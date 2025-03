Beim 1:0-Sieg von Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart avancierte Mario Götze zum Matchwinner. Lothar Matthäus zeigt sich beeindruckt vom dritten Frühling des Routiniers.

Mario Götze wurde im Topspiel der Bundesliga zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart zum entscheidenden Akteur.

Der 32-Jährige traf in der 70. Minute zum 1:0 Siegtreffer für die Hessen und sorgte so dafür, dass die SGE ihren Champions-League-Platz in der Bundesliga festigte.

Lothar Matthäus schwärmte im Nachhinein bei "Sky" vom Weltmeister von 2014: "Rotwein wird auch immer besser, wenn er älter wird – der Mario am meisten."

Auch sein Auftreten abseits des Platzes imponierte Matthäus. "Die Art und Weise, wie er hier steht: Lächelnd. Freundlich. Emotional. Zufrieden. Genau mit dieser Zufriedenheit kann er solche Leistungen bringen", so der 64-Jährige.