Anzeige
BUNDESLIGA LIVE IN SAT.1, AUF JOYN UND IM STREAM AUF RAN.DE

Werder Bremen: Traum-Debüt von Karl Hein gegen FC Bayern sorgt für Torwart-Dilemma

  • Veröffentlicht: 27.09.2025
  • 13:19 Uhr
  • Nicolas Gödtel

Werder Bremens Backup-Keeper Karl Hein zeigt gegen den FC Bayern eine Glanzleistung – trotz der 0:4-Niederlage. Der 23-jährige Este hinterlässt damit Eindruck und wirft bei Bremen die Frage auf, wer künftig zwischen den Pfosten stehen wird.

Wenn man es ganz nüchtern betrachtet, resultierte das Bundesliga-Debüt von Werder Bremens Karl Hein aus einer Kette an Ereignissen der letzten Wochen.

Alles beginnt in Frankfurt: Kevin Trapp wechselte von der Eintracht zu FC Paris, woraufhin Michael Zetterer Bremen Richtung Main verließ.

Dadurch rückte der eigentliche Backup Mio Backhaus zur neuen Nummer 1 auf – verletzte sich aber kurzfristig.

Plötzlich durfte Hein sein Debüt gleich gegen den FC Bayern in der Allianz Arena geben.

Anzeige
Anzeige

FC Bayern: Haar in der Suppe trotz 4:0-Sieg? Für Kompany immer

Anzeige
Anzeige

Karl Heins Weg zu Werder Bremen

"Ich bin hier, um mich zu beweisen, und egal, wie die Trainer am Ende entscheiden – ich bin da, um meinen Job zu machen und der Mannschaft zu helfen", sagte Hein nach dem Spiel.

Der Weg dorthin war lang: Der 23-jährige Torwart aus Polva in Estland wechselte 2015 zur Nachwuchsakademie des FC Nomme United.

Schon mit 14 Jahren spielte er in der U17, mit 15 debütierte er in der ersten Mannschaft in der dritthöchsten estnischen Liga.

2018 folgte der Sprung nach England in die Akademie des FC Arsenal, über die U18- und Reserveteams arbeitete sich Hein Schritt für Schritt in den Profikader der Gunners.

Leihen nach Reading, Real Valladolid und nun zu Werder Bremen gehörten zu seiner Entwicklung.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

FC Bayern München: Die jüngsten Debütanten des Klubs - Wisdom Mike neu auf Platz 2

1 / 16
<em><strong>Wisdom Mike auf Platz 2: Die jüngsten Bayern-Debütanten</strong><br>Beim 4:0-Sieg des FC Bayern am 26. September 2025 gegen Werder Bremen hat Wisdom Mike (Mi.) sein Pflichtspiel-Debüt für den Rekordmeister gefeiert. Damit ist der 17-Jährige nun einer der jüngsten Spieler in der Historie des Rekordmeisters. <strong>ran</strong> zeigt die Top 15 der jüngsten Debütanten. (Stand: 27. September 2025/Quelle: transfermarkt.de/Anmerkung: Berücksichtigt sind nur Spieler, die seit Einführung der Bundesliga debütierten)</em>
© Getty Images/imago

Wisdom Mike auf Platz 2: Die jüngsten Bayern-Debütanten
Beim 4:0-Sieg des FC Bayern am 26. September 2025 gegen Werder Bremen hat Wisdom Mike (Mi.) sein Pflichtspiel-Debüt für den Rekordmeister gefeiert. Damit ist der 17-Jährige nun einer der jüngsten Spieler in der Historie des Rekordmeisters. ran zeigt die Top 15 der jüngsten Debütanten. (Stand: 27. September 2025/Quelle: transfermarkt.de/Anmerkung: Berücksichtigt sind nur Spieler, die seit Einführung der Bundesliga debütierten)

<strong>Platz 15: Franck Evina</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong>&nbsp;17 Jahre, neun Monate, 23 Tage<br><strong>Begegnung:</strong> FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 4:1 (28. April 2018, Bundesliga)
© 2018 Getty Images

Platz 15: Franck Evina
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, neun Monate, 23 Tage
Begegnung: FC Bayern München - Eintracht Frankfurt 4:1 (28. April 2018, Bundesliga)

<strong>Platz 14: Berkant Göktan</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, neun Monate, 18 Tage<br><strong>Begegnung:</strong> FC Bayern München - Manchester United 2:2 (30. September 1998, Champions League)
© Bongarts

Platz 14: Berkant Göktan
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, neun Monate, 18 Tage
Begegnung: FC Bayern München - Manchester United 2:2 (30. September 1998, Champions League)

<strong>Platz 13: Gianluca Gaudino</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, neun Monate, zwei Tage<br><strong>Begegnung:</strong>&nbsp;Borussia Dortmund - FC Bayern München 2:0 (<br>13. August 2014, DFL-Supercup)
© 2014 Getty Images

Platz 13: Gianluca Gaudino
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, neun Monate, zwei Tage
Begegnung: Borussia Dortmund - FC Bayern München 2:0 (
13. August 2014, DFL-Supercup)

<strong>Platz 12: Toni Kroos</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, acht Monate, 22 Tage<br><strong>Begegnung:</strong> FC Bayern München - Energie Cottbus 5:0 (26. September 2007, Bundesliga)
© 2007 Getty Images

Platz 12: Toni Kroos
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, acht Monate, 22 Tage
Begegnung: FC Bayern München - Energie Cottbus 5:0 (26. September 2007, Bundesliga)

<strong>Platz 11: Pierre-Emile Höjbjerg</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, acht Monate, acht Tage<br><strong>Begegnung:</strong> FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 4:0 (13. April 2013, Bundesliga)
© 2013 Getty Images

Platz 11: Pierre-Emile Höjbjerg
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, acht Monate, acht Tage
Begegnung: FC Bayern München - 1. FC Nürnberg 4:0 (13. April 2013, Bundesliga)

<strong>Platz 10: Bright Arrey-Mbi</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, acht Monate, fünf Tage<br><strong>Begegnung:</strong>&nbsp;Atletico Madrid - FC Bayern München 1:1 (1. Dezember 2020, Champions League)
© 2020 Getty Images

Platz 10: Bright Arrey-Mbi
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, acht Monate, fünf Tage
Begegnung: Atletico Madrid - FC Bayern München 1:1 (1. Dezember 2020, Champions League)

<strong>Platz 9: Armindo Sieb</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, sieben Monate, 28 Tage<br><strong>Begegnung:</strong> 1. FC Düren - FC Bayern München 0:3 (15. Oktober 2020, DFB-Pokal)
© imago images/MIS

Platz 9: Armindo Sieb
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, sieben Monate, 28 Tage
Begegnung: 1. FC Düren - FC Bayern München 0:3 (15. Oktober 2020, DFB-Pokal)

<strong>Platz 8: David Alaba</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, sieben Monate, 17 Tage<br><strong>Begegnung:</strong>&nbsp;FC Bayern München - SpVgg Greuther Fürth 6:2 (10. Februar 2010, DFB-Pokal)
© imago sportfotodienst

Platz 8: David Alaba
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, sieben Monate, 17 Tage
Begegnung: FC Bayern München - SpVgg Greuther Fürth 6:2 (10. Februar 2010, DFB-Pokal)

<strong>Platz 8: Mats Hummels</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, sieben Monate, 17 Tage<br><strong>Begegnung:</strong> FC Bayern München - FC Schalke 04 4:1 (2. August 2006, Liga-Pokal)
© imago/Sammy Minkoff

Platz 8: Mats Hummels
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, sieben Monate, 17 Tage
Begegnung: FC Bayern München - FC Schalke 04 4:1 (2. August 2006, Liga-Pokal)

<strong>Platz 6: Jamal Musiala</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, drei Monate, 25 Tage<br><strong>Begegnung:</strong> FC Bayern München - SC Freiburg 3:1 (20. Juni 2020, Bundesliga)
© 2020 Getty Images

Platz 6: Jamal Musiala
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, drei Monate, 25 Tage
Begegnung: FC Bayern München - SC Freiburg 3:1 (20. Juni 2020, Bundesliga)

<strong>Platz 5: Lennart Karl</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, drei Monate, 24 Tage<br><strong>Begegnung:</strong> FC Bayern München - Auckland City FC 10:0 (15. Juni 2025, FIFA Klub-WM)
© 2025 Getty Images

Platz 5: Lennart Karl
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, drei Monate, 24 Tage
Begegnung: FC Bayern München - Auckland City FC 10:0 (15. Juni 2025, FIFA Klub-WM)

<strong>Platz 4: Mathys Tel</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, drei Monate, 24 Tage<br><strong>Begegnung:</strong>&nbsp;Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 1:6 (5. August.2022, Bundesliga)
© 2022 Getty Images

Platz 4: Mathys Tel
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, drei Monate, 24 Tage
Begegnung: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München 1:6 (5. August.2022, Bundesliga)

<strong>Platz 3: Arijon Ibrahimovic</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, zwei Monate<br><strong>Begegnung:</strong>&nbsp;FC Bayern München - VfL Bochum 3:0 (11. Februar 2023, Bundesliga)
© 2023 Getty Images

Platz 3: Arijon Ibrahimovic
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, zwei Monate
Begegnung: FC Bayern München - VfL Bochum 3:0 (11. Februar 2023, Bundesliga)

<strong>Platz 2: Wisdom Mike</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 17 Jahre, zwei Tage<br><strong>Begegnung:</strong> FC Bayern München - SV Werder Bremen 4:0 (26. September 2025. Bundesliga)
© 2025 Getty Images

Platz 2: Wisdom Mike
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 17 Jahre, zwei Tage
Begegnung: FC Bayern München - SV Werder Bremen 4:0 (26. September 2025. Bundesliga)

<strong>Platz 1: Paul Wanner</strong><br><strong>Alter beim Pflichtspiel-Debüt:</strong> 16 Jahre, 15 Tage<br><strong>Begegnung:</strong> FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 1:2 (7. Januar 2022. Bundesliga)
© 2022 Getty Images

Platz 1: Paul Wanner
Alter beim Pflichtspiel-Debüt: 16 Jahre, 15 Tage
Begegnung: FC Bayern München - Borussia Mönchengladbach 1:2 (7. Januar 2022. Bundesliga)

Debüt gegen FC Bayern: Karl Hein beeindruckt bei Werder Bremen

In Bremen bekam Hein gleich eine Bühne, die kaum größer hätte sein können.

Das Bayern-Spiel endete zwar 0:4, doch mit zwei souveränen Paraden gegen Harry Kane gleich zu Beginn zog Hein bereits die ersten Blicke auf sich.

Wer ihn bis dahin noch nicht auf dem Schirm hatte, musste nicht lange warten: In der Mitte der ersten Halbzeit sprintete er in Manuel-Neuer-Manier aus dem Strafraum und katapultierte einen langen Ball kurz vor Michael Olise mit einem Flugkopfball ins Aus.

"Das ist es, was ich liebe - in diesen Stadien zu spielen. Als junges estnisches Kind träumte ich nur davon, in der Bundesliga zu spielen, gegen diese Spieler und mit meinem Team anzutreten", sagt Hein über den Moment, von dem er immer geträumt hatte.

Bundesliga: Marco Friedl nach Elfmeter gegen Harry Kane - "Bin immer ehrlich"

Anzeige
Anzeige

FC-Bayern-Boss lobt Karl Hein

Der Auftritt des jungen Esten blieb auch bei den Bayern nicht unbemerkt. "Ich fand auch, dass insbesondere der Torwart von Werder ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Wir hätten sonst sicherlich auch höher gewinnen können", lobte Bayerns Vorstands-Boss Jan-Christian Dreesen.

Trotz dieser Leistung wird bei Werder die Nummer-1-Diskussion vermutlich nicht sofort neu aufgerollt – Hein respektiert das: "Wir sind zwei junge Spieler, die hungrig sind, ihre Karriere voranzubringen, und ich respektiere Mio, was auch immer die Trainer entscheiden."

Seine Leihe nach Bremen war ein klarer Schritt, um auf höchstem Niveau Spielpraxis zu sammeln.

Peter Niemeyer, Leiter Profifußball bei Werder, erklärte bei der Verpflichtung: "Wir haben mit ihm einen Keeper verpflichtet, der im letzten Jahr bereits in La Liga überzeugen konnte und auch in der Nationalmannschaft Estlands seine Qualitäten gezeigt hat."

Karl Hein rollt die Torwartfrage bei Werder Bremen auf

Und Karl Hein? Durch sein Spiel dürfte er bei Werder Bremen die Diskussionen um die Torwartfrage doch nochmal anstoßen – er hat gezeigt, dass er als estnischer Nationaltorwart in der Bundesliga gegen Top-Mannschaften wie Bayern eine gute Figur machen kann.

Bei Werder ist er vielleicht nicht direkt zwischen den Pfosten eingeplant, aber er ist schon jetzt ein Spieler, der sich die Aufmerksamkeit verdient hat.

Mehr News und Videos
21.09.2025, Fussball: 1. Bundesliga, Saison 2025 2026, 04. Spieltag, Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg im Signal Iduna Park in Dortmund. Felix Nmecha (Borussia Dortmund 09, 08), Karim Adeyemi (Boru...
News

Mainz 05 vs. Borussia Dortmund heute live: Übertragung im TV, im Livestream und Ticker - die Aufstellungen

  • 27.09.2025
  • 14:40 Uhr
FC Bayern
News

Noten: Bayern-Jungstar trumpft mächtig auf

  • 27.09.2025
  • 13:56 Uhr
Kölner Spieler in Wolfsburg
News

Bilanz veröffentlicht: Aufsteiger Köln erwirtschaftete Gewinn

  • 27.09.2025
  • 13:14 Uhr
Günter Netzer lobt Uli Hoeneß
News

Netzer über Hoeneß: "Zu eng mit Bayern verbunden"

  • 27.09.2025
  • 11:54 Uhr
FC Bayern München v SV Werder Bremen - Bundesliga
News

Kane bekennt sich nach Rekord zu Bayern

  • 27.09.2025
  • 10:57 Uhr
Frederik Rönnow bleibt eisern
News

Torwart Rönnow verlängert bei Union

  • 27.09.2025
  • 10:32 Uhr
Treffsicher: Harry Kane
News

"Wäre fantastisch": Rekordmann Kane will Liga-Bestmarke

  • 27.09.2025
  • 08:53 Uhr
Kane trifft mehrfach gegen Chelsea
News

Kane in Topform: Unerwarteter Wingman und die Musiala-Frage

  • 27.09.2025
  • 08:46 Uhr
imago images 1050723667
News

FIFA-Reform: Keine Wiesn-Heimspiele mehr für Bayern

  • 27.09.2025
  • 08:39 Uhr
Überzeugende Leistung: Karl Hein
News

Trotz starkem Hein-Debüt: Keine Torwart-Diskussion bei Bremen

  • 27.09.2025
  • 06:21 Uhr