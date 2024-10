Fortan soll der ehemalige Stuttgart-Boss keine Verhandlungen mehr mit Spielern oder Beratern selbstständig führen. Im Gespräch mit "Bild" bestätigte Ricken, dass Kehl weiterhin eine tragende Rolle spielt: "Er ist in der Gesamtverantwortung und Leitung".

Damit sich Mislintat und Sportdirektor Sebastian Kehl künftig nicht mehr in die Quere kommen, verfasste Geschäftsführer Lars Ricken unter der Woche offenbar eine E-Mail an mehrere Vereinsmitarbeiter.

Zwar bleibt der Kaderplaner laut "Sky" beim achtmaligen Deutschen Meister, aber in puncto Aufgabenverteilung wurde wohl nachgebessert.

Das Wichtigste zur Bundesliga in Kürze

Neue Aufgaben für Mislintat - Ricken lobt Sammer

Mislintat wird hingegen "inhaltliche Prozesse im Scouting mit verantworten und weiter vorantreiben", will "Sky" aus der Mail erfahren haben.

Der 51-Jährige hat dem Bericht zufolge das Sagen, wenn es um Analyse und Kaderplanung, Top-Talente und Entwicklung sowie die U23-Mannschaft geht.

Auch Matthias Sammer könnte seinen Posten behalten, obwohl sein Vertrag im kommenden Jahr ausläuft. "Matthias ist gut in der beratender Funktion. Er braucht in der Rolle kein Blatt vor den Mund nehmen, und darf in die Wunde stechen. Das soll er auch", erklärte Ricken bei "Bild".