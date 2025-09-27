Anzeige
Bundesliga - 1. FC Köln: Aufsteiger erwirtschaftete Gewinn

Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat das zurückliegende Zweitligajahr wirtschaftlich unbeschadet überstanden.

Der 1. FC Köln vermeldete auf seiner Mitgliederversammlung am Samstag bei einem Umsatz von 150,8 Millionen Euro einen Überschuss in Höhe von 5,4 Millionen Euro nach Steuern.

Beigetragen zu diesem Ergebnis haben unter anderem Transfers wie jener von Torwart Jonas Urbig zum FC Bayern.

"Wir sind finanziell stabil und handlungsfähig aufgestiegen. Die Lizenz für die laufende Saison haben wir ohne Auflagen erhalten", erklärte FC-Geschäftsführer Philipp Türoff.

1. FC Köln baut Verbindlichkeiten ab

Köln habe "die herausfordernde Situation auch wirtschaftlich bewältigt". Im Vorjahr lag der Gewinn der 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA noch bei 11,8 Millionen Euro, der Umsatz betrug 159 Millionen.

Aber: Die Verbindlichkeiten des Klubs liegen "nur" noch bei 32,2 Millionen Euro (Vorjahr: 37,8 Mio.). Das Eigenkapital wuchs von 26 auf 29,4 Millionen.

FC Bayern München: Die jüngsten Debütanten des Klubs - Wisdom Mike neu auf Platz 2

1 / 16
<em><strong>Wisdom Mike auf Platz 2: Die jüngsten Bayern-Debütanten</strong><br>Beim 4:0-Sieg des FC Bayern am 26. September 2025 gegen Werder Bremen hat Wisdom Mike (Mi.) sein Pflichtspiel-Debüt für den Rekordmeister gefeiert. Damit ist der 17-Jährige nun einer der jüngsten Spieler in der Historie des Rekordmeisters. <strong>ran</strong> zeigt die Top 15 der jüngsten Debütanten. (Stand: 27. September 2025/Quelle: transfermarkt.de/Anmerkung: Berücksichtigt sind nur Spieler, die seit Einführung der Bundesliga debütierten)</em>
© Getty Images/imago

Wisdom Mike auf Platz 2: Die jüngsten Bayern-Debütanten
Beim 4:0-Sieg des FC Bayern am 26. September 2025 gegen Werder Bremen hat Wisdom Mike (Mi.) sein Pflichtspiel-Debüt für den Rekordmeister gefeiert. Damit ist der 17-Jährige nun einer der jüngsten Spieler in der Historie des Rekordmeisters. ran zeigt die Top 15 der jüngsten Debütanten. (Stand: 27. September 2025/Quelle: transfermarkt.de/Anmerkung: Berücksichtigt sind nur Spieler, die seit Einführung der Bundesliga debütierten)

<strong>Platz 15: Franck Evina</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong>&nbsp;17 Jahre, neun Monate, 23 Tage<br><strong>Begegnung:</strong> FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 4:1 (28. April 2018, Bundesliga)
© 2018 Getty Images

Platz 15: Franck Evina
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, neun Monate, 23 Tage
Begegnung: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 4:1 (28. April 2018, Bundesliga)

<strong>Platz 14: Berkant Göktan</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, neun Monate, 18 Tage<br><strong>Begegnung:</strong> FC Bayern München - Manchester United 2:2 (30. September 1998, Champions League)
© Bongarts

Platz 14: Berkant Göktan
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, neun Monate, 18 Tage
Begegnung: FC Bayern München - Manchester United 2:2 (30. September 1998, Champions League)

<strong>Platz 13: Gianluca Gaudino</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, neun Monate, zwei Tage<br><strong>Begegnung:</strong>&nbsp;Borussia Dortmund - FC Bayern München 2:0 (<br>13. August 2014, DFL-Supercup)
© 2014 Getty Images

Platz 13: Gianluca Gaudino
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, neun Monate, zwei Tage
Begegnung: Borussia Dortmund - FC Bayern München 2:0 (
13. August 2014, DFL-Supercup)

<strong>Platz 12: Toni Kroos</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, acht Monate, 22 Tage<br><strong>Begegnung:</strong> FC Bayern München - Energie Cottbus 5:0 (26. September 2007, Bundesliga)
© 2007 Getty Images

Platz 12: Toni Kroos
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, acht Monate, 22 Tage
Begegnung: FC Bayern München - Energie Cottbus 5:0 (26. September 2007, Bundesliga)

<strong>Platz 11: Pierre-Emile Höjbjerg</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, acht Monate, acht Tage<br><strong>Begegnung:</strong> FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 4:0 (13. April 2013, Bundesliga)
© 2013 Getty Images

Platz 11: Pierre-Emile Höjbjerg
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, acht Monate, acht Tage
Begegnung: FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 4:0 (13. April 2013, Bundesliga)

<strong>Platz 10: Bright Arrey-Mbi</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, acht Monate, fünf Tage<br><strong>Begegnung:</strong>&nbsp;Atletico Madrid - FC Bayern München 1:1 (1. Dezember 2020, Champions League)
© 2020 Getty Images

Platz 10: Bright Arrey-Mbi
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, acht Monate, fünf Tage
Begegnung: Atletico Madrid - FC Bayern München 1:1 (1. Dezember 2020, Champions League)

<strong>Platz 9: Armindo Sieb</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, sieben Monate, 28 Tage<br><strong>Begegnung:</strong> 1. FC Düren - FC Bayern München 0:3 (15. Oktober 2020, DFB-Pokal)
© imago images/MIS

Platz 9: Armindo Sieb
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, sieben Monate, 28 Tage
Begegnung: 1. FC Düren - FC Bayern München 0:3 (15. Oktober 2020, DFB-Pokal)

<strong>Platz 8: David Alaba</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, sieben Monate, 17 Tage<br><strong>Begegnung:</strong>&nbsp;FC Bayern München - SpVgg Greuther Fürth 6:2 (10. Februar 2010, DFB-Pokal)
© imago sportfotodienst

Platz 8: David Alaba
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, sieben Monate, 17 Tage
Begegnung: FC Bayern München - SpVgg Greuther Fürth 6:2 (10. Februar 2010, DFB-Pokal)

<strong>Platz 8: Mats Hummels</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, sieben Monate, 17 Tage<br><strong>Begegnung:</strong> FC Bayern München - FC Schalke 04 4:1 (2. August 2006, Liga-Pokal)
© imago/Sammy Minkoff

Platz 8: Mats Hummels
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, sieben Monate, 17 Tage
Begegnung: FC Bayern München - FC Schalke 04 4:1 (2. August 2006, Liga-Pokal)

<strong>Platz 6: Jamal Musiala</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, drei Monate, 25 Tage<br><strong>Begegnung:</strong> FC Bayern München - SC Freiburg 3:1 (20. Juni 2020, Bundesliga)
© 2020 Getty Images

Platz 6: Jamal Musiala
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, drei Monate, 25 Tage
Begegnung: FC Bayern München - SC Freiburg 3:1 (20. Juni 2020, Bundesliga)

<strong>Platz 5: Lennart Karl</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, drei Monate, 24 Tage<br><strong>Begegnung:</strong> FC Bayern München - Auckland City FC 10:0 (15. Juni 2025, FIFA Klub-WM)
© 2025 Getty Images

Platz 5: Lennart Karl
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, drei Monate, 24 Tage
Begegnung: FC Bayern München - Auckland City FC 10:0 (15. Juni 2025, FIFA Klub-WM)

<strong>Platz 4: Mathys Tel</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, drei Monate, 24 Tage<br><strong>Begegnung:</strong>&nbsp;Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 1:6 (5. August.2022, Bundesliga)
© 2022 Getty Images

Platz 4: Mathys Tel
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, drei Monate, 24 Tage
Begegnung: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 1:6 (5. August.2022, Bundesliga)

<strong>Platz 3: Arijon Ibrahimovic</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, zwei Monate<br><strong>Begegnung:</strong>&nbsp;FC Bayern München - VfL Bochum 3:0 (11. Februar 2023, Bundesliga)
© 2023 Getty Images

Platz 3: Arijon Ibrahimovic
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, zwei Monate
Begegnung: FC Bayern München - VfL Bochum 3:0 (11. Februar 2023, Bundesliga)

<strong>Platz 2: Wisdom Mike</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, zwei Tage<br><strong>Begegnung:</strong> FC Bayern München - SV Werder Bremen 4:0 (26. September 2025. Bundesliga)
© 2025 Getty Images

Platz 2: Wisdom Mike
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, zwei Tage
Begegnung: FC Bayern München - SV Werder Bremen 4:0 (26. September 2025. Bundesliga)

<strong>Platz 1: Paul Wanner</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 16 Jahre, 15 Tage<br><strong>Begegnung:</strong> FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 1:2 (7. Januar 2022. Bundesliga)
© 2022 Getty Images

Platz 1: Paul Wanner
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 16 Jahre, 15 Tage
Begegnung: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 1:2 (7. Januar 2022. Bundesliga)

Der FC führte 14 Millionen Euro an zinstragenden Finanzierungsverpflichtungen zurück, darunter unter anderem eine Fananleihe, die seit 2005 in den Verbindlichkeiten des Klubs geführt wurde. Zugleich investierte er in die sportliche Infrastruktur.

Laut Türoff setze der erste Bundesliga-Meister auch "in Zukunft auf eine verantwortungsvolle kaufmännische und sportliche Strategie", Man müsse "sehr achtsam mit dem Geld des FC umgehen, um die angestrebten Ziele zu erreichen".

