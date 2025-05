Nach einem Jahr Bundesliga muss Holstein Kiel den Weg zurück in die Zweitklassigkeit antreten. Der SC Freiburg steht vor der Krönung seiner Saison.

Tränen im hohen Norden: Holstein Kiels Abenteuer Bundesliga ist nach einem Jahr schon wieder beendet - der SC Freiburg träumt dagegen vom Champions-League-Coup. Während die Norddeutschen nach dem 1:2 (1:1) gegen die Breisgauer am 33. Spieltag alle Hoffnungen aufgeben müssen, ist das Überraschungsteam der Saison von Trainer Julian Schuster der erstmaligen Königsklassen-Qualifikation ganz nah.

Johan Manzambi (45.+2) und Lukas Höler (58.) sorgten nach dem Gegentreffer von Lasse Rosenboom (24.) für den 16. Saisonsieg des SCF, der in ganz neue Sphären vorstoßen und bald gegen Barcelona oder Paris antreten könnte. Die Kieler dürfen zum Abschluss bei Borussia Dortmund noch einmal fußballerische Höhenluft schnuppern, bevor sie in der kommenden Saison wieder in der 2. Liga antreten müssen.

Es stand für beide Teams unheimlich viel auf dem Spiel, die Anspannung war vor dem Anpfiff spürbar, die favorisierten Gäste waren durchaus gewarnt. Die Kieler hatten die vorangegangenen Partien gegen Mönchengladbach (4:3) und in Augsburg (3:1) gewonnen und dabei eine deutliche Entwicklung im Vergleich zum Saisonbeginn nachgewiesen.

"Viele hatten uns schon abgeschrieben - aber die Mannschaft ist so heiß, das habe ich lange nicht mehr erlebt", sagte der gesperrte Kieler Mittelfeldmotor Nicolai Remberg bei "Sky".

