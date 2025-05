Diese Wucht bekam sein Team am Samstagnachmittag direkt zu spüren. Werder begann druckvoll und hatte schon nach 180 Sekunden die erste dicke Chance. Das Leder landete bei Marvin Ducksch, der aus sechs Metern allerdings zu ungenau zielte und in Peter Gulacsi seinen Meister fand. Jenem Keeper also, der nach seiner Zwangspause wegen einer Gehirnerschütterung ins RB-Tor zurückkehrte.

Gulacsi stoppt Schmid im letzten Moment

Auch in der Folge bestimmte Grün-Weiß das Geschehen, die Resthoffnung auf Europa schien die Bremer in der ersten halben Stunde jedenfalls zu beflügeln. Die Gastgeber traten dominant und mutig auf - und hätten in der 38. Minute in Führung gehen müssen. Nach einem feinen Zuspiel von Ducksch lief Romano Schmid plötzlich mutterseelenallein auf Gulacsi zu, scheiterte aber beim Versuch, den Ungarn zu umkurven.

Und Leipzig? Wirkte im Vorwärtsgang lange Zeit uninspiriert und fahrig und verzettelte sich in der gegnerischen Hälfte ein ums andere Mal in Einzelaktionen. Eine echte Torchance erspielte sich die Löw-Elf, die ohne die gelb-gesperrten David Raum und Kevin Kampl auskommen mussten, im gesamten ersten Durchgang nicht.

Auch nach dem Seitenwechsel erwischten die Bremer den deutlich besseren Start und hatte direkt drei richtig dicke Chancen. Erst drosch Felix Agu den Ball nach 23 Sekunden aus kurzer Distanz über das Tor, dann wurde ein Schuss Agus aus sieben Metern nur anderthalb Minuten später im letzten Moment geblockt. Und erneut nur 30 Sekunden später parierte schließlich Gulacsi fulminant gegen Oliver Burke, nachdem der aus kurzer Distanz abgezogen hatte.

In der Folge entwickelte sich vor den 41.000 Fans im Weserstadion ein offener Schlagabtausch, bei dem nun auch Leipzig zu Chancen kam. Ein Schlenzer von Xavi aus rund 20 Metern klatschte an den Pfosten (68.), zwei Minuten später kratzte Werder-Keeper Michael Zetterer einen Versuch des Niederländers aus dem Toreck. Auf der Gegenseite scheiterten die Bremer immer wieder an Gulacsi.