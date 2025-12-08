Bundesliga live in SAt.1, auf Joyn und ran.de
Bundesliga: Augsburg-Trainer Manuel Baum vor 100. Pflichtspiel – Jetzt braucht er wohl ein Pferd
- Aktualisiert: 08.12.2025
- 10:15 Uhr
- SID
Manuel Baum erreicht sein 100. Pflichtspiel in Bundesliga und DFB-Pokal – und muss nun ein längst vergessenes Familienversprechen einlösen. "Weil ich nicht damit gerechnet habe", steht plötzlich ein Pferdekauf im Raum.
Manuel Baum hat ein Problem - mit seiner Tochter. Und einem Pferd.
Er habe sich irgendwann mal "innerfamiliär ein bisschen aus dem Fenster gelehnt", berichtete der Interimstrainer des FC Augsburg in der BR-Sendung "Blickpunkt Sport", dass er seine Noemi zu seinem 100. Pflichtspiel als Bundesliga-Trainer besonders beschenken würde. "Wenn es 100 werden, dann kriegst ein Pferd!"
Das Versprechen gab er leichten Herzens, meinte Baum, "weil ich nicht damit gerechnet" habe, dass zu seinen 98 Partien von 2016 bis 2020 noch welche dazukommen würden.
Dann aber sprang der "Leiter Entwicklung & Fußball-Innovation" beim FCA als Nachfolger von Sandro Wagner ein - und muss sich jetzt plötzlich in der Familie erklären.
Manuel Baum steht vor 100. Pflichtspiel
"Ich bilde mir zumindest ein, wenn man so 100 Spiele als Bundesliga-Trainer hat, dann ist man so ein echter Bundesliga-Trainer", sagte Baum und ergänzte: "Wenn man jetzt zählen kann..."
Bei seiner Rückkehr gegen Bayer Leverkusen (2:0) saß er zum 93. Mal bei einem Spiel im Oberhaus auf der Bank, dazu kommen sechs Partien als Bundesligacoach im Pokal.
Weil sich Baum seinem FCA bis zur Winterpause verpflichtet hat, ehe ein Nachfolger dauerhaft übernehmen soll, werden es Ende Dezember 101 Spiele sein. "Da", sagte Baum, "muss ich was regeln zuhause." Ein Pferd muss her!