootingstar im Sommer bereits wieder? Wie die "BILD" berichtet, hat der VfB Stuttgart bei Stürmer Nick Woltemade eine Schmerzgrenze, bei der man den Spieler offenbar abgeben würde. Demnach wären die Schwaben ab einer Summe von 40 Millionen Euro gesprächsbereit, was einen neuen Rekordtransfer für den Klub bedeuten würde. Woltemade kam vor der Saison ablösefrei von Werder Bremen.

Ein Bundesliga-Topteam soll bereits ganz genau hinschauen ... © 2025 Getty Images Nick Woltemade (VfB Stuttgart)

Da der FC Bayern einen Backup für Harry Kane holen möchte, ploppen immer wieder Gerüchte über mögliche Kandidaten auf. Aktuell wird Stuttgarts Nick Woltemade gehandelt. "Er wird beobachtet. Er ist im Blickfeld, aber es gibt bisher nichts Konkretes", hieß es bei "Sky". Fakt ist: Der 23-Jährige spielt eine starke Saison für die Schwaben. Er erzielte bislang zwölf Tore und bereitete drei weitere Treffer vor. Der Vertrag des U21-Nationalspielers läuft noch bis 2028. © 2024 Getty Images Jadon Sancho (FC Chlesea)

Kehrt Jadon Sancho erneut in die Bundesliga zurück? Laut des Portals "GiveMeSport" steht der 24-jährige Engländer bei seinem Ex-Klub Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen auf der Liste. Zurzeit ist der Offensivspieler von Manchester United an Chelsea ausgeliehen, ein Verbleib bei den "Blues" scheint aber trotz der Kaufpflicht von rund 25 Mio. Euro unwahrscheinlich. © 2025 Getty Images Wataru Endo (FC Liverpool)

Eintracht Frankfurt könnte im Sommer 2025 laut "Bild" einen alten Bekannten zurück in die Bundesliga holen: Wataru Endo. Dem Bericht nach arbeiten die Hessen an der Verpflichtung des 32-jährigen Japaners, der künftig den routinierten Anführer geben könnte. Endos Vertrag beim FC Liverpool läuft noch bis 2027. In Frankfurt könnte Endo künftig den Kaderplatz von Mahmoud Dahoud einnehmen, der dem Bericht nach nur noch eine untergeordnete Rolle in den Planungen spielen soll. © sportphoto24 Jonathan Burkardt (1. FSV Mainz 05)

Der FC Bayern zeigt offenbar Interesse an Nationalspieler Jonathan Burkardt. Das berichtet "Sky". Demnach sei der 24 Jahre alte Mainzer einer von mehreren Kandidaten für die Rolle des Backups von Harry Kane. Burkardts Profil gefalle den Bayern-Verantwortlichen, zudem steht er bei derselben Beraterfirma wie Manuel Neuer unter Vertrag. Allerdings sei offen, ob die Bayern konkrete Schritte unternehmen werden. © mix1 Taylan Bulut (FC Schalke 04)

Einer der Emporkömmlinge aus der Knappenschmiede ist Rechtsverteidiger Taylan Bulut. Der U19-Nationalspieler überzeugt beim FC Schalke 04 mit konstanten Leistungen. Die haben offenbar auch Begehrlichkeiten in der Bundesliga geweckt. Laut "kicker" soll der SC Freiburg Interesse an einer Verpflichtung haben. Laut "WAZ" hat Bulut eine Ausstiegsklausel von rund acht Millionen Euro in seinem Vertrag. © 2025 Getty Images Xavi Simons (RB Leipzig)

Erst im Januar unterschrieb Xavi Simons einen fixen Vertrag bei RB Leipzig, nachdem er zuvor von Paris St. Germain ausgeliehen war. Doch im kommenden Sommer könnten sich die Wege wieder trennen. Wie die "Bild" und "Sky" berichten, ist Simons beim Verpassen der Champions League von RB Leipzig wohl nicht zu halten. Als Ablöse stehen rund 80 Millionen Euro im Raum - 30 Millionen mehr, als Leipzig nach Paris überwiesen hat. © 2025 Getty Images Nico Williams (Athletic Bilbao)

Bereits nach der Europameisterschaft 2024 hatte der FC Bayern München offenbar an Nico Williams gebaggert. Nun soll der Flügelspieler wieder im Fokus des Rekordmeisters sein. Das berichtet die "BILD". Demnach müsste der FCB jedoch vorher Verkäufe tätigen, zumal auf seiner Position mit Serge Gnabry, Leroy Sane, Kingsley Coman sowie Michael Olise ein Überangebot bestehen würde. Williams' Vertrag in Bilbao läuft noch bis 2027, angeblich soll eine Ausstiegsklausel von 60 Millionen Euro verankert sein. © Jan Huebner Derry Scherhant (Hertha BSC) Berichten der "Bild" zur Folge droht der Hertha der Verlust von Eigengewächs Derry Scherhant. Der Flügelstürmer soll eine Aufstiegsklausel von unter zwei Millionen Euro besitzen. Ein Sommerabgang wäre ein schwerer Schlag: Das 22-jährige Toptalent konnte in der Saison bereits neun Scorer beisteuern. © Pakusch Victor Boniface (Bayer 04 Leverkusen) Plant Bayer Leverkusen ohne Viktor Boniface? Bereits im Winter stand der Stürmer kurz vor einem Abgang nach Saudi-Arabien, blieb jedoch in Leverkusen. Im Sommer soll laut "Bild" nun wirklich die Trennung erfolgen, wohl auch aufgrund von Disziplinlosigkeiten des 24-Jährigen. Das Preisschild für den Nigerianer liegt laut Bericht bei mindestens 50 Millionen. © HMB-Media Hugo Ekitike (Eintracht Frankfurt)

Folgt Hugo Ekitike seinem Ex-Mitspieler Omar Marmoush auf die britische Insel? Wie aus einem Bericht von "Sky Switzerland" hervorgeht, haben zwei Premier-League-Klubs ihre Fühler nach dem französischen Stürmer Eintracht Frankfurts ausgestreckt. Demnach sollen Newcastle United und Arsenal am 22-Jährigen interessiert sein, der am Main noch Vertrag bis 2029 hat. © DeFodi Images Lukas Kwasniok (SC Paderborn)

Seit 2021 arbeitet Lukas Kwasniok mit dem SC Paderborn daran, in die Bundesliga aufzusteigen. Womöglich schafft es der 43-Jährige auch auf einem anderen Weg ins Oberhaus. Wie "Sky" berichtet, steht der Coach auf der Liste des VfB Stuttgart, sollte Sebastian Hoeneß die Schwaben im Sommer verlassen. Allerdings wäre eine Ablöse fällig, denn Kwasniok steht noch bis 2026 in Ostwestfalen unter Vertrag. In dem Bericht findet sich auch ein zweiter Name ... © Naushad Matthias Jaissle (Al-Ahli)

... und auch der hat bisang als Coach noch keinerlei Bundesliga-Erfahrung vorzuweisen. Es handelt sich um Matthias Jaissle, der als Jugendspieler zwar eine VfB-Vergangenheit hat, im Herrenbereich bislang aber nur im Ausland trainierte. Mit RB Salzburg gewann der frühere Hoffenheimer zwei Meisterschaften und einmal den ÖFB-Pokal. Seit Juli 2023 trainiert er bei Al-Ahli in Saudi-Arabien, wo er noch bis 2026 Vertrag hat. Dort arbeitet Jaissle unter anderem mit Roberto Firmino und Riyad Mahrez. © IMAGO/Rebeca Schumacker Neymar (FC Santos)

Obwohl Neymar gerade erst zu Jugendklub Santos zurückgekehrt ist, wird im Hintergrund wohl schon an einem Europa-Comeback des brasilianischen Superstars gearbeitet. Laut der spanischen Zeitung "Sport" soll Berater Pini Zahavi seinen Klienten nicht nur bei dessen Ex-Klub FC Barcelona angeboten haben, sondern auch dem FC Bayern. Allerdings dürfte sich Zahavi sowohl ... © 2025 Getty Images Neymar (FC Santos)

... bei den Katalanen als auch an der Säbener Straße eine Absage geholt haben. "Ich glaube nicht, dass es der richtige Moment für Barcelona ist, über Neymar nachzudenken", nahmen die Katalanen in Person von Sportdirektor Deco zuletzt öffentlich schon Abstand von einer Verpflichtung des 33-Jährigen. In München dürfte es ähnlich sein, Neymar ist zu teuer, außerdem passt er altersbedingt nicht in den Verjüngungs-Plan auf den offensiven Außenbahnen. © 2025 Getty Images Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Was macht Florian Wirtz? Wie der Leverkusener seine Zukunft angeht, ist noch offen. Klar ist aber laut der "Sport Bild", dass Manchester City wohl ernst macht. Denn der sportlich strauchelnde Premier-League-Klub um Trainer Pep Guardiola soll Giovanni Branchini als Unterhändler eingesetzt haben, um den Transfer auf die Insel zu realisieren. © 2025 Getty Images Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Branchini soll Wirtz und dessen Familie von einem Wechsel zu den Citizens überzeugen. Brisant dabei: Branchini, der immer wieder bei großen Transfers mitmischt und auch mit den Bayern seit 1992 regelmäßig zusammenarbeitet, ist mit Karl-Heinz-Rummenigge befreundet. Auch die Bayern wollen Wirtz, der bei Bayer noch einen Vertrag bis 2027 hat, verpflichten. © 2025 Getty Images Muhammed Damar (1899 Hoffenheim/SV Elversberg)

Der VfB Stuttgart bereitet sich wohl auf einen möglichen Abgang von Enzo Millot vor. Laut "Bild" sollen die Schwaben Muhammed Damar als eventuellen Nachfolger im Blick haben. Der 20-Jährige ist derzeit von der TSG Hoffenheim in die 2. Bundesliga zu Überraschungsteam SV Elversberg verliehen und überzeugt bei den Saarländern. Allerdings soll Damar nicht nur beim VfB Thema sein, auch Borussia Mönchengladbach, der VfL Wolfsburg und Union Berlin haben den deutschen U21-Nationalspieler demnach auf dem Zettel. © Jan Huebner Anton Stach (TSG Hoffenheim)

In dieser Saison kämpft Anton Stach mit der TSG Hoffenheim gegen den Abstieg, ab Spätsommer könnte er womöglich in der Champions League spielen. Wie die "Bild" berichtet, soll der Mittelfeldspieler das Interesse von Eintracht Frankfurt wecken. Den Hessen gefalle neben seiner Körpergröße von 1,94 Metern auch sein gutes Spielverständnis und vor allem sein starkes Passspiel. Sein Vertrag läuft 2027 aus, als Ablöse werden dem Artikel zufolge wohl mehr als zwölf Millionen Euro fällig. © Steinsiek.ch Ritsu Doan (SC Freiburg)

Auf der Suche nach einem neuen Rechtsaußen könnte Eintracht Frankfurt offenbar im Breisgau fündig werden. Laut Informationen der "Sport Bild" steht Ritsu Doan (rechts) vom SC Freiburg auf der Liste der SGE. Der 26-jährige Japaner hat einen Marktwert von 22 Millionen Euro. Neben Doan sollen auch Dilane Bakwa (RC Straßbourg) und Nicolas Kühn (Celtic Glasgow) Kandidaten sein. © Eibner Mohamed Amoura (VfL Wolfsburg)

Holt Eintracht Frankfurt den Nachfolger von Omar Marmoush von einem Konkurrenten? Wie "Sky" berichtet, haben die Verantwortlichen der SGE den Mittelstürmer Mohamed Amoura als perfekten Marmoush-Ersatz auserkoren. Aktuell steht der Algerier in Diensten des VfL Wolfsburg, ist aber nur von Union St. Gilloise ausgeliehen. Der VfL hat eine Kaufoption. Amoura kommt in dieser Saison auf je neun Treffer und Vorlagen. © 2024 Getty Images Guillaume Restes (FC Toulouse)

Der FC Bayern beschäftigt sich trotz der Verpflichtung von Jonas Urbig offenbar mit einem weiteren Torwarttalent. Wie die "Bild" berichtet, beobachtet der Rekordmeister aktuell Guillaume Restes vom FC Toulouse. Der 19-Jährige ist Stammkeeper des Ligue-1-Klubs, mit Bayerns Michael Olise gewann er im Vorjahr Olympia-Silber in Paris. Mit Toulouse triumphierte er 2023 im französischen Pokal. © Sven Simon Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Innenverteidiger Jonathan Tah hat angeblich einen neuen Verein. Wie die spanische "El Mundo Deportivo" schreibt, hat sich der Nationalspieler für einen Wechsel zum FC Barcelona entschieden. Der Vertrag von Tah läuft im Sommer aus, ein Wechsel zu Barca wäre demnach ablösefrei möglich. Fix ist der Wechsel noch nicht, vor allem muss Barcelona vorher Spieler loswerden, um den Nationalspieler überhaupt registrieren zu können.

Tuchels Ex-Assistent Löw muss es richten Auf kurze Sicht muss nun aber erst einmal Zsolt Löw RB aus der Krise helfen. Eine alles andere als überraschende Entscheidung. Schon im Januar hatte Jürgen Klopp seinen früheren Weggefährten als "Head of Soccer Development" installiert. "Wir sind überzeugt, dass er genau der richtige Mann ist, dass er diese Energie und das Leben dieser Truppe versucht einzuhauchen, so wie wir uns das gemeinsam vorstellen", erklärte Schäfer. Der Ungar galt bereits als potenzieller Backup, sollte an einem der wichtigen RB-Standorte kurzfristig ein Trainer gesucht werden. Nun also ist es in Leipzig soweit. Löw tritt sein Amt dabei mit einer üppig gefüllten RB-Vergangenheit an. Von 2012 bis 2018 arbeitete er an diversen Standorten, von 2015 bis 2018 als Co-Trainer von Ralf Rangnick und später Ralph Hasenhüttl in Leipzig. In der Folge war er als Assistent von Thomas Tuchel bei PSG, dem FC Chelsea und den Bayern im Einsatz. Nur bei seiner neuen Position als englischer Nationaltrainer konnte Tuchel Löw nicht gebrauchen.

Anzeige

Anzeige