Bundesliga: Termin für die Bekanntgabe des Spielplans der kommenden Saison steht fest

Am 27. Juni stellt die DFL den Bundesliga-Spielplan für die neue Saison vor. Dann wird bekanntgegeben, wer zum Auftakt gegen die Bayern ran muss.

Kaum ist die Saison 2024/25 vorbei, richten sich die Blicke der Fans schon wieder auf die nächste Bundesliga-Saison.

Nun steht ein weiterer wichtiger Termin fest, den sich Interessierte schon einmal dick im Kalender eintragen können. Am Freitag, den 27. Juni werden die Spielpläne der neuen Saison in der Bundesliga und in der 2. Bundesliga bekanntgegeben. Das teilte die DFL am Montag mit.

Wer muss zum Auftakt gegen Meister FC Bayern ran? Mit wem bekommen es die beiden Aufsteiger 1. FC Köln und Hamburger SV am 1. Spieltag zu tun? All diese Fragen werden am 27. Juni beantwortet.