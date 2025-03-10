- Anzeige -

+++ 9. Januar, 17:04 Uhr: Entscheidung um Kobel-Einsatz gegen Frankfurt wohl gefallen +++ Borussia Dortmund kann zum Jahresauftakt in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt wohl auf Keeper Gregor Kobel setzen. Wie "Sky" berichtet, meldet sich der 28-jährige Schweizer rechtzeitig zum Duell am Freitagabend mit den Hessen (am 9. Januar ab 19:50 Uhr auf Joyn) fit. Hier kostenlos streamen: Dortmund vs. Frankfurt am 9. Januar ab 19:50 Uhr auf Joyn Demnach soll der Belastungstest am Freitagvormittag erfolgreich verlaufen sein und Kobel somit gegen Frankfurt auflaufen können. Zuletzt setzten Kobel eine Erkältung sowie Rückenprobleme außer Gefecht.

+++ 9. Januar, 07:50 Uhr: Gesamtvolumen zu hoch - BVB sieht wohl von City-Star ab +++ Der BVB soll sich mit Oscar Bobb von Manchester City befasst haben. Ein Transfer sei jedoch laut Informationen der "Sport Bild" erst einmal hintenangestellt. Das Gesamtpaket aus Ablöse, Gehalt und Berater-Honorar für den 22-jährigen Offensivstar soll rund 70 Millionen Euro betragen. Wohl zu viel für die BVB-Entscheider. Bobb kommt in der laufenden Saison auf lediglich neun Einsätze in der Premier League, in denen ihm ein Assist gelang. Seit Mitte Dezember fällt er aufgrund einer Oberschenkelverletzung aus. Für die "Citizens" machte er wettbewerbsübergreifend seit seinem Durchbruch lediglich 26 Spiele. Seinen größten Anteil hat er in der Nachwuchsliga für die Zweitvertretungen der Klubs gemacht. Dort gelangen ihm in 54 Spielen 13 Tore und 26 Assists.

+++ 7. Januar, 07:55 Uhr: Chelsea sieht wohl von Leihabbruch bei Anselmino ab +++ Jüngst gab es Gerüchte, wonach der FC Chelsea über ein vorzeitiges Ende der Leihe von Aaron Anselmino an den BVB nachdenkt. Dem ist aber offenbar nicht so, das berichtet die "WAZ". So sollen die Blues grundsätzlich mit der Entwicklung des Verteidigers zufrieden sein und die Tatsache, dass er die angestrebten Einsatzminuten nicht erreicht hat, auf die zahlreichen Verletzungen zurückführen. Erst kürzlich hatte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl bestätigt, dass im Leih-Vertrag eine Sonderklausel verankert ist, wonach Chelsea den 20-Jährigen vorzeitig an die Stamford Bridge zurückholen kann, wenn er nicht eine bestimmte Anzahl an Einsatzminuten erhält. "Wir planen mit ihm für die Rückserie. Am Ende ist es aber natürlich ein Thema der Vertragsgestaltung. Chelsea hat auch, aus der Situation heraus, in der wir damals waren, gewisse Vorstellungen", sagte er bei "Sky". Und weiter: "Ich glaube, es macht für alle Beteiligten Sinn, dass Aaron auch in der Rückrunde für Borussia Dortmund spielt, um uns, sich selbst und letztlich auch Chelsea zu helfen." Gleich zu Saisonbeginn hatte Anselmino wochenlang mit einer Muskelverletzung gefehlt, später verpasste er weitere Partien aufgrund von Oberschenkelproblemen. Dazwischen wiederum konnte er mit seinen Leistungen überzeugen und sich sogar einen Stammplatz in der Dreierkette von Trainer Niko Kovac erkämpfen. Die Leihe des Argentiniers endet im Juni. Auch interessant: Eintracht Frankfurt vs. Borussia Dortmund live: Bundesliga im Free-TV in SAT.1 und im kostenlosen Joyn-Stream

+++ 4. Januar, 11:55 Uhr: Youngster Campbell verlässt wohl den BVB +++ Personalentscheidung bei Borussia Dortmund. Wie unter anderem "Sport1" berichtet, lässt der BVB Youngster Cole Campbell ziehen. Demnach leiht die TSG Hoffenheim den 19-Jährigen bis Jahresende aus und überweist den Schwarz-Gelben in diesem Zuge rund 1,5 Millionen Euro. Zudem soll eine Kaufoption zwischen zehn und zwölf Millionen im Deal verankert sein. Der Offensivspieler schnupperte erstmals im Sommer 2024 Profiluft, kommt aber vor allem seit der Verpflichtung von Trainer Niko Kovac kaum noch zum Zuge. Campbell hinterlegte deshalb bereits vor mehreren Wochen einen Wechselwunsch. Der Youngster, dessen Vertrag beim BVB bis Sommer 2028 läuft, hofft durch mehr Spielzeit auf eine WM-Teilnahme in den USA.

+++ 3. Januar, 17:47 Uhr: Jordi Paulina wechselt zu Fortuna Düsseldorf +++ Borussia Dortmunds Jordi Paulina wechselt in die 2. Bundesliga zu Fortuna Düsseldorf. Der 21 Jahre alte Angreifer, mit Curacao WM-Gegner der deutschen Nationalmannschaft, erhält einen Vertrag bis Sommer 2030. Paulina erzielte in dieser Saison in der Regionalliga West in elf Spielen sieben Treffer. Der 1,91 m große Stürmer soll die schwächste Offensive (15 Tore) der zweiten Liga beleben. Zuvor hatte Düsseldorf unter der Leitung des neuen Sportvorstands Sven Mislintat bereits den japanischen Nationalspieler Satoshi Tanaka vom Erstligisten Sanfrecce Hiroshima verpflichtet. "Sky" zufolge beläuft sich die Transfersumme auf 400.000 Euro. Dazu soll sich der BVB eine Rückkaufoption gesichert haben. Bei einem Weiterverkauf würden demnach außerdem 50 Prozent der Ablöse nach Dortmund gehen.

+++ 2. Januar, 20:33 Uhr: Rückkehr von Pascal Groß zu Brighton perfekt +++ Der Abschied von Nationalspieler Pascal Groß von Borussia Dortmund ist perfekt. Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt zurück zu seinem alten Arbeitgeber Brighton & Hove Albion, wie der BVB am Freitag bestätigte. Groß erhält beim Tabellen-14. der englischen Premier League einen Vertrag bis Juni 2027. In der Mitteilung des BVB bedankte sich Groß für die zurückliegenden 18 Monate im Trikot der Schwarz-Gelben. "Für mich ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen, für Borussia Dortmund spielen zu dürfen", sagte er. Groß verlässt Dortmund sechs Monate vor Ablauf seines Vertrags, für die Seagulls bestritt er bereits zwischen 2017 und 2024 insgesamt 228 Premier-League-Spiele. Groß war am Freitag nicht mit ins Trainingslager des BVB nach Marbella gereist und für Gespräche freigestellt worden.

+++ 2. Januar, 12:20 Uhr: Pascal Groß vor Brighton-Rückkehr - BVB holt wohl keinen Ersatz +++ Nationalspieler Pascal Groß steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge unmittelbar vor einer Rückkehr zu Brighton & Hove Albion (siehe Eintrag vom 1. Januar). Einen Ersatz für den erfahrenen Mittelfeldspieler holt der BVB aber offenbar nicht. Laut Informationen der "Ruhr Nachrichten" sollen die Dortmunder aufgrund der hohen Sommerinvestitionen kein Budget für Neuzugänge im Wintertransferfenster haben. Außerdem bestehe aufgrund der Konkurrenzsituation im zentralen Mittelfeld kein akuter Handlungsbedarf. Mit Felix Nmecha, Jobe Bellingham, Marcel Sabitzer, Carney Chukwuemeka und Salih Özcan stehen Trainer Niko Kovac einige Alternativen zur Verfügung. Groß erhielt in den vergangenen Monaten nur noch geringe Einsatzminuten und kam des Öfteren gar nicht zum Einsatz. Der 34-Jährige war im Sommer 2024 zu den "Schwarz-Gelben" gewechselt und absolvierte seitdem 66 Pflichtspiele für die Borussen, in denen ihm ein Tor und 17 Assists gelangen.

+++ 1. Januar, 10:11 Uhr: Pascal Groß vor Rückkehr in die Premier League +++ Nach eineinhalb durchwachsenen Jahren steht Nationalspieler Pascal Groß bei Borussia Dortmund vor dem Absprung - und vor einer Rückkehr zu Brighton & Hove Albion in die Premier League. Das berichten unter anderem "Bild" und "Sky". Demnach habe der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler bereits eine Einigung mit dem Klub von Teammanager Fabian Hürzeler erzielt, der Medizincheck solle zeitnah stattfinden. Von den Klubs gab es zunächst keine Bestätigung. BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hatte nach dem 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach zum Jahresabschluss erklärt, es werde "vielleicht ein, zwei Kaderbewegungen geben", man sei bereits "in Gesprächen". Groß war im Sommer 2024 nach Dortmund gewechselt. Der Vertrag des Nationalspielers, der um seine WM-Nominierung kämpft und von BVB-Coach Niko Kovac in der Hinrunde in acht Begegnungen nicht eingesetzt wurde, läuft am Saisonende aus. Laut "Sky" steht eine Ablöse von bis zu drei Millionen Euro im Raum. Groß war für sieben Millionen nach Dortmund gekommen. Der gebürtige Mannheimer war 2017 vom FC Ingolstadt nach Brighton gewechselt. Er bestritt 261 Pflichtspiele für den Klub aus Südengland, war Publikumsliebling, Stammkraft und avancierte 2023 im reifen Fußballeralter von 32 Jahren zum Nationalspieler.

