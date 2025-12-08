Der Hamburger SV gewinnt das Nordderby gegen Werder Bremen dank eines Joker-Tores von Yussuf Poulsen. Danach scherzt der Ex-Leipziger über seine weitere Zukunft.

In der 84. Minute war es soweit. Yussuf Poulsen erzielte im Nordderby gegen Werder Bremen beim Spielstand von 2:2 seinen ersten Treffer für den Hamburger SV. Eine Premiere, die den Aufsteiger zu einem wichtigen Bundesligasieg führt.

"Mein erstes Tor, im Nordderby, vor der Nordkurve - mehr geht gar nicht", sagte der Derbyheld nach seinem emotionalen 3:2-Siegtreffer und scherzte: "Ich kann jetzt meine Karriere beenden."

Das wird Poulsen natürlich nicht tun, der Däne hat mit dem HSV in dieser Saison noch viel vor. Der 31-Jährige genoss nach schwierigen Wochen einfach den Triumph im Nordderby gegen den Erzrivalen, den Poulsen mit seinem Treffer in der 84. perfekt machte - nur Sekunden nach seiner Einwechslung.

"Genau für solche Momente wie heute spielen wir Fußball", sagte Poulsen.

Im Sommer wechselte der Angreifer von RB Leipzig zum Aufsteiger an die Elbe, Trainer Merlin Polzin machte ihn überraschend gleich zum Kapitän - doch Blessuren bremsten den Pechvogel immer wieder aus. Bisher kommt Poulsen nur auf 190 Bundesliga-Minuten in dieser Saison - ausgerechnet gegen Werder traf er erstmals für den HSV.