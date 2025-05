Der 1. FC Heidenheim muss im Kampf gegen den Abstieg aus der Bundesliga eine Extrarunde drehen.

Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt verpasste es am letzten Spieltag beim 1:4 (0:2) gegen Werder Bremen, die TSG Hoffenheim noch von Platz 15 zu verdrängen.

Heidenheim spielt in der Relegation (am 22. und 26. Mai live in Sat.1, JOYN und ran.de) gegen den Tabellen-Dritten der 2. Liga um den Klassenverbleib. Das Hinspiel findet am kommenden Donnerstag (20.30 Uhr) in Heidenheim statt, der Gegner entscheidet sich am Sonntag.