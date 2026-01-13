- Anzeige -
Bundesliga: Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen abgesagt

  • Aktualisiert: 13.01.2026
  • 18:13 Uhr

Die Bundesliga Partie zwischen dem Hamburger SV und Bayer Leverkusen ist abgesagt. Das gab die DFL am späten Dienstagnachmittag bekannt.

Dritte Spielabsage in der Bundesliga im neuen Kalenderjahr. Aufgrund von wetterbedingten Risiken am Stadiondach kann das Heimspiel des Hamburger SV gegen Bayer Leverkusen nicht wie geplant am Dienstagabend ab 20:30 Uhr stattfinden.

Wie "Sky" meldet, "befindet sich auf dem Dach des Volksparkstadions  offenbar zu viel tauendes Eis, das einen sicheren Ablauf des Stadionbesuchs wohl unmöglich macht".

DFL: Volksparkstadion muss kurzfristig gesperrt werden

Die Partie ist schon das dritte Spiel, das im Januar 2026 den winterlichen Verhältnissen in Norddeutschland zum Opfer fällt.

Bereits am vergangenen Samstag mussten die Begegnungen zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim sowie zwischen dem FC St. Pauli und RB Leipzig abgesagt werden.

Für beide Spiele wurde am Dienstag der Nachholtermin bekanntgegeben. Sie wurden für den 27. Januar um 20:30 Uhr neu angesetzt.

