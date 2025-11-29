Bundesliga: Said El Mala rettet dem 1. FC Köln einen Punkt bei Werder Bremen

Dank seines Shootingstars verhindert der 1. FC Köln einen weiteren Rückschlag in der Bundesliga. Werders Niklas Stark sah tief in der Nachspielzeit Gelb-Rot. Die "Hyänen" noch gezähmt, die nächste Pleite verhindert: Dank Shootingstar Said El Mala und ein bisschen Glück hat der 1. FC Köln einen weiteren Rückschlag in der Bundesliga verhindert. Die Mannschaft von Lukas Kwasniok erkämpfte sich am Samstag in einer wilden Schlussphase beim 1:1 (0:1) bei Werder Bremen noch einen Punkt. El Mala ließ die mitgereisten FC-Fans in der ersten Minute der Nachspielzeit jubeln, zuvor hatte Kapitän Marco Friedl Werder in Führung gebracht (22.). Bremens Niklas Stark sah noch die Gelb-Rote Karte (90.+7). Bayern-Noten gegen St. Pauli: Neuer patzt erneut, Diaz rettet müden FCB

Gladbach-Trainer Eugen Polanski bleibt VAR-Kritiker: "Das killt den Sport" Köln begann schwach, steigerte sich dann an der Waterkant aber und präsentierte sich insgesamt zielstrebiger als bei den zwei Bundesliga-Pleiten zuvor - der Aufsteiger bleibt so im Tabellenmittelfeld. Auf der anderen Seite gehen die Grün-Weißen von Trainer Horst Steffen mit einem gefühlten Rückschlag in das Nordderby nächste Woche beim Hamburger SV, schließlich vergaben sie die Chance, sich mit einem möglichen vierten Heimsieg in Serie in der oberen Tabellenhälfte festzusetzen.

"Sie warten fast schon wie so Hyänen auf Bälle, die sie abgreifen können, um dann überfallartig anzugreifen", hatte Kwasniok vor der Partie über den Bremer Stil gesagt. Und die Hausherren begannen vor 41.800 Zuschauern tatsächlich furios und sehr aggressiv. Jens Stage hatte in seinem 100. Bundesliga-Spiel gleich in der dritten Minute eine echte Topchance.

1. FC Köln: Dominique Heintz muss verletzt früh raus Die Kölner fanden erst einmal kaum statt und mussten einen weiteren Rückschlag einstecken: Mit Dominique Heintz verletzte sich ein weiterer Innenverteidiger. Der 32-Jährige musste früh ausgewechselt werden (12.), für ihn kam Rav van den Berg nach zweimonatiger Verletzungspause zu seinem Comeback. Vielleicht war auch deshalb die Kölner Defensive wenig später ungeordnet, als Friedl nach einer Stage-Flanke recht ungestört einköpfen konnte. Auch in der Folge fiel den Kölnern nicht viel ein, Bremen hatte wenig Mühe, das Spiel zu kontrollieren und immer mal wieder gefährlich nach vorne zu kommen. Doch für einen weiteren Treffer fehlte in den entscheidenden Momenten dann auch die nötige Präzision in den Aktionen - wie etwa beim Abschluss von Cameron Puertas (45.+2).

