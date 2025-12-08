Manuel Baum erreicht sein 100. Pflichtspiel in Bundesliga und DFB-Pokal – und muss nun ein längst vergessenes Familienversprechen einlösen. "Weil ich nicht damit gerechnet habe", steht plötzlich ein Pferdekauf im Raum.

Manuel Baum hat ein Problem - mit seiner Tochter. Und einem Pferd.

Er habe sich irgendwann mal "innerfamiliär ein bisschen aus dem Fenster gelehnt", berichtete der Interimstrainer des FC Augsburg in der BR-Sendung "Blickpunkt Sport", dass er seine Noemi zu seinem 100. Pflichtspiel als Bundesliga-Trainer besonders beschenken würde. "Wenn es 100 werden, dann kriegst ein Pferd!"

Das Versprechen gab er leichten Herzens, meinte Baum, "weil ich nicht damit gerechnet" habe, dass zu seinen 98 Partien von 2016 bis 2020 noch welche dazukommen würden.

Dann aber sprang der "Leiter Entwicklung & Fußball-Innovation" beim FCA als Nachfolger von Sandro Wagner ein - und muss sich jetzt plötzlich in der Familie erklären.