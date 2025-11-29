Dank zweier später Treffer hat der FC Bayern einen weiteren Rückschlag nach der ersten Saisonniederlage beim FC Arsenal verhindert. Noten und Einzelkritik des FCB zum Sieg über den FC St. Pauli. Aus der Allianz Arena berichtet Martin Volkmar Bayern München bleibt souveräner Bundesliga-Tabellenführer und stellt mit dem 44. Spieltag in Folge an der Spitze einen neuen Rekord auf. Der 3:1 (1:1)-Erfolg über den krassen Außenseiter FC St. Pauli war allerdings ein hartes Stück Arbeit Erst in der Nachspielzeit machten Luis Diaz und Nicolas Jackson die drei Punkte gegen die Gäste perfekt, die damit ihre neunte Niederlage in Folge hinnehmen mussten. Gladbach-Trainer Eugen Polanski bleibt VAR-Kritiker: "Das killt den Sport"

Eintracht-Coach Toppmöller nach Burkardt-Ausfall: "Genug Optionen" ran zeigt die Noten der Bayern-Stars gegen St. Pauli.

Manuel Neuer Der 39-Jährige zieht mit dem 534. Bundesligaspiel mit Eike Immel gleich, nur Oliver Kahn (557) hat als Torhüter mehr Einsätze im Oberhaus. Sieht aber schon nach sechs Minuten bei Hountondjis Führungstreffer in die Torwartecke alt aus. Kann seinen Fehler danach nicht mehr gutmachen, weil er fast nichts mehr zu tun bekommt. ran-Note: 4

Konrad Laimer 200. Bundesligaspiel für den Österreicher, der ebenfalls einen schlechten Start erwischt und mit zwei Fehlpässen in Folge seinen Anteil am 0:1 hat. Kommt in der Folgzeit besser in die Begegnung und macht wie gewohnt Dampf nach vorne, hat aber keine nennenswerte Aktion mehr. Macht zur Pause Platz für Olise. ran-Note: 4

Jonathan Tah Weitgehend souveräner Auftritt gegen die allerdings sehr defensiven Gäste, die nach dem frühen Führungstreffer kaum noch gefährlich werden. ran-Note: 3

Min-Jae Kim Der Südkoreaner kommt zu seinem sechsten Startelf-Einsatz, weil Dayot Upamecano gar nicht erst im Kader steht. Lässt sich vor dem 0:1 von Hountondji zu leicht abkochen. Danach defensiv kaum noch gefordert, dafür vorne mit dem schönen Steilpass auf Diaz vor dem 1:1. Nach 77 Minuten für Goretzka ausgetauscht. ran-Note: 4

Tom Bischof Der Neuzugang steht anstelle von Stanisic erneut als Linksverteidiger in der Anfangsformation. Anfangs mit kleineren Problemen, trifft dann mit einem Kracher vom linken Strafraumeck nur den Pfosten (35.). Hat in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die Chance zum 2:1, schießt aber vorbei. Rückt immer wieder weit auf, macht so Druck und lauert auf einen Abschluss - trifft jedoch freistehend nicht das Tor (64.). ran-Note: 3

Joshua Kimmich Eher eine durchschnittliche Partie des DFB-Kapitäns. Gewohnt großes Laufpensum und als Antreiber mit den meisten Pässen. Sieht vor dem 0:1 aber nicht gut aus. Hat jedoch in der Nachspielzeit seinen großen Moment, als er mit schöner Flanke von rechts das 2:1 vorbereitet. ran-Note: 3

Aleksandar Pavlovic Der Nationalspieler erhält trotz seiner mäßigen Vorstellung gegen Arsenal wieder den Vorzug vor Goretzka und hat nach vier Minuten die erste Chance, sein 18-Meter-Schuss geht aber übers Tor. Muss nach hinten wenig machen, treibt daher immer wieder Das Spiel nach vorne an. Hat aber auch einige Fehlpässe im Repertoire. Geht nach 83 Minuten für Jackson runter. ran-Note: 4

Lennart Karl Weil Gnabry und Olise zunächst geschont werden, darf das FCB-Juwel wieder starten, diesmal auf der rechten Offensivseite. Viel in Bewegung und mit einigen guten Flankenläufen. Trifft mit wunderschönem Schlenzer nur den Pfosten (24.). Rückt in der zweiten Halbzeit in die Mitte. Kann sich dort aber nicht mehr in Szene setzen und wird nach 65 Minuten gegen Gnabry ausgewechselt. ran-Note: 3

Raphael Guerreiro Auch der Portugiese erhält im zentralen offensiven Mittelfeld mal wieder eine Chance von Beginn an. Agiert dort lange unauffällig, steht aber kurz vor der Pause goldrichtig und trifft zum wichtigen 1:1 (44.). Sein drittes Saisontor. Nach dem Wechsel nominell für Laimer Rechtsverteidiger, dabei aber sehr offensiv. Leitet mit einem Hackentrick Bischofs Chance ein und geht danach für Stanisic vom Feld (65.). ran-Note: 3

Luis Diaz Der Kolumbianer kehrt nach seiner Sperre in der Champions League ebenfalls zurück. Meldet sich engagiert zurück und hat einige gute Aktionen, bleibt aber auch immer wieder hängen. Entscheidend beteiligt am Ausgleich, als er zunächst strauchelt und den Ball dann am Boden liegend per Hacke zu Torschütze Guerreiro weiterleitet. Pech, dass Kane bei seiner Hereingabe an Vasilj vorbei zu spät kommt (59.). Belohnt sich in der Nachspielzeit mit dem Kopfball zum 2:1 (90.+3). ran-Note: 2

Harry Kane Der Torjäger kann sich zunächst überhaupt nicht in Szene setzen und hat erst nach 29 Minuten seine erste gute Aktion, als er von links vorbei schießt. Einen Freistoß aus guter Position schießt er übers Tor (40.). Nach der Pause etwas besser im Spiel, wird aber zunächst in letzter Sekunde von Pyrka geblockt (71.) und schießt zudem in der 81. Minute nach einer Ecke aus kurzer Distanz an den Pfosten. ran-Note: 3

Michael Olise (ab 46.) Der Franzose kommt nach 46 Minuten für Laimer in die Partie und wirbelt rechts offensiv, allerdings finden seine Vorlagen zu selten einen Mitspieler. Und wenn, dann verwandeln diese nicht, wie Bischof (64.). ran-Note: 3

Josip Stanisic (ab 65.) Der Kroate ersetzt Guerreiro nach 65 Minuten und agiert deutlich defensiver auf der rechten Abwehrseite. Defensiv nahezu beschäftigungslos, aber auch ohne Impulse nach vorne. ran-Note: 3

Serge Gnabry (ab 65.) Der Nationalspieler wird ebenfalls nach 65 Minuten für Karl in die Begegnung gebracht und ersetzt diesen auf der Position direkt hinter Kane. Hat aber nur eine gute Akton, als er kurz vor Schluss von der Strafraumgrenze übers Tor schießt. ran-Note: 3

Leon Goretzka (ab 77.) Der Nationalspieler kommt nach 77 Minuten für Kim und rückt neben Tah in die Innenverteidigung, geht nach Ballbesitz aber immer wieder mit in die Offensive, wo er auch am 2:1 beteiligt ist. ran-Note: Ohne Bewertung