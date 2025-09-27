Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln hat das zurückliegende Zweitligajahr wirtschaftlich unbeschadet überstanden. Der 1. FC Köln vermeldete auf seiner Mitgliederversammlung am Samstag bei einem Umsatz von 150,8 Millionen Euro einen Überschuss in Höhe von 5,4 Millionen Euro nach Steuern. Beigetragen zu diesem Ergebnis haben unter anderem Transfers wie jener von Torwart Jonas Urbig zum FC Bayern. Bayern-Noten vs. Werder: Kane historisch gut, auch Neuzugang überzeugt

Netzer über Hoeneß: "Zu eng mit Bayern verbunden" "Wir sind finanziell stabil und handlungsfähig aufgestiegen. Die Lizenz für die laufende Saison haben wir ohne Auflagen erhalten", erklärte FC-Geschäftsführer Philipp Türoff.

Anzeige

Anzeige

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Anzeige

Anzeige

1. FC Köln baut Verbindlichkeiten ab Köln habe "die herausfordernde Situation auch wirtschaftlich bewältigt". Im Vorjahr lag der Gewinn der 1. FC Köln GmbH & Co. KGaA noch bei 11,8 Millionen Euro, der Umsatz betrug 159 Millionen. Aber: Die Verbindlichkeiten des Klubs liegen "nur" noch bei 32,2 Millionen Euro (Vorjahr: 37,8 Mio.). Das Eigenkapital wuchs von 26 auf 29,4 Millionen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

FC Bayern München: Die jüngsten Debütanten des Klubs - Wisdom Mike neu auf Platz 2 1 / 16 © Getty Images/imago Wisdom Mike auf Platz 2: Die jüngsten Bayern-Debütanten

Beim 4:0-Sieg des FC Bayern am 26. September 2025 gegen Werder Bremen hat Wisdom Mike (Mi.) sein Pflichtspiel-Debüt für den Rekordmeister gefeiert. Damit ist der 17-Jährige nun einer der jüngsten Spieler in der Historie des Rekordmeisters. ran zeigt die Top 15 der jüngsten Debütanten. (Stand: 27. September 2025/Quelle: transfermarkt.de/Anmerkung: Berücksichtigt sind nur Spieler, die seit Einführung der Bundesliga debütierten) © 2018 Getty Images Platz 15: Franck Evina

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, neun Monate, 23 Tage

Begegnung: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 4:1 (28. April 2018, Bundesliga) © Bongarts Platz 14: Berkant Göktan

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, neun Monate, 18 Tage

Begegnung: FC Bayern München - Manchester United 2:2 (30. September 1998, Champions League) © 2014 Getty Images Platz 13: Gianluca Gaudino

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, neun Monate, zwei Tage

Begegnung: Borussia Dortmund - FC Bayern München 2:0 (

13. August 2014, DFL-Supercup) © 2007 Getty Images Platz 12: Toni Kroos

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, acht Monate, 22 Tage

Begegnung: FC Bayern München - Energie Cottbus 5:0 (26. September 2007, Bundesliga) © 2013 Getty Images Platz 11: Pierre-Emile Höjbjerg

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, acht Monate, acht Tage

Begegnung: FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 4:0 (13. April 2013, Bundesliga) © 2020 Getty Images Platz 10: Bright Arrey-Mbi

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, acht Monate, fünf Tage

Begegnung: Atletico Madrid - FC Bayern München 1:1 (1. Dezember 2020, Champions League) © imago images/MIS Platz 9: Armindo Sieb

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, sieben Monate, 28 Tage

Begegnung: 1. FC Düren - FC Bayern München 0:3 (15. Oktober 2020, DFB-Pokal) © imago sportfotodienst Platz 8: David Alaba

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, sieben Monate, 17 Tage

Begegnung: FC Bayern München - SpVgg Greuther Fürth 6:2 (10. Februar 2010, DFB-Pokal) © imago/Sammy Minkoff Platz 8: Mats Hummels

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, sieben Monate, 17 Tage

Begegnung: FC Bayern München - FC Schalke 04 4:1 (2. August 2006, Liga-Pokal) © 2020 Getty Images Platz 6: Jamal Musiala

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, drei Monate, 25 Tage

Begegnung: FC Bayern München - SC Freiburg 3:1 (20. Juni 2020, Bundesliga) © 2025 Getty Images Platz 5: Lennart Karl

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, drei Monate, 24 Tage

Begegnung: FC Bayern München - Auckland City FC 10:0 (15. Juni 2025, FIFA Klub-WM) © 2022 Getty Images Platz 4: Mathys Tel

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, drei Monate, 24 Tage

Begegnung: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 1:6 (5. August.2022, Bundesliga) © 2023 Getty Images Platz 3: Arijon Ibrahimovic

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, zwei Monate

Begegnung: FC Bayern München - VfL Bochum 3:0 (11. Februar 2023, Bundesliga) © 2025 Getty Images Platz 2: Wisdom Mike

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, zwei Tage

Begegnung: FC Bayern München - SV Werder Bremen 4:0 (26. September 2025. Bundesliga) © 2022 Getty Images Platz 1: Paul Wanner

Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 16 Jahre, 15 Tage

Begegnung: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 1:2 (7. Januar 2022. Bundesliga)