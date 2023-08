BVB: Wird Emre Can erneut zum Sorgenkind bei Borussia Dortmund?

Edin Terzic soll sogar den Transfer von Edson Álvarez abgelehnt haben, weil er die Position im Mittelfeld mit Can schon besetzt sah. Vor allem in der Rückrunde hatte Can großen Anteil daran, dass Dortmund bis zur letzten Sekunde der Saison auf den Meistertitel hoffen durfte.

Can hat seinen Vertrag in Dortmund bis 2026 verlängert und ist mittlerweile sogar Kapitän. "Emre hat sich in der abgelaufenen Saison zu dem Führungsspieler entwickelt, den wir immer in ihm gesehen haben", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl über den 29-Jährigen.

Anfang des Jahres gab Emre Can im "kicker" ein in Teilen selbstkritisches, aber auch selbstbewusstes Interview. "In Deutschland wurde ich schon immer kritischer gesehen", erklärte der Mittelfeldspieler damals sein Gefühl der fehlenden Wertschätzung. Er wisse aber auch, "dass ich nicht den besten Fußball gespielt habe, seit ich in Dortmund bin".

Emre Can hat die Kurve bekommen. Beim BVB ist er mittlerweile sogar Kapitän. Und doch steht der Nationalspieler für vieles, was bei Borussia Dortmund nicht gut läuft. Eine Analyse.

Doch schon am ersten Spieltag gegen den 1. FC Köln (1:0) zeigten sich Probleme, die zu großen Teilen mit Can zusammenhängen – und die den BVB aus einer anderen Perspektive vielleicht sogar den Meistertitel gekostet haben.

Auch abseits sportlicher Qualitäten geht er voran. Can versteckt sich nicht, gibt Interviews in guten und schlechten Zeiten und wirkt dabei immer authentisch. Dass seine Emotionen auf dem Platz hin und wieder mit ihm durchgehen, nehmen ihm viele Fans nicht (mehr) übel.

Denn Can verkörpert eines der größten Probleme, die diese Mannschaft hat: Der Spielaufbau ist eines Topteams viel zu oft nicht würdig. Dortmund spielt den Ball viel zu oft quer, lässt den Gegner in Ruhe verschieben und findet anschließend keine Lücken. Ohne Jude Bellingham, der in der jüngeren Vergangenheit den Großteil des Ballvortrags auf seinen Schultern trug, fällt das noch stärker auf.

Mateu Morey Mateu Morey hat eine unfassbare Leidenszeit hinter sich, mehrere Blessuren warfen den inzwischen 23-Jährigen seit seiner Ankunft vor vier Jahren zurück. Durch die Neuordnung auf der Rechtsverteidigerposition sind Moreys Aussichten auf eine Zukunft in Dortmund weiter gesunken. Trotz seines Vertrages bis 2024 scheint ein Abschied in diesem Sommer gut möglich.

Thorgan Hazard Bei Gladbach glänzte Thorgan Hazard - bei Dortmund schaffte er jedoch nie den Durchbruch. So könnte es in diesem Sommer zur Trennung kommen. Laut "Bild" ist dafür ein Angebot von zwei Millionen Euro fällig. Hazard, der in der Rückrunde auf Leihbasis für die PSV Eindhoven spielte, steht beim BVB noch bis 2024 unter Vertrag.

Thomas Meunier Obwohl Thomas Meunier beim BVB keine Rolle mehr spielt, wird es keinen Wechsel um jeden Preis geben. Er fühle sich nach wie vor wohl in Dortmund: "Wenn ich nichts Besseres als Dortmund finden kann, werde ich nicht einfach so gehen. Wir werden sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Mannschaften in England unternehmen Wechsel erst am Ende des Transferfensters", so Meunier weiter.

Abdoulaye Kamara Zwar hat der Franzose Abdoulaye Kamara noch keine Pflichtspielminute für die erste Mannschaft von Borussia Dortmund absolviert, dennoch zieht er hochrangige Interessenten auf sich. Wie die "L'Equipe" berichtet, will Juventus den 18-Jährigen mit Kaufoption ausleihen. Der BVB will sein Talent jedoch nicht abgeben. Aktuell kommt er in der U23 in der 3. Liga zum Einsatz.

Emre Can macht das BVB-Spiel langsam

Hier ist Can auf einer elementaren Position ein Paradebeispiel. Zwar will er in Ballbesitz viel Verantwortung übernehmen, doch richtig gelingen will ihm das nicht. Der DFB-Kicker lässt sich häufig zwischen oder neben die Innenverteidiger fallen, kann von dort aber keine guten Ideen einbringen. Selbst wenn sich Mitspieler in Schnittstellen anbieten, entscheidet er sich meist für den einfachen Querpass und verschleppt so das Spiel.

Dortmund fehlt auf dieser Position ein vertikaler Spielmacher. Jemand, der die Defensivqualitäten Cans mit Passqualitäten verbindet, die einst Julian Weigl beispielsweise einbrachte – oder auch Mahmoud Dahoud zu seinen besseren Zeiten.

In den letzten Jahren konnte man den Eindruck gewinnen, dass sich der BVB zu sehr auf vermeintliche "Mentalitätsspieler" fokussiert hat – und dabei aus den Augen verlor, was die tatsächlichen Probleme auf dem Platz sind. Die Meisterschaft wurde nicht verloren, weil es den Spielern an Mentalität fehlte, sondern weil die Spielidee sowie die Umsetzung dieser nicht ausreichen, um über einen Großteil der 34 Bundesliga-Spiele Lösungen im Spiel nach vorn zu finden.