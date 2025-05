Der FC Bayern München trifft beim Meister-Schaulaufen im letzten Heimspiel der Saison auf Borussia Mönchengladbach. Es ist auch der Abschied von Urgestein Thomas Müller. Die Stimmen vor dem Spiel.

Der FC Bayern München hat die Deutsche Meisterschaft vergangenen Woche quasi auf dem Sofa unter Dach und Fach gebracht. Beim Edel-Restaurant Käfer feierten Spieler und Trainer den Gewinn der Schale, nachdem Bayer Leverkusen gepatzt hatte.

Damit wird das Duell mit Borussia Mönchengladbach am vorletzten Spieltag zum Schaulaufen in der Allianz Arena. Für Thomas Müller ist es die 13. Meisterschaft und zugleich das letzte Heimspiel für seine geliebten Bayern. Das sorgt für große Emotionen bei Spieler, Mannschaft und Fans.

ran hat die Stimmen vor Anpfiff gesammelt (Quelle: Sky).

Vincent Kompany...

...über Thomas Müller: Was ich diese ganze Woche gespürt habe: Es bedeutet nicht nur für Thomas viel, sondern auch für die Fans. Ich weiß nicht, für wen die Emotionen heute größer sind. Es ist schön, wenn so eine Beziehung über so eine lange Zeit so schön zu Ende geht. In den nächsten Jahren wird er noch stärker spüren, wie wichtig er für diesen Verein war.