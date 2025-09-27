Anzeige

Karl Heins Weg zu Werder Bremen "Ich bin hier, um mich zu beweisen, und egal, wie die Trainer am Ende entscheiden – ich bin da, um meinen Job zu machen und der Mannschaft zu helfen", sagte Hein nach dem Spiel. Der Weg dorthin war lang: Der 23-jährige Torwart aus Polva in Estland wechselte 2015 zur Nachwuchsakademie des FC Nomme United. Schon mit 14 Jahren spielte er in der U17, mit 15 debütierte er in der ersten Mannschaft in der dritthöchsten estnischen Liga. 2018 folgte der Sprung nach England in die Akademie des FC Arsenal, über die U18- und Reserveteams arbeitete sich Hein Schritt für Schritt in den Profikader der Gunners. Leihen nach Reading, Real Valladolid und nun zu Werder Bremen gehörten zu seiner Entwicklung.

Debüt gegen FC Bayern: Karl Hein beeindruckt bei Werder Bremen In Bremen bekam Hein gleich eine Bühne, die kaum größer hätte sein können. Das Bayern-Spiel endete zwar 0:4, doch mit zwei souveränen Paraden gegen Harry Kane gleich zu Beginn zog Hein bereits die ersten Blicke auf sich. Wer ihn bis dahin noch nicht auf dem Schirm hatte, musste nicht lange warten: In der Mitte der ersten Halbzeit sprintete er in Manuel-Neuer-Manier aus dem Strafraum und katapultierte einen langen Ball kurz vor Michael Olise mit einem Flugkopfball ins Aus. "Das ist es, was ich liebe - in diesen Stadien zu spielen. Als junges estnisches Kind träumte ich nur davon, in der Bundesliga zu spielen, gegen diese Spieler und mit meinem Team anzutreten", sagt Hein über den Moment, von dem er immer geträumt hatte.

FC-Bayern-Boss lobt Karl Hein Der Auftritt des jungen Esten blieb auch bei den Bayern nicht unbemerkt. "Ich fand auch, dass insbesondere der Torwart von Werder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Wir hätten sonst sicherlich auch höher gewinnen können", lobte Bayerns Vorstands-Boss Jan-Christian Dreesen. Trotz dieser Leistung wird bei Werder die Nummer-1-Diskussion vermutlich nicht sofort neu aufgerollt – Hein respektiert das: "Wir sind zwei junge Spieler, die hungrig sind, ihre Karriere voranzubringen, und ich respektiere Mio, was auch immer die Trainer entscheiden." Seine Leihe nach Bremen war ein klarer Schritt, um auf höchstem Niveau Spielpraxis zu sammeln. Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder, erklärte bei der Verpflichtung: "Wir haben mit ihm einen Keeper verpflichtet, der im letzten Jahr bereits in La Liga überzeugen konnte und auch in der Nationalmannschaft Estlands seine Qualitäten gezeigt hat."