Anzeige
Fußball

FC Bayern München: Ex-FCB-Star Jerome Boateng löst vorzeitig Vertrag mit LASK auf

  • Aktualisiert: 19.08.2025
  • 12:00 Uhr
  • SID

Jerome Boateng und der österreichische Fußball-Erstligist Linzer ASK haben sich einvernehmlich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt.

Das verkündete der Verein am Dienstag.

Der Weltmeister von 2014 hatte vergangenen Sommer einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

"Jerome hat sich während seiner gesamten Zeit beim LASK stets professionell verhalten und alles versucht, um der Mannschaft mit seiner Erfahrung zu helfen", sagte Sportdirektor Dino Buric.

Für den 36-Jährigen sei "der richtige Zeitpunkt gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen", eine "neue Herausforderung" werde er "demnächst bekannt geben".

Nach seinem Abschied vom FC Bayern im Sommer 2021 war der Verteidiger mehrere Monate vereinslos, kam für zwei Jahre bei Olympique Lyon und anschließend für ein halbes Jahr beim US Salernitana in Italien unter, ehe er 2024 nach Linz wechselte.

Anzeige
Anzeige

Boateng kämpfte mit Verletzungen und rechtlichen Problemen

Dort war er die meiste Zeit verletzt und absolvierte 14 Spiele. Im März war ein fünfjähriges Verfahren gegen ihn eingestellt worden.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

Boateng wurde nach dem Grundsatz "im Zweifel für den Angeklagten" nicht wegen Körperverletzung, Nötigung und Verleumdung angeklagt.

Auch interessant: DFB-Pokal - Borussia Dortmund: Niko Kovac wütet nach Brutalo-Foul an Yan Couto

Mehr News und Videos
Football: Club World Cup Manchester City s Claudio Echeverri scores his team s second goal from a free kick during the first half of a Club World Cup Group G match against Al Ain in Atlanta, Georgi...Update

Ausgestochen: Bayer kapert wohl BVB-Deal mit City-Youngster

  • Galerie
  • 19.08.2025
  • 14:40 Uhr
Jarell Quansah (Bayer Leverkusen, 04) am Ball, GER, SG Sonnenhof Großaspach vs Bayer 04 Leverkusen, Fussball Herren DFB Pokal, 1. Runde, Saison 2025 2026, 15.08.2025 DFB regulations prohibit any us...

Bundesliga: Das sind die wichtigsten Transfers aller Teams

  • Galerie
  • 19.08.2025
  • 11:28 Uhr
Julian RyersonUpdate
News

Abwehr-Chaos droht: Kovac gibt Verletzungs-Update

  • 19.08.2025
  • 10:45 Uhr
imago images 1065170903
News

Nkunku-Alternative: Verlorener Sohn zurück zum FC Bayern?

  • 19.08.2025
  • 10:08 Uhr
imago images 1064979827
News

Transfer-Fiasko? Warum der Nkunku-Deal zu platzen droht

  • 19.08.2025
  • 10:06 Uhr
Eine TV-Kamera mit dem Logo der Bundesliga und dem Hinweis auf die Bundesliga App ist zu sehen waehrend des spiels der 2. Bundesliga zwischen Fortuna Dusseldorf und Hannover 96, Merkur Spiel-Arena ...
News

Bundesliga 2025/26: Konferenz, Einzelspiele und Co. - wer zeigt die Spiele?

  • 19.08.2025
  • 09:08 Uhr
So seht ihr den Bundesliga-Auftakt zwischen FC Bayern und RB Leipzig live im Free-TV, kostenlosen Livestream und Liveticker.
News

FC Bayern vs. RB Leipzig live: Bundesliga-Auftakt im Free-TV, Joyn-Livestream und Ticker

  • 19.08.2025
  • 09:04 Uhr

FC Bayern: "Macht keinen Sinn!" Kimmich blockt Titel-Diskussion

  • Video
  • 01:32 Min
  • Ab 0
Lothar Matthäus kritisiert Vincent Kompany
News

FC Bayern: Matthäus widerspricht Kane – "Finde ich nicht"

  • 19.08.2025
  • 05:21 Uhr
Schonlau Poulsen

Bundesliga-Kapitäne: HSV beruft Neuzugang

  • Galerie
  • 18.08.2025
  • 22:53 Uhr