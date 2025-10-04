Anzeige
Bundesliga: Sandro Wagner rotiert Augsburg zum Sieg gegen Wolfsburg

  • Aktualisiert: 04.10.2025
  • 18:00 Uhr
  • SID

Der FC Augsburg beendet gegen den VfL Wolfsburg seine Niederlagenserie - weil Trainer Sandro Wagner die richtigen Entscheidungen fällt.

Sandro Wagner verschwand nach dem Schlusspfiff erst mal in die Kabine. Den Jubel der Anhänger überließ der Trainer des FC Augsburg seiner Mannschaft.

Dabei hätte Wagner diesmal allen Grund gehabt, sich gemeinsam mit seinen Spielern feiern zu lassen: Den erlösenden Sieg gegen den VfL Wolfsburg hatte er gewissermaßen herbeirotiert, beim überzeugenden 3:1 (1:0) klappte nach zuvor vier Niederlagen in Serie endlich vieles von dem, was er sehen will.

"Wir sind froh über den Sieg", sagte Wagner, der nach dem 1:2 in Heidenheim gleich fünf Spieler neu in seine Startelf beordert hatte. "Wir haben viele Zocker auf dem Platz gehabt", stellte der Trainer fest.

Und siehe da: Augsburg spielte geradezu wie ausgewechselt. Wolfsburgs Trainer Paul Simonis betonte deshalb gleich mehrfach: "Heute war nur eine Mannschaft auf dem Platz, die gewinnen wollte, und das war Augsburg."

Für frischen Wind und eine zuletzt bemängelte fehlende Energie bei den Augsburgern sorgten nicht zuletzt die Torschützen Noahkai Banks (3.) und Mert Kömür (51.), beide neu in der Startelf, beide Eigengewächse. Robin Fellhauer erzielte den dritten Treffer (63.), Adam Daghim (65.) betrieb Ergebniskosmetik. "Das war", sagte Wagner zufrieden, "ein rundum gelungener Nachmittag für den FC Augsburg."

Der VfL Wolfsburg konnte das von sich nicht behaupten. "So ein Spiel", sagte Kapitän Maximilian Arnold bei "Sky", "muss ganz schnell aus den Köpfen raus. Das war in vielen Belangen nichts von uns. Deswegen stehen wir jetzt da, wo wir stehen." Der VfL ist nun seit fünf Spielen sieglos, seit drei Spielen punktlos.

Wieder gegen Wolfsburg: Erster FCA-Heimsieg seit März 2025

Augsburg feierte unterdessen den ersten Heimsieg seit dem 15. März (!), auch damals war Wolfsburg der Gegner gewesen. Und Wagner hatte daran großen Anteil, vor allem mit seiner unerwarteten Aufstellung. Wenn er sage, jeder können sich "reinspielen" über die Leistungen im Training, müsse er Leistungen im Training auch honorieren, sagte er. Die Neuen in der Startelf hätten sich im Training richtig reingehauen.

Und sie hauten sich auch im Spiel rein. Der 18 Jahre alte Amerikaner Banks erzielte in der recht wilden Anfangsphase nach einer Ecke von Kömür per Kopf sein erstes Tor als Profi. Der FCA blieb am Drücker, Wolfsburgs Torhüter Kamil Grabara verhinderte beim Hackenschuss von Elias Saad einen höheren Rückstand (27.). Klar, auch der Tunesier Saad war neu in die Anfangself beordert worden.

Augsburg war gieriger, Augsburg war klarer in seinen Aktionen, Augsburg war bei 9:15 Torschüssen auch viel zielstrebiger und effizienter. Und hätte höher gewonnen können. Kömur war schon vor der pause nah dran am zweiten Treffer für die Gastgeber (43.), kurz vor Schluss hätte er noch auf 4:1 erhöhen können. Das wäre dann wohl zu viel des Guten gewesen.

