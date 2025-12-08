- Anzeige -
Bundesliga: Yussuf Poulsen schießt den HSV zum Derbysieg - "Kann jetzt meine Karriere beenden"

  • Aktualisiert: 08.12.2025
  • 05:33 Uhr
  • SID

Der Hamburger SV gewinnt das Nordderby gegen Werder Bremen dank eines Joker-Tores von Yussuf Poulsen. Danach scherzt der Ex-Leipziger über seine weitere Zukunft.

In der 84. Minute war es soweit. Yussuf Poulsen erzielte im Nordderby gegen Werder Bremen beim Spielstand von 2:2 seinen ersten Treffer für den Hamburger SV. Eine Premiere, die den Aufsteiger zu einem wichtigen Bundesligasieg führt.

"Mein erstes Tor, im Nordderby, vor der Nordkurve - mehr geht gar nicht", sagte der Derbyheld nach seinem emotionalen 3:2-Siegtreffer und scherzte: "Ich kann jetzt meine Karriere beenden."

Das wird Poulsen natürlich nicht tun, der Däne hat mit dem HSV in dieser Saison noch viel vor. Der 31-Jährige genoss nach schwierigen Wochen einfach den Triumph im Nordderby gegen den Erzrivalen, den Poulsen mit seinem Treffer in der 84. perfekt machte - nur Sekunden nach seiner Einwechslung.

"Genau für solche Momente wie heute spielen wir Fußball", sagte Poulsen.

Im Sommer wechselte der Angreifer von RB Leipzig zum Aufsteiger an die Elbe, Trainer Merlin Polzin machte ihn überraschend gleich zum Kapitän - doch Blessuren bremsten den Pechvogel immer wieder aus. Bisher kommt Poulsen nur auf 190 Bundesliga-Minuten in dieser Saison - ausgerechnet gegen Werder traf er erstmals für den HSV.

HSV: Sieg im Nordderby richtungsweisend

"Das war sicherlich eines der heißesten Bundesliga-Spiele, die ich in meiner Karriere erlebt habe", sagte Poulsen, neben den HSV-Fans jubelte ihm auch sein kleiner Sohn auf der Tribüne zu.

Unter Trainer Merlin Polzin und mit der "Energie von den Rängen", wie der Coach sagte, macht der HSV aus dem Volkspark eine echte Festung: Alle vier Saisonsiege holten die "Rothosen" zu Hause.

"Man sieht, dass wir konkurrenzfähig sind in der Liga", sagte Poulsen, der Blick auf die Tabelle mit Platz 13 und 15 Punkten stimmt ihn zuversichtlich für das, was noch kommt: "Vom Gefühl her sind wir jetzt da, wo wir sein wollen. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern."

