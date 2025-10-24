Der Bundesliga-Abend zwischen Werder Bremen und Union Berlin wurde zu einer knappen Angelegenheit. Ein Traumtor von Marco Grüll entschied die Partie spät. Hart gekämpft, kaum geglänzt und doch gejubelt: Werder Bremen hat dank Marco Grüll im Freitagspiel der Bundesliga einen wichtigen Heimsieg gefeiert. Im lange zähen Duell zweier Mittelfeldteams mit Union Berlin siegten die Bremer zum Auftakt des achten Spieltags nicht unverdient mit 1:0 (0:0). Sa. 18 Uhr im Livestream: ARD Sportschau mit Highlights der 1. und 2. Liga Stürmer Grüll (72.) erzielte den sehenswerten Treffer für die Norddeutschen, bei denen Victor Boniface erstmals von Beginn an ran durfte. Für Werder war es nach dem enttäuschenden 2:2 in Heidenheim ein Schritt in die richtige Richtung, der zumindest über Nacht den Sprung auf Rang sieben der Tabelle bedeutet. Steffen Baumgarts Berliner hingegen mussten den Gegner nach der vierten Saisonniederlage vorbeiziehen lassen.

Victor Boniface zum ersten Mal in der Bremer-Startelf "Ich bin sehr glücklich, habe zuletzt nicht so viel gespielt", sagte Boniface bei Sky. Seine persönliche Leistung sei zweitrangig: "Es geht darum, dass wir als Mannschaft gewinnen." Begonnen hatte der Abend mit einem Moment der Trauer. Applaudierend gedachten die Fans im Weserstadion der Werder-Legende Max Lorenz - der Vizeweltmeister von 1966 und WM-Dritte von 1970 war im Alter von 86 Jahren verstorben. Aus sportlicher Perspektive wartete Werder-Trainer Horst Steffen mit einer Premiere auf: Erstmals beorderte er Königstransfer Boniface trotz dessen Stotterstarts in Bremen in die Startelf. Der Nigerianer wirkte bemüht, seine Chance zu nutzen - mit einem ordentlichen Distanzschuss rechts neben das Tor meldete er sich im Spiel an (15.).

