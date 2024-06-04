Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn, ran.de und in der ran-App
FC Bayern war sich angeblich mit Xavi Simons einig - Transfergerüchte und News der Bundesliga
- Aktualisiert: 24.10.2025
- 15:14 Uhr
- ran.de
Seit Anfang September ist das Transferfenster in der Bundesliga geschlossen. Dennoch gibt es Transfergerüchte- und News.
Die Bundesliga-Vereine dürfen zwar seit Anfang September keine Transferdeals mehr abschließen, still ist es auf dem Transfermarkt deswegen aber noch lange nicht.
ran präsentiert die heißesten Transfergerüchte. und News zur Bundesliga im Ticker.
+++ 24. Oktober, 11:05 Uhr: Bayern München war sich wohl mit Xavi Simons einig +++
Über Wochen hinweg war das Interesse des FC Bayern München an Leipzig-Profi Xavi Simons Thema in der Transfer-Berichterstattung. Am Ende wechselte der Niederländer im Sommer allerdings in die Premier League zu Tottenham Hotspur.
Nun wird publik, dass Simons einem Wechsel nach München offenbar ziemlich nahe war. So heißt es im "Bild"-Podcast "Bayern Insider", dass sich der 22-Jährige eigentlich bereits mit dem Rekordmeister einig war.
Demnach sei eine Verpflichtung des Stürmers "der große Wunsch der sportlichen Leitung" um Sportvorstand Max Eberl, Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany gewesen.
Das Problem: Mitte August hatte Ehrenpräsident Uli Hoeneß für Schlagzeilen gesorgt, als er erklärte, der FCB-Kader solle nur noch mit Leihspielern verstärkt werden. Worte, die den Deal demnach platzen ließen. So wollte sich RB nicht auf eine Leihe einlassen, auch wenn Simons gerne nach München gewechselt wäre.
Konkret bestätigt haben sollen dies die Bayern laut "Bild" zwar nicht, allerdings ließ Eberl jüngst in einem Interview durchblicken, die Bayern seien sich vor der Leihe von Nicolas Jackson eigentlich mit einem anderen Spieler einig gewesen. Dabei soll es sich um Simons gehandelt haben.
+++ 23. Oktober, 09:31: Timo Werner plant wohl nun doch Leipzig-Abflug +++
Im Sommer noch hatte sich Stürmer Timo Werner geweigert, RB Leipzig zu verlassen und so auf sein fürstliches Gehalt bei Rasenballsport zu verzichten. Nun sehen die Dinge jedoch offenbar anders aus.
Wie die "Bild" berichtet, will Werner nun doch in die USA wechseln - und das schon im Winter. Allerdings nicht zu Schwesterklub New York Red Bulls, sondern angeblich zu einem der MLS-Klubs in Los Angeles oder einer anderen Metropole.
Wo genau es den Confed-Cup-Sieger von 2017 hinzieht, ist jedoch noch offen.
+++ 17. Oktober, 07:59: Finnland-Juwel im Bundesliga-Fokus? +++
Wie die "Bild" berichtet, haben sowohl Eintracht Frankfurt als auch Bayer 04 Leverkusen Interesse am finnischen Mittelfeldspieler Matias Siltanen angemeldet. Der 18-Jährige wechselte im Januar aus seiner Heimat nach Schweden zu Djurgardens IF.
Demnach soll die Eintracht sogar bereits erste Gespräche mit dem Klub geführt haben. Auch ein Wechsel in die Serie A steht im Raum.
Siltanen steht noch bis Ende 2027 unter Vertrag, die Saison in Skandinavien wird nach Kalenderjahr gespielt. Laut des Berichts schwebt Djurgardens mindestens eine Ablöse von 15 Millionen Euro vor.
+++ 12. Oktober, 22:01: Bisseck zur Eintracht? +++
Bei Eintracht Frankfurt beschäftigen sich die Verantwortlichen laut "Bild" wohl mit der Personalie Yann Bisseck.
Dem Bericht nach seien die Hessen mit dem deutschen Verteidiger von Inter Mailand im Austausch. In Frankfurt könnte der 1,96-Meter-Hüne die Lücke schließen, die durch den Abgang von Tuta in der Innenverteidigung entstanden ist.
In Mailand hat der 24-Jährige unter dem neuen Coach Cristian Chivu zuletzt nur selten Einsatzminuten bekommen, daher sei eine Leihe vorstellbar, wie es im Bericht heißt. Immerhin hat Bisseck bei den "Nerazzurri" noch einen langfristigen Vertrag bis zum Sommer 2029.
Einschränkend heißt es jedoch auch, dass es derzeit vonseiten des Bundesligisten noch keine aktive Bewegung bezüglich eines möglichen Transfers geben soll.