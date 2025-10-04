Der FC Augsburg beendet gegen den VfL Wolfsburg seine Niederlagenserie - weil Trainer Sandro Wagner die richtigen Entscheidungen fällt. Sandro Wagner verschwand nach dem Schlusspfiff erst mal in die Kabine. Den Jubel der Anhänger überließ der Trainer des FC Augsburg seiner Mannschaft. Dabei hätte Wagner diesmal allen Grund gehabt, sich gemeinsam mit seinen Spielern feiern zu lassen: Den erlösenden Sieg gegen den VfL Wolfsburg hatte er gewissermaßen herbeirotiert, beim überzeugenden 3:1 (1:0) klappte nach zuvor vier Niederlagen in Serie endlich vieles von dem, was er sehen will. FC Bayern - Vorstands-Boss Jan-Christian Dreesen: "Können uns jeden Transfer leisten"

Gladbach-Ikone Karlheinz Pflipsen: "Das ist für einen Klub wie Borussia tödlich" "Wir sind froh über den Sieg", sagte Wagner, der nach dem 1:2 in Heidenheim gleich fünf Spieler neu in seine Startelf beordert hatte. "Wir haben viele Zocker auf dem Platz gehabt", stellte der Trainer fest. Und siehe da: Augsburg spielte geradezu wie ausgewechselt. Wolfsburgs Trainer Paul Simonis betonte deshalb gleich mehrfach: "Heute war nur eine Mannschaft auf dem Platz, die gewinnen wollte, und das war Augsburg."

Für frischen Wind und eine zuletzt bemängelte fehlende Energie bei den Augsburgern sorgten nicht zuletzt die Torschützen Noahkai Banks (3.) und Mert Kömür (51.), beide neu in der Startelf, beide Eigengewächse. Robin Fellhauer erzielte den dritten Treffer (63.), Adam Daghim (65.) betrieb Ergebniskosmetik. "Das war", sagte Wagner zufrieden, "ein rundum gelungener Nachmittag für den FC Augsburg." Der VfL Wolfsburg konnte das von sich nicht behaupten. "So ein Spiel", sagte Kapitän Maximilian Arnold bei "Sky", "muss ganz schnell aus den Köpfen raus. Das war in vielen Belangen nichts von uns. Deswegen stehen wir jetzt da, wo wir stehen." Der VfL ist nun seit fünf Spielen sieglos, seit drei Spielen punktlos.

Wieder gegen Wolfsburg: Erster FCA-Heimsieg seit März 2025 Augsburg feierte unterdessen den ersten Heimsieg seit dem 15. März (!), auch damals war Wolfsburg der Gegner gewesen. Und Wagner hatte daran großen Anteil, vor allem mit seiner unerwarteten Aufstellung. Wenn er sage, jeder können sich "reinspielen" über die Leistungen im Training, müsse er Leistungen im Training auch honorieren, sagte er. Die Neuen in der Startelf hätten sich im Training richtig reingehauen.

