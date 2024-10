Sieben sieglose Spiele waren anscheinend genug. Der Pott-Klub feuert nach der Niederlage gegen Hoffenheim ein wichtiges Duo.

Der VfL Bochum reagiert auf die sportliche Krise. Mit Cheftrainer Peter Zeidler und Sportdirektor Marc Lettau entlässt der Bundesligist auf einen Schlag gleich zwei wichtige Personalien.

"Trotz vieler Gespräche und Bemühungen in den vergangenen Wochen ist es nicht gelungen, signifikante Verbesserungen in sportlicher oder tabellarischer Hinsicht zu erzielen", heißt es in der Vereinsmitteilung. Es habe die Überzeugung gefehlt, dass der VfL "in der bisherigen personellen Konstellation das Ziel Klassenerhalt schaffen" könne.

In der vergangenen Spielzeit rettete sich der Bundesligist erst in der Relegation unter Letsch-Nachfolger Heiko Butscher. Nach sieben Spieltagen in dieser Saison kann das Schlusslicht weiterhin keinen Sieg bei nur einem Unentschieden gegen Aufsteiger Kiel vorweisen. Bei Hoffenheim kassierten die Bochumer zuletzt eine 1:3-Pleite.