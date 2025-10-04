Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Bundesliga: Sandro Wagner rotiert Augsburg zum Sieg gegen Wolfsburg
- Aktualisiert: 04.10.2025
- 18:00 Uhr
- SID
Der FC Augsburg beendet gegen den VfL Wolfsburg seine Niederlagenserie - weil Trainer Sandro Wagner die richtigen Entscheidungen fällt.
Sandro Wagner verschwand nach dem Schlusspfiff erst mal in die Kabine. Den Jubel der Anhänger überließ der Trainer des FC Augsburg seiner Mannschaft.
Dabei hätte Wagner diesmal allen Grund gehabt, sich gemeinsam mit seinen Spielern feiern zu lassen: Den erlösenden Sieg gegen den VfL Wolfsburg hatte er gewissermaßen herbeirotiert, beim überzeugenden 3:1 (1:0) klappte nach zuvor vier Niederlagen in Serie endlich vieles von dem, was er sehen will.
- FC Bayern - Vorstands-Boss Jan-Christian Dreesen: "Können uns jeden Transfer leisten"
- Gladbach-Ikone Karlheinz Pflipsen: "Das ist für einen Klub wie Borussia tödlich"
"Wir sind froh über den Sieg", sagte Wagner, der nach dem 1:2 in Heidenheim gleich fünf Spieler neu in seine Startelf beordert hatte. "Wir haben viele Zocker auf dem Platz gehabt", stellte der Trainer fest.
Und siehe da: Augsburg spielte geradezu wie ausgewechselt. Wolfsburgs Trainer Paul Simonis betonte deshalb gleich mehrfach: "Heute war nur eine Mannschaft auf dem Platz, die gewinnen wollte, und das war Augsburg."
Bundesliga und 2. Liga kostenlos auf Joyn
Für frischen Wind und eine zuletzt bemängelte fehlende Energie bei den Augsburgern sorgten nicht zuletzt die Torschützen Noahkai Banks (3.) und Mert Kömür (51.), beide neu in der Startelf, beide Eigengewächse. Robin Fellhauer erzielte den dritten Treffer (63.), Adam Daghim (65.) betrieb Ergebniskosmetik. "Das war", sagte Wagner zufrieden, "ein rundum gelungener Nachmittag für den FC Augsburg."
Der VfL Wolfsburg konnte das von sich nicht behaupten. "So ein Spiel", sagte Kapitän Maximilian Arnold bei "Sky", "muss ganz schnell aus den Köpfen raus. Das war in vielen Belangen nichts von uns. Deswegen stehen wir jetzt da, wo wir stehen." Der VfL ist nun seit fünf Spielen sieglos, seit drei Spielen punktlos.
Wieder gegen Wolfsburg: Erster FCA-Heimsieg seit März 2025
Augsburg feierte unterdessen den ersten Heimsieg seit dem 15. März (!), auch damals war Wolfsburg der Gegner gewesen. Und Wagner hatte daran großen Anteil, vor allem mit seiner unerwarteten Aufstellung. Wenn er sage, jeder können sich "reinspielen" über die Leistungen im Training, müsse er Leistungen im Training auch honorieren, sagte er. Die Neuen in der Startelf hätten sich im Training richtig reingehauen.
Externer Inhalt
Timo Werner, Serge Gnabry und Co.: Diese Bundesliga-Stars sind im Sommer 2026 ablösefrei zu haben
Kein neuer Werner-Vertrag? Diese Bundesliga-Stars sind 2026 ablösefrei
Spätestens im Sommer 2026 soll die Ära von Timo Werner (Mi.) bei RB Leipzig enden. Laut "Sport Bild" soll der auslaufende Vertrag des Stürmers nicht verlängert werden. ran zeigt weitere Bundesliga-Stars, die nach aktuellem Stand im Sommer 2026 ablösefrei zu haben sind. (Stand: 1. Oktober 2025, Quelle: transfermarkt.de)
Timo Werner (RB Leipzig)
Position: Linksaußen/Mittelstürmer
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: August 2022
Dayot Upamecano (FC Bayern München)
Position: Innenverteidiger
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Juli 2021
Serge Gnabry (FC Bayern München)
Position: Linksaußen/offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2017
Leon Goretzka (FC Bayern München)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2018
Manuel Neuer (FC Bayern München)
Position: Torwart
Alter: 39 Jahre
Im Verein seit: Juli 2011
Raphael Guerreiro (FC Bayern München)
Position: Linksverteidiger
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Juli 2023
Julian Brandt (Borussia Dortmund)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: Juli 2019
Emre Can (Borussia Dortmund)
Position: Innenverteidiger/defensiver Mittelfeldspieler
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Juli 2020
Niklas Süle (Borussia Dortmund)
Position: Innenverteidiger
Alter: 30 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022
Pascal Groß (Borussia Dortmund)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 34 Jahre
Im Verein seit: August 2024
Diogo Leite (1. FC Union Berlin)
Position: Innenverteidiger
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022
Xaver Schlager (RB Leipzig)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 28 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022
Peter Gulacsi (RB Leipzig)
Position: Torwart
Alter: 35 Jahre
Im Verein seit: Juli 2015
Amadou Haidara (RB Leipzig)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 27 Jahre
Im Verein seit: Januar 2019
Mario Götze (Eintracht Frankfurt)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler
Alter: 33 Jahre
Im Verein seit: Juli 2022
Mahmoud Dahoud (Eintracht Frankfurt)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 29 Jahre
Im Verein seit: August 2024
Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim)
Position: Offensiver Mittelfeldspieler/Mittelstürmer
Alter: 34 Jahre
Im Verein seit: Januar 2016
Maximilian Arnold (VfL Wolfsburg)
Position: Zentraler Mittelfeldspieler
Alter: 31 Jahre
Im Verein seit: Januar 2012
Jonas Wind (VfL Wolfsburg)
Position: Mittelstürmer
Alter: 26 Jahre
Im Verein seit: Januar 2022
Und sie hauten sich auch im Spiel rein. Der 18 Jahre alte Amerikaner Banks erzielte in der recht wilden Anfangsphase nach einer Ecke von Kömür per Kopf sein erstes Tor als Profi. Der FCA blieb am Drücker, Wolfsburgs Torhüter Kamil Grabara verhinderte beim Hackenschuss von Elias Saad einen höheren Rückstand (27.). Klar, auch der Tunesier Saad war neu in die Anfangself beordert worden.
Augsburg war gieriger, Augsburg war klarer in seinen Aktionen, Augsburg war bei 9:15 Torschüssen auch viel zielstrebiger und effizienter. Und hätte höher gewonnen können. Kömur war schon vor der pause nah dran am zweiten Treffer für die Gastgeber (43.), kurz vor Schluss hätte er noch auf 4:1 erhöhen können. Das wäre dann wohl zu viel des Guten gewesen.