Die Bundesliga Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen ist abgesagt. Das gab die DFL am späten Dienstagnachmittag bekannt.

Dritte Spielabsage in der Bundesliga im neuen Kalenderjahr. Aufgrund von wetterbedingten Risiken am Stadiondach kann das Heimspiel des Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen nicht wie geplant am Dienstagabend ab 20:30 Uhr stattfinden.

Wie "Sky" meldet, "befindet sich auf dem Dach des Volksparkstadions offenbar zu viel tauendes Eis, das einen sicheren Ablauf des Stadionbesuchs wohl unmöglich macht".